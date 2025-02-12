Трамп: вступление Украины в НАТО невозможно из-за позиции России

Американские и российские официальные лица планируют встретиться в Мюнхене во вторник, что вызывает обеспокоенность европейских лидеров. В последние дни они предостерегали Трампа от одобрения любых уступок Кремлю.



Президент США Дональд Трамп считает, что вступление Украины в НАТО невозможно из-за позиции России. «Я не вижу способа, которым страна, находящаяся на позиции России, могла бы позволить им (украинцам — ред.) вступить в НАТО», — цитирует Трампа «Украинская правда» в беседе с журналистами.



В Брюсселе, Берлине, Париже и Лондоне все чаще раздаются голоса, предупреждающие президента США, что отказ от решительного ответа на территориальные требования российского диктатора Владимира Путина будет равносилен так называемой «политике умиротворения», сообщает сайт Politico.



Умиротворение в политическом контексте означает реакцию страны, которая, стремясь предотвратить конфликт или эскалацию напряженности, ведет себя с агрессором в дружественном духе. Такую политику часто критикуют как наивную или слабую, потому что она обычно не работает в долгосрочной перспективе и может привести к тому, что агрессор получит больше, чем должен.



Трампа часто критикуют в этой связи за нежелание противостоять Кремлю и его агрессивным действиям, таким как аннексия Крыма или война в Украине.



В историческом контексте «умиротворение» часто ассоциируется с политикой западных держав по отношению к нацистской Германии накануне Второй мировой войны. Уступки в рамках этой политики были расценены как провал, позволивший Адольфу Гитлеру расширить и укрепить свою власть. Одной из самых значительных из них стала передача Германии приграничных районов Чехословакии по Мюнхенскому соглашению.



По мнению Трампа, вторжение России на территорию Украины произошло по вине его предшественника Джо Байдена. «Байден вдруг сказал, что они (Украина — ред.) могут вступить в НАТО, и он не должен был этого говорить. Как только он это сказал, они (русские — ред.) сказали: «Знаете что? Теперь у вас будет война», — сказал Трамп журналистам. «Этой войны никогда бы не случилось, если бы я был президентом», — повторил он слова, которые уже произносил несколько раз.



Министр обороны США Пит Хегсет в среду в Брюсселе отказал Украине в членстве в НАТО, заявив, что освобождение всей украинской территории, оккупированной Россией, является нереальной целью. Он также подтвердил, что американские войска не будут принимать участие ни в одной миротворческой операции, а всю помощь должна оказывать Европа. Трамп поддерживает эти заявления, что вызывает беспокойство у западных союзников. Ведь нежелание противостоять российской агрессии укрепляет позиции Кремля на мировой арене.



По данным «Украинской правды», министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что позиция Украины по членству в НАТО не изменилась.



Во вторник американские чиновники встретятся с российскими в Мюнхене, где с пятницы по воскресенье проходит Мюнхенская конференция по безопасности. Украина пока не планирует участвовать в переговорах. Но Зеленский предупредил в четверг, что не согласится с мирным соглашением, заключенным без Украины за столом переговоров.