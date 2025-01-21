Пеллегрини: В Словакии есть люди, которые хотят эскалации напряженности и свержения правительства
23 января 2025
14:00
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В Словакии есть группа людей, которые хотят обострить напряженность в стране и пытаются атаковать конституционный истеблишмент, чтобы свергнуть правительство. Об этом заявил журналистам президент Петер Пеллегрини после заседания Совета государственной безопасности. Он сказал, что власти не будут запрещать демонстрации, а совет безопасности не предлагал конкретных мер по этому вопросу.
Премьер-министр Роберт Фицо ранее обвинил оппозицию или неправительственный сектор в попытке сместить кабинет министров без проведения надлежащих выборов, и это обвинение отвергли оппозиционные партии и гражданские активисты. Следующий из серии митингов, призванных подтвердить проевропейский курс страны, на которых демонстранты также скандируют лозунги против Фицо, запланирован на пятницу, 24 января, в нескольких городах Словакии и за рубежом.
Пеллегрини заявил, что из информации, предоставленной службами безопасности, ясно, что в Словакии действуют отечественные организации и «лица несловацкого происхождения», имеющие опыт подобной деятельности.
«Есть доказательства финансовых потоков, связи. Они собираются эскалировать напряженность и не просто оставить протест на стадии протеста, а эскалировать напряженность», — сказал Пеллегрини. Он не сообщил подробностей.
По словам президента Словакии, ситуация еще не достигла той стадии, когда в стране необходимо объявлять чрезвычайное положение. Он сказал, что государство пойдет на этот шаг, если «сценарий», который пытаются реализовать «определенные круги», начнет воплощаться в жизнь.
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