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Официальные лица США встретятся с российскими политиками 18 февраля в Мюнхене

Новости 420on
14 февраля 2025
14:00
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Официальные лица США встретятся с российскими во вторник в Мюнхене, где с пятницы по воскресенье проходит Мюнхенская конференция по безопасности. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC. Президент США Дональд Трамп заявил, что также направил приглашение украинской делегации, но она не планирует присутствовать на встрече.
«Россия будет там с нашими людьми», — цитирует Трампа BBC. «Кстати, Украина тоже приглашена, я не знаю точно, кто будет там от какой страны, но это высокопоставленные чиновники из России, Украины и Соединенных Штатов», — добавил глава Белого дома.

Однако пока неясно, где пройдет встреча. Россияне не посещали аналогичные конференции с момента начала вторжения в Украину в 2022 году, более того, глава мероприятия Кристоф Хойсген заявил, что ни один российский представитель не получил аккредитацию. Однако он ожидает, что представители российской оппозиции появятся в Мюнхене, сообщает Deutsche Welle. Поэтому переговоры, скорее всего, пройдут вне конференции.

Украинцы, которых Трамп также пригласил за стол переговоров, не будут присутствовать на этих переговорах. «Переговоры с Россией в Мюнхене не ожидаются», — заявил Би-би-си высокопоставленный украинский чиновник. Это заявление также подтвердил Дмитрий Литвин, советник президента Украины Владимира Зеленского.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, например, будет присутствовать на конференции от имени американцев и встретится с Зеленским. Туда же направляется госсекретарь США Марко Рубио, который, как ожидается, также проведет переговоры с украинским президентом. Среди чешских представителей будут президент Петр Павел, глава МИД Ян Липавский и евродепутат Маркета Грегорова.

Трамп объявил о встрече на пресс-конференции в четверг, на следующий день после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Зеленский дал понять, что ему не понравилось, что Трамп первым поговорил с главой Кремля, и только потом с ним.

«Как независимая страна, мы не можем принять никаких соглашений, заключенных без нас. Я пытаюсь донести это до наших партнеров», — сказал украинский президент, добавив, что за столом переговоров должна быть не только Украина, но и европейские лидеры.
США Россия Европа Украина Чехия война президент
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