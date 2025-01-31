«Идеальная картина русской утонченности. Мимика либерала в Медведеве давно исчезла — гектолитры водки взяли свое», — написал Томаш Чернин, заместитель председателя TOP 09, в сети X. «Конечно, я поддерживаю Мирославу Немцову», — добавил он.





Томаш Здеховский, член Народной партии, также обратил внимание на заявление, назвав его «абсолютно шокирующим нападением на человечество и Чешскую Республику».





«Ненависть и пожелания смерти женщине и демократически избранному сенатору, основанные на сфабрикованном твите, не имеют места в цивилизованном обществе», — заявил евродепутат.





По словам министра обороны Яны Черноховой (ODS), слова Медведева — «пугающий пример того, как негативно алкоголь может повлиять на психическое здоровье и менталитет человека».





«Этот путинский лакей и рупор, единственная историческая роль которого заключалась в том, что он четыре года грел президентское кресло для (диктатора) Владимира Владимировича (Путина), давно бы уже был отправлен на свалку истории, если бы не его подхалимство», — ополчилась министр на бывшего президента. «Возмутительно, что этот человек осмеливается выпускать из своего рта и до какого совершенства он доводит ненавистную, агрессивную и тоталитарную природу нынешнего российского режима», — добавила она.





«Его заявление возмутительно и ясно показывает, какой огромной опасности мы подвергаемся со стороны тех, кто принимает решения в России сегодня», — сказала Выстрчил, добавив, что Медведев «снова показал себя».





Министр транспорта Мартин Купка сказал, что слова заместителя председателя Совета безопасности России «невероятны и возмутительны».





Несуществующий твит





Экс-президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил, что от всего сердца желает чешскому сенатору Мирославе Немцовой сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны, как в 1968 году. Об этом Медведев написал в Telegram на следующий день после того, как российские СМИ обнаружили явно фейковый твит, в котором Немцова якобы призывала к возобновлению блокады Ленинграда. Однако сенатор никогда не писала подобного поста и сама назвала его подделкой.





«Им я всем сердцем желаю сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны, как в том самом 1968-м!» — написал Медведев.





Однако Немцова заявила:«Я этого не писала. Это фальшивка».





Фальшивый твит был замечен и российским государственным информационным агентством ТАСС, которое сообщило, что Следственный комитет России начал расследование в отношении сенатора по этому поводу.





«Данный факт будет должным образом рассмотрен Следственным комитетом Российской Федерации», — говорится в заявлении российских властей. Однако ТАСС признал, что «такого сообщения в аккаунте Немцовой не обнаружено».





И Чернин, и Чернохова указали на склонность Дмитрия Меведева к употреблению большого количества алкоголя. Российский независимый сайт The Insider в прошлом году сообщил, что агрессивные вспышки российского экс-президента коррелируют с поставками итальянского вина.





Действительно, он контролирует несколько виноградников в Италии, которые до сих пор не попали под западные санкции. Некоторыми из них, как говорят, управляет Илья Елисеев, близкий друг и бывший одноклассник Медведева, который попал под санкции США и Канады. Однако Европейский союз пока не ввел против него санкции, поэтому он может продолжать поставлять вино российскому экс-президенту.