Пеллегрини: В Словакии есть люди, которые хотят эскалации напряженности и свержения правительства

Премьер-министр Роберт Фицо ранее обвинил оппозицию или неправительственный сектор в попытке сместить кабинет министров без проведения надлежащих выборов, и это обвинение отвергли оппозиционные партии и гражданские активисты. Следующий из серии митингов, призванных подтвердить проевропейский курс страны, на которых демонстранты также скандируют лозунги против Фицо, запланирован на пятницу, 24 января, в нескольких городах Словакии и за рубежом.





Пеллегрини заявил, что из информации, предоставленной службами безопасности, ясно, что в Словакии действуют отечественные организации и «лица несловацкого происхождения», имеющие опыт подобной деятельности.





«Есть доказательства финансовых потоков, связи. Они собираются эскалировать напряженность и не просто оставить протест на стадии протеста, а эскалировать напряженность», — сказал Пеллегрини. Он не сообщил подробностей.





По словам президента Словакии, ситуация еще не достигла той стадии, когда в стране необходимо объявлять чрезвычайное положение. Он сказал, что государство пойдет на этот шаг, если «сценарий», который пытаются реализовать «определенные круги», начнет воплощаться в жизнь.