Трамп уходит из ВОЗ и Парижского соглашения: что эти и другие решения значат для Чехии?

После прихода Трампа к власти некоторые чешские компании могут чаще рассматривать возможность переноса производства в США, где дешевле энергия, меньше административное бремя и можно избежать тарифов, которые собирается ввести президент США.





Политика Трампа, ставящего США на первое место, окажет негативное влияние на импорт европейских автомобилей за рубеж, но эксперты считают, что даже после анонсированных ограничений нет риска глобального отказа от электромобилей. Сейчас автопроизводители следят за развитием событий в США и думают, как эффективно устранить последствия возможного введения дополнительных тарифов, которые усложнят импорт европейских автомобилей в США. Ситуация значительно усложнится для автопроизводителей, импортирующих автомобили через границу на американский рынок, и в меньшей степени повлияет на европейских автопроизводителей, выпускающих автомобили непосредственно в США.





Цены на электроэнергию и газ в США уже сейчас во много раз ниже, чем в Европейском союзе и Чешской Республике. Ожидается, что с приходом нового президента этот разрыв еще больше увеличится. Европейские и чешские производители рискуют еще больше потерять конкурентоспособность.



Энергоемкие отрасли, такие как металлургия, литейное производство и стекольная промышленность, уже находятся в затруднительном положении из-за высоких цен на энергоносители.





Предполагаемое введение тарифов на импорт европейской стали в США окажет негативное влияние на чешских металлургов. Хотя Чехия не экспортирует туда много стальной продукции, чешскую сталь берут другие европейские страны, которые перерабатывают ее и затем экспортируют в США.





Нынешняя торговая политика США при Трампе также может повлиять на цены на продукты питания в Европе. Ранее Трамп объявил о введении тарифов на товары в размере 60% для Китая и до 20% для всех остальных стран. Однако Ян Долежал, президент Чешской сельскохозяйственной палаты, считает, что победа Трампа не должна оказать прямого влияния на чешское сельское хозяйство, поскольку сельскохозяйственные товары обычно не подходят для транспортировки на большие расстояния, а аграрная торговля между США и Чехией не достигает значительных объемов.





Вскоре после инаугурации в понедельник новый президент также подписал указ, инициирующий процесс выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чего ожидало чешское министерство здравоохранения. Оно надеется, что организация подготовилась к этой ситуации, поскольку Соединенные Штаты являются крупнейшим вкладчиком в ее бюджет. В связи с этим министерство ожидает давления со стороны других стран-членов с целью увеличения взносов, что Чешская Республика уже давно отвергает.





Трамп также подтвердил объявленный ранее выход США из так называемого Парижского соглашения, которая, например, обязывает участников постепенно сокращать выбросы и увеличивать мощности возобновляемых источников энергии.



Однако, несмотря на заявления и действия Трампа, остановка «зеленых» проектов в США может наступить нескоро, считают эксперты. Экологи, политики и аналитики сходятся во мнении, что это осложняет международные переговоры, но не является неразрешимым препятствием. По их словам, Парижское соглашение остается сильным благодаря широкой поддержке со стороны государств, сообществ и бизнеса.





Сегодня во время визита в Черногорию президент Павел заявил, что хочет дождаться предложений администрации Трампа по Украине и Европейскому союзу.





Чешские политики, представляющие весь политический спектр, вскоре после инаугурации в понедельник согласились с тем, что США должны оставаться ключевым союзником Чехии под руководством Трампа. Министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что надеется на сотрудничество с новым главой американской дипломатии Марком Рубио для укрепления отношений и борьбы с авторитарным влиянием.





Александр Вондра, депутат Европарламента от ODS, бывший министр иностранных дел и обороны Чехии и бывший посол Чехии в США, считает, что для европейцев крайне важно поддерживать трансатлантические связи, но для этого, по его мнению, континент должен быть привлекательным. Вондра сказал, что Трампа следует воспринимать серьезно, но не буквально.