Мы можем многое сделать без США: Петр Павел выступил на конференции в Мюнхене

«Все, что мы услышали на конференции, можно рассматривать как наполовину пустой или наполовину полный стакан. Я — человек, который видит стакан наполовину полным», — сказал Пол в начале своего выступления.



Он отметил, что Европа сейчас переживает холодный душ, но теперь она может осознать себя. Он имел в виду новую администрацию президента США Дональда Трампа. «Мы поняли, что можем многое сделать как вместе с нашими американскими союзниками, так и без них», — сказал глава чешского государства.



По его словам, он является сторонником совместных действий с США. «Но если мы обнаружим, что их видение путей решения войны отличается от нашего и оставляет нас в стороне, мы должны действовать очень активно», — сказал Павел. «Если мы хотим взять на себя большую ответственность за Украину и Европу, мы должны быть за столом переговоров. В противном случае будет царить дух Мюнхена, который хорошо знаком Чехословакии, то есть соглашение о стране без нее», — добавил президент.



Президент США Дональд Трамп, например, заявил в четверг, что доверяет Путину в вопросе войны в Украине и что российский президент хочет мира. «Мы находимся на переломном этапе, Европа может показать, что готова взять на себя ответственность», — сказал Павел.



По его словам, Путин пытается стереть Украину с карты мира. «Лучший подход — это сказать Путину, что любые усилия, направленные на достижение этой цели, потерпят неудачу», — добавил президент. Он также повторил, что если Украина выполнит условия и сама согласится с ними, то ей следует позволить стать членом Европейского союза и НАТО.



Павел также ответил на вопрос о том, какой, по его мнению, будет ситуация через год. «Мы все хотели бы увидеть мирное соглашение, которое было бы максимально справедливым по отношению к Украине. Мы также хотели бы видеть меры, которые сделали бы Украину способной сдерживать нападение на свою территорию, по крайней мере, до тех пор, пока она не станет частью Европейского союза и НАТО», — ответил глава чешского государства.



Павел выступил на конференции по безопасности в рамках панельной дискуссии «Европейская поддержка Украины». К нему присоединились премьер-министры Дании и Швеции Метте Фредериксен и Ульф Кристерссон, а также лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц, который имеет все шансы стать новым канцлером Германии после выборов на следующей неделе.