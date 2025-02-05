Трамп назначил Николаса Меррика послом в Чешской Республике

«Я рад объявить, что Николас Меррик станет следующим послом Соединенных Штатов в Чешской Республике», — объявил Трамп в своем сообщении.Далее президент сообщил, что Меррик — уважаемый бизнесмен и педагог, который «управляет семейным офисом Кенни и Лизы Траутт стоимостью 1,6 миллиарда долларов (более 38,6 миллиарда крон)».Ранее он был финансовым директором двух крупных телекоммуникационных компаний и входил в советы директоров нескольких крупных пенсионных фондов.Трамп также сообщил на сайте Truth Social, что Меррик имеет степень бакалавра в Университете Вирджинии и степень магистра в Гарвардском университете.Меррик сменит на посту посла США в Праге Бижана Сабета, который прекратил свои посольские полномочия 20 января, когда Дональд Трамп занял Белый дом.Помимо имени следующего посла США в Чехии, Трамп также обнародовал имена новых послов США в Норвегии (Майкл Э. Кавукджян), Польше (Томас Роуз) и Коста-Рике (Мелинда Хильдебранд).