Липавский летит в Вашингтон, чтобы договориться о чипах для Чехии

Через 17 дней после инаугурации нового президента США Дональда Трампа министр иностранных дел Чехии Ян Липавский направляется в Вашингтон. Одна из целей его поездки — убедить представителей администрации Трампа включить Чехию в группу стран, для которых не действуют ограничения на импорт мощнейших чипов, используемых в том числе для разработки искусственного интеллекта.



Ожидается, что американские компании, имеющие связи с Чешской Республикой, сыграют важную роль в убеждении американских властей. «В настоящее время предложение об ограничении экспорта микросхем находится на 120-дневной стадии обсуждения». «Ключевым моментом будет то, что эти комментарии будут предоставлены американскими компаниями, которые инвестируют в нас», — написал в SZ Byznys представитель МИД Дэниел Дрейк, сопровождающий Липавского.



В начале года правительство США включило Чехию в число стран, для которых планируется ввести ограничения на импорт высокопроизводительных чипов. Регламент предусматривает лимит, соответствующий вычислительному эквиваленту 50 000 самых мощных графических процессоров Nvidia H100.



Как отмечает SZ Byznys, в настоящее время Чешская Республика использует лишь часть этой мощности. Однако представители правительства и компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, предупреждают, что ситуация может измениться в течение нескольких лет. «Сейчас это не проблема, но в будущем это будет неудобно», — говорит консультант Михал Климеш.



Как убедить американцев



Ключевую роль в разделении стран на близких союзников, на которых не распространяются никакие ограничения, и группы стран с указанным выше лимитом экспорта сыграл вопрос безопасности экспортируемых чипов и их возможного реэкспорта в страны, на которые США наложили эмбарго. К ним относятся среди прочих Китай и Россия.



Представитель министерства Дэниел Дрейк утверждает, что чешские власти контролируют экспорт высокопроизводительных чипов. «У нас очень надежная система экспортного контроля, которая полностью соответствует международным правилам и европейскому законодательству, за что американцы неоднократно хвалили нас в прошлом», — говорит Дрейк.



Американская торговая палата в Чешской Республике работает над юридическим анализом, чтобы убедить американские власти в том, что Чешская Республика безопасна для чипов.



«В настоящее время мы все еще анализируем правовую ситуацию, но убеждены, что в Чешской Республике применяются те же меры безопасности в отношении обращения с чипами, что и в Германии и других европейских странах, которые США включили в группу союзников», — говорит глава палаты Уэстон Стейси. «Мы пока не обнаружили никакой разницы в текущем регулировании искусственного интеллекта в Чешской Республике и в европейских странах, которые являются близкими союзниками США», — добавляет он.



Однако ранее Министерство промышленности и торговли заявляло SZ Byznys, что обращение с некоторыми типами микросхем, подпадающими под американские правила, контролируется чешскими властями как с так называемыми товарами двойного назначения (которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях), в то время как другие типы не подлежат контролю.



Чешская делегация также рассчитывает на американские технологические компании, которые инвестируют в Чешскую Республику и поддержка которых может заставить американские власти изменить свою позицию. «Министр, конечно, также обсудит это с представителями администрации США, но, возможно, переговоры с компаниями будут важнее», — написал Дрейк.



В пятницу Липавский планирует встретиться с представителями американских компаний. Представитель не раскрыл, какие именно компании будут задействованы, заявив, что обнародует их названия только после завершения встреч.