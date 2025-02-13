Официальные лица США встретятся с российскими политиками 18 февраля в Мюнхене

«Россия будет там с нашими людьми», — цитирует Трампа BBC. «Кстати, Украина тоже приглашена, я не знаю точно, кто будет там от какой страны, но это высокопоставленные чиновники из России, Украины и Соединенных Штатов», — добавил глава Белого дома.



Однако пока неясно, где пройдет встреча. Россияне не посещали аналогичные конференции с момента начала вторжения в Украину в 2022 году, более того, глава мероприятия Кристоф Хойсген заявил, что ни один российский представитель не получил аккредитацию. Однако он ожидает, что представители российской оппозиции появятся в Мюнхене, сообщает Deutsche Welle. Поэтому переговоры, скорее всего, пройдут вне конференции.



Украинцы, которых Трамп также пригласил за стол переговоров, не будут присутствовать на этих переговорах. «Переговоры с Россией в Мюнхене не ожидаются», — заявил Би-би-си высокопоставленный украинский чиновник. Это заявление также подтвердил Дмитрий Литвин, советник президента Украины Владимира Зеленского.



Вице-президент США Джей Ди Вэнс, например, будет присутствовать на конференции от имени американцев и встретится с Зеленским. Туда же направляется госсекретарь США Марко Рубио, который, как ожидается, также проведет переговоры с украинским президентом. Среди чешских представителей будут президент Петр Павел, глава МИД Ян Липавский и евродепутат Маркета Грегорова.



Трамп объявил о встрече на пресс-конференции в четверг, на следующий день после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Зеленский дал понять, что ему не понравилось, что Трамп первым поговорил с главой Кремля, и только потом с ним.



«Как независимая страна, мы не можем принять никаких соглашений, заключенных без нас. Я пытаюсь донести это до наших партнеров», — сказал украинский президент, добавив, что за столом переговоров должна быть не только Украина, но и европейские лидеры.