ЕС ответит на новые тарифы США на импорт стали и алюминия
11 февраля 2025
21:00
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Европейский союз не оставит без ответа последние тарифы США на импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты. Об этом заявила во вторник председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Министры торговли 27 стран обсудят возможные ответные меры ЕС на экстренной видеоконференции в среду.
«Необоснованные тарифы против ЕС не останутся без ответа — они вызовут жесткие и соразмерные контрмеры, — заявила исполнительная власть ЕС. — Тарифы — это налоги: плохие для бизнеса, еще хуже для потребителей».
«Я глубоко сожалею о решении США ввести тарифы на европейский экспорт стали и алюминия», — сказала фон дер Ляйен, добавив, что, по ее мнению, ЕС будет действовать в целях защиты экономических интересов: «Мы защитим наших рабочих, предпринимателей и потребителей».
Европейская комиссия является исполнительным органом ЕС, а также отвечает за торговую политику союза. За портфель отвечает словацкий комиссар Марош Шефчович. Выступая сегодня в Европейском парламенте (ЕП) в Страсбурге, он заявил, что международная торговля процветает в условиях, основанных на предсказуемости и справедливых правилах. Он также предупредил, что действия президента США Дональда Трампа приведут к росту инфляции.
«Я глубоко сожалею о решении США ввести тарифы на европейский экспорт стали и алюминия», — сказала фон дер Ляйен, добавив, что, по ее мнению, ЕС будет действовать в целях защиты экономических интересов: «Мы защитим наших рабочих, предпринимателей и потребителей».
Европейская комиссия является исполнительным органом ЕС, а также отвечает за торговую политику союза. За портфель отвечает словацкий комиссар Марош Шефчович. Выступая сегодня в Европейском парламенте (ЕП) в Страсбурге, он заявил, что международная торговля процветает в условиях, основанных на предсказуемости и справедливых правилах. Он также предупредил, что действия президента США Дональда Трампа приведут к росту инфляции.
В понедельник вечером Трамп объявил, что Соединенные Штаты введут 25-процентные тарифы на импорт стали и алюминия. Эта мера распространяется на все страны и вступит в силу 12 марта, говорится в заявлении Белого дома.
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