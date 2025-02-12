«Беседа Владимира Путина с президентом Трампом укрепила российского лидера во мнении, что судьбу Украины и другие серьезные вопросы должны решать Москва и Вашингтон», — сообщила американская газета NYT после того, как Трамп также заявил, что США и Россия будут вести переговоры об окончании войны.



«Мы договорились, что наши команды начнут переговоры немедленно», — написал Трамп в собственной социальной сети Truth.



Не только Украина, президент которой заявил, что Киев не примет ни одной сделки, заключенной без Украины, но и ряд мировых государственных деятелей высказались против того, чтобы США вели переговоры с Россией о прекращении войны.



Например, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Украина сама решит, как закончится война. Это же мнение высказали, например, глава европейской дипломатии Кайя Каллас и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.



Далее NYT пишет об этом звонке: «Это был самый явный признак того, что Путин может выйти из войны 2022 года с перекроенной картой Европы и усиленным российским влиянием на континенте, несмотря на катастрофический провал России в начале вторжения в Украину».



Он также напомнил о высказываниях нового министра обороны США Пита Хегсета, выступившего против приема Украины в Организацию Североатлантического договора или размещения американских войск на Украине. Он также сказал союзникам: «Мы должны признать, что возвращение к границам Украины до 2014 года является нереалистичной целью».



Новая реальность



Комментируя телефонный разговор, американская телекомпания CNN заявила, что после разговора Трампа с Путиным отношения США с Европой уже никогда не будут прежними. «Первое испытание новой реальности между США и Европой произойдет в Украине», — оценил звонок CNN, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский не присутствовал, что телеканал назвал «тревожным сигналом для Киева».



По данным The Atlantic, война закончилась в среду. «День, когда закончилась война в Украине», — гласит заголовок статьи, а редактор Джонатан Лемир добавляет, что, хотя конфликт, возможно, и не закончен, его судьба «кажется ясной».



«Трамп и его высшие советники вознаградили Путина за терпение, проявленное в продолжении войны после ноябрьских выборов в США, что, вероятно, позволит ему заключить сделку, более близкую к его предпочтениям, когда Россия и Украина наконец рассмотрят возможность урегулирования», — написал Лемир.



Трамп позвонил Путину в среду, и они говорили об Украине, ситуации на Ближнем Востоке или о том, в чем обе страны сильны, написал президент США в посте на Truth Social.



Вскоре после этого глава Белого дома также поговорил с президентом Украины, но подробности разговора государственные деятели не сообщили.



Во время предвыборной кампании президент США ясно дал понять, что поставит Америку на первое место. Конфликт в Украине или Израиле не является для него главным приоритетом, и он хочет сосредоточиться в основном на событиях в своей стране.