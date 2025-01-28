МИД Украины вызвал словацкого посла. Не обошлось без резких слов
30 января 2025
22:00
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Министерство иностранных дел Украины вызвало в четверг посла Словакии в Киеве Павла Виздала в связи с обвинениями в том, что Украина вмешивается во внутренние дела Словакии. Украинская дипломатия отвергла эти обвинения и призвала Братиславу возобновить «конструктивный диалог».
Отношения между Украиной и Словакией в последние недели резко ухудшились. В среду Министерство иностранных дел Словакии вызвало посла Украины в Братиславе Мирослава Кастрана, чтобы выразить свое решительное неодобрение заявлениям Киева, которые он считает вмешательством во внутренние дела Словакии.
В четверг ситуация приняла неожиданный оборот, и словацкому послу Павлу Виздалу пришлось «выйти на ковер» в Киеве. Это произошло в момент обострения отношений между премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Братислава недовольна Киевом из-за транзита российского газа. Украина прекратила транспортировку газа в начале этого года после истечения срока действия соответствующего контракта с Россией.
Киев порекомендовал Фицо зеркало
Фицо неоднократно угрожал Украине ответными мерами по этому вопросу, называя Зеленского «врагом Словакии» и обвиняя Киев в недавних кибератаках на словацкое кадастровое бюро и компанию общего медицинского страхования.
В четверг словесная перестрелка продолжилась, причем в очень резких выражениях, касающихся дипломатической ситуации. Украина выразила «глубокое разочарование» высказываниями Фицо и обвинила его в том, что он действует как «рупор Кремля» и игнорирует членство Словакии в ЕС. Украинские власти также посоветовали словацкому премьер-министру не перекладывать ответственность за собственные неудачи на иностранные государства и лидеров и посмотреть в зеркало «в период снижения поддержки внутри страны».
Словакия также планирует выслать из страны гражданина Украины в связи с сообщениями об угрозе переворота в стране, в котором премьер-министр Фицо на прошлой неделе обвинил оппозицию и неправительственный сектор.
В четверг ситуация приняла неожиданный оборот, и словацкому послу Павлу Виздалу пришлось «выйти на ковер» в Киеве. Это произошло в момент обострения отношений между премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Братислава недовольна Киевом из-за транзита российского газа. Украина прекратила транспортировку газа в начале этого года после истечения срока действия соответствующего контракта с Россией.
Киев порекомендовал Фицо зеркало
Фицо неоднократно угрожал Украине ответными мерами по этому вопросу, называя Зеленского «врагом Словакии» и обвиняя Киев в недавних кибератаках на словацкое кадастровое бюро и компанию общего медицинского страхования.
В четверг словесная перестрелка продолжилась, причем в очень резких выражениях, касающихся дипломатической ситуации. Украина выразила «глубокое разочарование» высказываниями Фицо и обвинила его в том, что он действует как «рупор Кремля» и игнорирует членство Словакии в ЕС. Украинские власти также посоветовали словацкому премьер-министру не перекладывать ответственность за собственные неудачи на иностранные государства и лидеров и посмотреть в зеркало «в период снижения поддержки внутри страны».
Словакия также планирует выслать из страны гражданина Украины в связи с сообщениями об угрозе переворота в стране, в котором премьер-министр Фицо на прошлой неделе обвинил оппозицию и неправительственный сектор.
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