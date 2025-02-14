Мы можем многое сделать без США: Петр Павел выступил на конференции в Мюнхене
16 февраля 2025
15:00
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Американское решение войны в Украине может оказаться отличным от европейского. Тогда Европа должна быть готова действовать активно и взять на себя ответственность, заявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел. Он также напомнил, что украинский вопрос должен обсуждаться при участии Европы и самой захваченной страны. Другие сценарии, по его словам, напоминали бы Мюнхенское соглашение 1938 года, когда союзники уступили часть территории Чехословакии гитлеровской Германии.
«Все, что мы услышали на конференции, можно рассматривать как наполовину пустой или наполовину полный стакан. Я — человек, который видит стакан наполовину полным», — сказал Пол в начале своего выступления.
Он отметил, что Европа сейчас переживает холодный душ, но теперь она может осознать себя. Он имел в виду новую администрацию президента США Дональда Трампа. «Мы поняли, что можем многое сделать как вместе с нашими американскими союзниками, так и без них», — сказал глава чешского государства.
По его словам, он является сторонником совместных действий с США. «Но если мы обнаружим, что их видение путей решения войны отличается от нашего и оставляет нас в стороне, мы должны действовать очень активно», — сказал Павел. «Если мы хотим взять на себя большую ответственность за Украину и Европу, мы должны быть за столом переговоров. В противном случае будет царить дух Мюнхена, который хорошо знаком Чехословакии, то есть соглашение о стране без нее», — добавил президент.
Президент США Дональд Трамп, например, заявил в четверг, что доверяет Путину в вопросе войны в Украине и что российский президент хочет мира. «Мы находимся на переломном этапе, Европа может показать, что готова взять на себя ответственность», — сказал Павел.
По его словам, Путин пытается стереть Украину с карты мира. «Лучший подход — это сказать Путину, что любые усилия, направленные на достижение этой цели, потерпят неудачу», — добавил президент. Он также повторил, что если Украина выполнит условия и сама согласится с ними, то ей следует позволить стать членом Европейского союза и НАТО.
Павел также ответил на вопрос о том, какой, по его мнению, будет ситуация через год. «Мы все хотели бы увидеть мирное соглашение, которое было бы максимально справедливым по отношению к Украине. Мы также хотели бы видеть меры, которые сделали бы Украину способной сдерживать нападение на свою территорию, по крайней мере, до тех пор, пока она не станет частью Европейского союза и НАТО», — ответил глава чешского государства.
Павел выступил на конференции по безопасности в рамках панельной дискуссии «Европейская поддержка Украины». К нему присоединились премьер-министры Дании и Швеции Метте Фредериксен и Ульф Кристерссон, а также лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц, который имеет все шансы стать новым канцлером Германии после выборов на следующей неделе.
Он отметил, что Европа сейчас переживает холодный душ, но теперь она может осознать себя. Он имел в виду новую администрацию президента США Дональда Трампа. «Мы поняли, что можем многое сделать как вместе с нашими американскими союзниками, так и без них», — сказал глава чешского государства.
По его словам, он является сторонником совместных действий с США. «Но если мы обнаружим, что их видение путей решения войны отличается от нашего и оставляет нас в стороне, мы должны действовать очень активно», — сказал Павел. «Если мы хотим взять на себя большую ответственность за Украину и Европу, мы должны быть за столом переговоров. В противном случае будет царить дух Мюнхена, который хорошо знаком Чехословакии, то есть соглашение о стране без нее», — добавил президент.
Президент США Дональд Трамп, например, заявил в четверг, что доверяет Путину в вопросе войны в Украине и что российский президент хочет мира. «Мы находимся на переломном этапе, Европа может показать, что готова взять на себя ответственность», — сказал Павел.
По его словам, Путин пытается стереть Украину с карты мира. «Лучший подход — это сказать Путину, что любые усилия, направленные на достижение этой цели, потерпят неудачу», — добавил президент. Он также повторил, что если Украина выполнит условия и сама согласится с ними, то ей следует позволить стать членом Европейского союза и НАТО.
Павел также ответил на вопрос о том, какой, по его мнению, будет ситуация через год. «Мы все хотели бы увидеть мирное соглашение, которое было бы максимально справедливым по отношению к Украине. Мы также хотели бы видеть меры, которые сделали бы Украину способной сдерживать нападение на свою территорию, по крайней мере, до тех пор, пока она не станет частью Европейского союза и НАТО», — ответил глава чешского государства.
Павел выступил на конференции по безопасности в рамках панельной дискуссии «Европейская поддержка Украины». К нему присоединились премьер-министры Дании и Швеции Метте Фредериксен и Ульф Кристерссон, а также лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц, который имеет все шансы стать новым канцлером Германии после выборов на следующей неделе.
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