Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Трамп: вступление Украины в НАТО невозможно из-за позиции России

Новости 420on
14 февраля 2025
13:00
243
Дональд Трамп не может представить себе вступление Украины в НАТО. Об этом президент США заявил в четверг перед журналистами в Белом доме. Он добавил, что не думает, что Россия позволит это сделать.
Американские и российские официальные лица планируют встретиться в Мюнхене во вторник, что вызывает обеспокоенность европейских лидеров. В последние дни они предостерегали Трампа от одобрения любых уступок Кремлю.

Президент США Дональд Трамп считает, что вступление Украины в НАТО невозможно из-за позиции России. «Я не вижу способа, которым страна, находящаяся на позиции России, могла бы позволить им (украинцам — ред.) вступить в НАТО», — цитирует Трампа «Украинская правда» в беседе с журналистами.

В Брюсселе, Берлине, Париже и Лондоне все чаще раздаются голоса, предупреждающие президента США, что отказ от решительного ответа на территориальные требования российского диктатора Владимира Путина будет равносилен так называемой «политике умиротворения», сообщает сайт Politico.

Умиротворение в политическом контексте означает реакцию страны, которая, стремясь предотвратить конфликт или эскалацию напряженности, ведет себя с агрессором в дружественном духе. Такую политику часто критикуют как наивную или слабую, потому что она обычно не работает в долгосрочной перспективе и может привести к тому, что агрессор получит больше, чем должен.

Трампа часто критикуют в этой связи за нежелание противостоять Кремлю и его агрессивным действиям, таким как аннексия Крыма или война в Украине.

В историческом контексте «умиротворение» часто ассоциируется с политикой западных держав по отношению к нацистской Германии накануне Второй мировой войны. Уступки в рамках этой политики были расценены как провал, позволивший Адольфу Гитлеру расширить и укрепить свою власть. Одной из самых значительных из них стала передача Германии приграничных районов Чехословакии по Мюнхенскому соглашению.

По мнению Трампа, вторжение России на территорию Украины произошло по вине его предшественника Джо Байдена. «Байден вдруг сказал, что они (Украина — ред.) могут вступить в НАТО, и он не должен был этого говорить. Как только он это сказал, они (русские — ред.) сказали: «Знаете что? Теперь у вас будет война», — сказал Трамп журналистам. «Этой войны никогда бы не случилось, если бы я был президентом», — повторил он слова, которые уже произносил несколько раз.

Министр обороны США Пит Хегсет в среду в Брюсселе отказал Украине в членстве в НАТО, заявив, что освобождение всей украинской территории, оккупированной Россией, является нереальной целью. Он также подтвердил, что американские войска не будут принимать участие ни в одной миротворческой операции, а всю помощь должна оказывать Европа. Трамп поддерживает эти заявления, что вызывает беспокойство у западных союзников. Ведь нежелание противостоять российской агрессии укрепляет позиции Кремля на мировой арене.

По данным «Украинской правды», министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что позиция Украины по членству в НАТО не изменилась.

