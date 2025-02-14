Ржехка: Россия не станет дружелюбнее. Нам нужна военная служба
17 февраля 2025
15:00
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Тратить 2% валового внутреннего продукта на вооруженные силы недостаточно, в течение 3-4 лет нужно давать не менее 3%, заявил начальник Генерального штаба Карел Ржехка. В дискуссионной программе на Чешском телевидении он также отметил, что в течение 10 лет количество солдат в армии должно увеличиться с 23 500 до 37 500, то есть на 14 000. По словам Ржехки, этого нельзя достичь с помощью небольшой профессиональной армии и резервистов, поэтому потребуется новая форма военной службы, обязательная или добровольная.
В то же время необходимо укреплять потенциал, даже если война в Украине завершится прекращением огня или миром.
«Очевидно, что самой большой и острой угрозой для нас является Российская Федерация и ее политика, и это будет происходить в ближайшие несколько лет», — сказал он в «Вопросах Вацлава Моравца». Даже если война в Украине закончится соглашением, сказал он, потенциал чешской армии должен продолжать расти.
«Россия останется здесь, она не станет менее опасной, более дружелюбной или предсказуемой. Более того, будет непросто решить конфликт таким образом, чтобы гарантировать, что он не разгорится снова», — сказал генерал.
Не менее 3% ВВП на оборону
2% ВВП, которые Чехия тратит на оборону сегодня, недостаточно для достижения текущих целей, и в течение 3-4 лет, по заявлению Ржехки, необходимо тратить не менее 3%. «Перед нами стоит задача подготовиться к крупному конфликту высокой интенсивности, большого масштаба, с технологически развитым противником, который может иметь ядерное оружие, или к потенциальному конфликту с Россией. Мы должны подготовиться к этому, прежде всего, чтобы избежать его, чтобы сдержать его», — сказал начальник штаба.
Он отметил, что через несколько месяцев армия получит новые задачи, предусматривающие увеличение численности военнослужащих до 37 500 человек в течение 10 лет. «Я полагаю, что в долгосрочной перспективе мы не сможем достичь этих показателей с крошечной профессиональной армией и горсткой добровольцев-резервистов, но нам придется обеспечивать потребности обороны другими способами. Например, новой формой военной службы, которая может быть обязательной или добровольной», — сказал Ржехка.
Хотя в Палате представителей был принят законопроект, который, среди прочего, увеличивает пособие на призыв, Ржехка считает, что этого недостаточно. «Мы не можем делать вид, что найдем 37 500 солдат, в то время как на самом деле за 5 лет мы увеличим это число на 1 000 человек», — заключил он.
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