Чешские СМИ: Россия никогда не будет вести переговоры с Украиной об обмене территориями, заявил Песков
12 февраля 2025
16:30
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Обмен территориями между Россией и Украиной невозможен, заявил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского. В интервью британской газете The Guardian тот заявил, что готов предложить президенту Владимиру Путину территорию, контролируемую украинцами в Курской области России, в обмен на оккупированные земли на востоке Украины.
«Это невозможно», — сказал Песков, комментируя заявление Зеленского. «Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать вопрос обмена своей территории», — цитирует пресс-секретаря Кремля российское информационное агентство «Интерфакс».
Зеленский заявил The Guardian, что готов к обмену и готов предложить Путину завоеванную территорию в Курской области за оккупированные украинские регионы на востоке страны, если президент США Дональд Трамп организует переговоры с главой российского государства.
«Мы обменяем одну территорию на другую», — сказал Зеленский, добавив, что пока не знает, какую часть оккупированной Россией территории Украина потребует взамен. «Я не знаю, посмотрим. Все наши территории важны, приоритета нет», — добавил украинский президент в интервью.
Однако, по словам Пескова, очевидно, что россияне будут вытеснять украинцев из Курской области. Тем не менее им не удалось сделать это в ходе более чем шестимесячной украинской операции.
Зеленский заявил The Guardian, что готов к обмену и готов предложить Путину завоеванную территорию в Курской области за оккупированные украинские регионы на востоке страны, если президент США Дональд Трамп организует переговоры с главой российского государства.
«Мы обменяем одну территорию на другую», — сказал Зеленский, добавив, что пока не знает, какую часть оккупированной Россией территории Украина потребует взамен. «Я не знаю, посмотрим. Все наши территории важны, приоритета нет», — добавил украинский президент в интервью.
Однако, по словам Пескова, очевидно, что россияне будут вытеснять украинцев из Курской области. Тем не менее им не удалось сделать это в ходе более чем шестимесячной украинской операции.
Украинцы вторглись в Курскую область 6 августа, взяв под контроль 1 268 квадратных километров на момент своего наибольшего успеха, как признало само российское Министерство обороны. Сейчас они удерживают около половины, включая город Суджа, через который идет российский газ.
Официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова также прокомментировала заявление Зеленского, заявив, что украинский президент пытается «истинные масштабы катастрофы» ВСУ в Курской области.
В свою очередь бывший президент Дмитрий Медведев заявил, что украинцы «несут чушь на камеру».
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