ЕС ответит на новые тарифы США на импорт стали и алюминия

«Необоснованные тарифы против ЕС не останутся без ответа — они вызовут жесткие и соразмерные контрмеры, — заявила исполнительная власть ЕС. — Тарифы — это налоги: плохие для бизнеса, еще хуже для потребителей».



«Я глубоко сожалею о решении США ввести тарифы на европейский экспорт стали и алюминия», — сказала фон дер Ляйен, добавив, что, по ее мнению, ЕС будет действовать в целях защиты экономических интересов: «Мы защитим наших рабочих, предпринимателей и потребителей».



Европейская комиссия является исполнительным органом ЕС, а также отвечает за торговую политику союза. За портфель отвечает словацкий комиссар Марош Шефчович. Выступая сегодня в Европейском парламенте (ЕП) в Страсбурге, он заявил, что международная торговля процветает в условиях, основанных на предсказуемости и справедливых правилах. Он также предупредил, что действия президента США Дональда Трампа приведут к росту инфляции.





В понедельник вечером Трамп объявил, что Соединенные Штаты введут 25-процентные тарифы на импорт стали и алюминия. Эта мера распространяется на все страны и вступит в силу 12 марта, говорится в заявлении Белого дома.