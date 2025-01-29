Чехия готовит новую инициативу по боеприпасам для Украины, заявил Липавский

Липавский упомянул об этом намерении в интервью немецкой медиагруппе RND.



«Мы должны поставлять Украине то, что ей необходимо. В настоящее время мы изучаем возможности финансирования новой инициативы в этой области. Затем мы посмотрим, сколько патронов мы сможем получить на эти деньги», — сказал министр.



Это «очень сложный план», реализация которого будет зависеть от политической воли и финансов. «Если будут средства, мы сможем закупить и боеприпасы. Сколько времени потребуется, чтобы они поступили на Украину, сказать однозначно нельзя», — заявил он.



Все также зависит от происхождения и технического состояния, поскольку иногда их необходимо восстановить или иным образом модифицировать, чтобы сделать их пригодными для использования.



«В любом случае, в мире еще достаточно боеприпасов, которые мы могли бы закупить для Украины. Это вопрос политической воли, и если многие страны — члены ЕС снова присоединятся к нашей инициативе, мы сможем многого добиться для Украины», — добавил Липавский.





Комментируя прошлогоднюю инициативу Чехии, Липавский сказал, что Киеву было отправлено 1,5 миллиона патронов, треть из которых 155 миллиметрового калибра. Это, по его словам, сыграло важную роль в установлении паритета на поле боя.



«Последнее пробуждение»

«Раньше соотношение боеприпасов было один к десяти в пользу русских, но с нашей помощью оно изменилось на один к одному. Мы знаем, что война продолжается и что нам придется поставлять боеприпасы даже в 2025 году», — заявил министр. Он не назвал конкретных цифр по новой инициативе: «Я не хочу ставить никаких целей».



В этом контексте Липавский отверг идею прекращения европейской военной помощи Украине. «Мы должны поступить наоборот. Сейчас мы, безусловно, должны продолжать поддерживать Украину», — подчеркнул министр.



По его словам, Европа должна со всей серьезностью отнестись к трем словам президента США Дональда Трампа: «Мир, принуждаемый силой». «Европа должна быть в состоянии обеспечить свою безопасность. В противном случае ситуация в Европе будет решаться за нас кем-то другим, а не в нашу пользу. Это последний сигнал к пробуждению, — сказал Липавский. — Только если мы поймем это, мы сможем хорошо работать с Соединенными Штатами в будущем. Это также означает, что Европа будет вынуждена значительно увеличить свои расходы на оборону».



Он считает, что необходимо заставить президента России Владимира Путина признать своего украинского коллегу Владимира Зеленского главой суверенного государства.



«Это должно быть одним из наших условий для переговоров», — добавил он, говоря о том, что Трамп настаивает на прекращении огня в Украине.



«Путин, его министр иностранных дел Лавров и некоторые пропагандисты говорят, что не хотят вести переговоры с Украиной. Они предпочитают говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем или президентом США, но не с украинцами, — продолжает Липавский. — Они хотят, чтобы мы поверили, что с украинским правительством невозможно вести переговоры. Мы не должны попасться в эту ловушку».