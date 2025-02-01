Чешские СМИ: «Если у Трампа есть Гренландия, то у нас есть Арктика». Соратник Путина предлагает русифицировать названия

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Союзник российского президента Владимира Путина и ярый сторонник войны России с Украиной черпает вдохновение у Трампа, который все яснее дает понять, что готов использовать военное и экономическое давление в своих интересах в отношении Гренландии. Трамп хочет поставить этот полуавтономный датский остров под свой контроль, прежде всего из-за его стратегического расположения и природных ресурсов. Кроме того, недавно он объявил о переименовании Мексиканского залива в Американский залив.





Председатель российской ультранационалистической партии «Справедливая Россия» известен как фанатик и ксенофоб, а также своей поддержкой вторжения российских войск в Украину. Ранее он также горячо поддерживал Евгения Пригожина и группу Вагнера. В 2022 году он и его жена похитили двух маленьких украинских детей с оккупированных территорий и впоследствии усыновили их. Давний союзник Путина и ультранационалист также находится в санкционных списках многих стран, включая США, Великобританию и Японию.