Москва не сдается: Кремль требует вернуть «врага народа» из Чехии

«Сегодня чешская полиция вручила мне письмо о том, что Генпрокуратура РФ потребовала моей экстрадиции. Это, несомненно, большая честь для меня, потому что таким образом Россия признаёт мой вклад в борьбу с преступным путинским режимом», — написала Курбангалеева в понедельник в Facebook.



Курбангалеева сообщила, что не будет пользоваться услугами госадвоката, так как у нее есть отличный собственный адвокат.





В июле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Чехию и провел переговоры со президентом Чехии. Впоследствии оба государственных деятеля провели пресс-конференцию в Пражском Граде, где Курбангалеева получила аккредитацию, но по решению службы безопасности была выдворена за пределы Града. Замок не стал комментировать ситуацию.



Фарида Курбангалеева раньше работала на российском государственном телевидении «Россия 1», но после аннексии Крыма в 2014 году она уволилась и уехала. Позднее Москва объявила ее в розыск и выдала ордер на арест. Уже несколько лет она живет в Чехии и в настоящее время сотрудничает с проектом Republic.