Во вторник американские чиновники встретятся с российскими в Мюнхене, где с пятницы по воскресенье проходит Мюнхенская конференция по безопасности. Украина пока не планирует участвовать в переговорах. Но Зеленский предупредил в четверг, что не согласится с мирным соглашением, заключенным без Украины за столом переговоров.
Украина США президент Россия война
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
14 ФЕВРАЛЯ 2025
273
ЭКОНОМИКА
МЫ ДЕЛАЕМ РАБОТУ ЗА ЧИНОВНИКОВ. КТО «НЕЗЕЛЕНЫЙ», У ТОГО КРЕДИТ ДОРОЖЕ, ГОВОРИТ ДИРЕКТОР БАНКА MONETA
10:00
14 ФЕВРАЛЯ 2025
736
ОБЩЕСТВО
DRIVE, OR DIE! — НАПИСАЛ ВОДИТЕЛЬ ПЕРЕД АВАРИЕЙ В ОПАВЕ. ПОГИБЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА
08:00
14 ФЕВРАЛЯ 2025
1290
ОБЩЕСТВО
ГЕРМАНИЯ ОДОБРИЛА ЭКСТРАДИЦИЮ ПЕРВОГО УКРАИНЦА, УКЛОНИВШЕГОСЯ ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ
22:00
13 ФЕВРАЛЯ 2025
1317
ПОЛИТИКА
ПУТИН ОДЕРЖАЛ КРУПНУЮ ПОБЕДУ, ИМЕННО ЭТОГО ОН И ЖДАЛ: АМЕРИКАНСКИЕ СМИ ОЦЕНИВАЮТ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТРАМПА
19:30
13 ФЕВРАЛЯ 2025
407
ЭКОНОМИКА
КАК НА АМЕРИКАНСКИХ ГОРКАХ. ПРИ ТРАМПЕ МОЖНО ОЖИДАТЬ БОЛЬШИХ КОЛЕБАНИЙ ЦЕН НА НЕФТЬ
16:30
13 ФЕВРАЛЯ 2025
2795
ОБЩЕСТВО
ВЫРЫВАЮТ ВОЛОСЫ, КУСАЮТ СЕБЯ. 70 000 ПОДРОСТКОВ В ЧЕХИИ ПРИЧИНЯЮТ СЕБЕ БОЛЬ
15:00
13 ФЕВРАЛЯ 2025
1853
ПОЛИТИКА
ДЕЙСТВИЯ ТРАМПА — ЭТО ХОЛОДНЫЙ ДУШ, УКРАИНА ВОСПРИНИМАЕТ ИХ КАК ПРЕДАТЕЛЬСТВО
14:00
13 ФЕВРАЛЯ 2025
3022
ОБЩЕСТВО
ЗИМА ОКОНЧАТЕЛЬНО ВСТУПАЕТ В СВОИ ПРАВА: ТЕМПЕРАТУРА ОПУСТИТСЯ ДО -15°C
13:00
13 ФЕВРАЛЯ 2025
795
ПОЛИТИКА
ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ ПЕРЕДАЛА ТОМИО ОКАМУРУ ДЛЯ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
11:40
13 ФЕВРАЛЯ 2025
1932
ОБЩЕСТВО
АФГАНЕЦ НА АВТОМОБИЛЕ НАМЕРЕННО ВЪЕХАЛ В ТОЛПУ ДЕМОНСТРАНТОВ В МЮНХЕНЕ, 28 РАНЕНЫХ И ОДИН ПОГИБШИЙ
10:00
13 ФЕВРАЛЯ 2025
2035
ОБЩЕСТВО
ИНОСТРАНЕЦ НАПАЛ НА ЛЮДЕЙ В ПРАЖСКОМ МЕТРО, А ЗАТЕМ УДАРИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО
09:00
13 ФЕВРАЛЯ 2025
1202
ОБЩЕСТВО
НА ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ В ЧЕХИИ СТОЛКНУЛИСЬ ТРИ АВТОМОБИЛЯ, ПОГИБЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА
08:00
13 ФЕВРАЛЯ 2025
2466
ОБЩЕСТВО
В СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБАХ ЧЕХИИ НЕ ХВАТАЕТ ТРЕХ ТЫСЯЧ РАБОТНИКОВ
20:30
12 ФЕВРАЛЯ 2025
2261
ПОЛИТИКА
ТРАМП ПОЛТОРА ЧАСА РАЗГОВАРИВАЛ ПО ТЕЛЕФОНУ С ПУТИНЫМ О ПРЕКРАЩЕНИИ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ. И ПОТОМ СРАЗУ ЖЕ ПОЗВОНИЛ ЗЕЛЕНСКОМУ
18:00
12 ФЕВРАЛЯ 2025
1595
ЭКОНОМИКА
ПРОДАЖИ КИТАЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В ЧЕХИИ УДВОИЛИСЬ ЗА ГОД