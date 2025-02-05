Трамп назначил Николаса Меррика послом в Чешской Республике
7 февраля 2025
10:00
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Бизнесмен и педагог Николас Меррик станет новым послом США в Чешской Республике. О его назначении объявил президент Дональд Трамп. Послы в США назначаются президентом, но должны быть утверждены Сенатом.
«Я рад объявить, что Николас Меррик станет следующим послом Соединенных Штатов в Чешской Республике», — объявил Трамп в своем сообщении.
Далее президент сообщил, что Меррик — уважаемый бизнесмен и педагог, который «управляет семейным офисом Кенни и Лизы Траутт стоимостью 1,6 миллиарда долларов (более 38,6 миллиарда крон)».
Ранее он был финансовым директором двух крупных телекоммуникационных компаний и входил в советы директоров нескольких крупных пенсионных фондов.
Трамп также сообщил на сайте Truth Social, что Меррик имеет степень бакалавра в Университете Вирджинии и степень магистра в Гарвардском университете.
Меррик сменит на посту посла США в Праге Бижана Сабета, который прекратил свои посольские полномочия 20 января, когда Дональд Трамп занял Белый дом.
Помимо имени следующего посла США в Чехии, Трамп также обнародовал имена новых послов США в Норвегии (Майкл Э. Кавукджян), Польше (Томас Роуз) и Коста-Рике (Мелинда Хильдебранд).
Далее президент сообщил, что Меррик — уважаемый бизнесмен и педагог, который «управляет семейным офисом Кенни и Лизы Траутт стоимостью 1,6 миллиарда долларов (более 38,6 миллиарда крон)».
Ранее он был финансовым директором двух крупных телекоммуникационных компаний и входил в советы директоров нескольких крупных пенсионных фондов.
Трамп также сообщил на сайте Truth Social, что Меррик имеет степень бакалавра в Университете Вирджинии и степень магистра в Гарвардском университете.
Меррик сменит на посту посла США в Праге Бижана Сабета, который прекратил свои посольские полномочия 20 января, когда Дональд Трамп занял Белый дом.
Помимо имени следующего посла США в Чехии, Трамп также обнародовал имена новых послов США в Норвегии (Майкл Э. Кавукджян), Польше (Томас Роуз) и Коста-Рике (Мелинда Хильдебранд).
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