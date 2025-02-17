Чешские СМИ: Германия за ночь депортировала 50 мигрантов, доставленных со всей страны

Sehr gute Nachrichten.

Ausreisepflichtige und Kriminelle,Islamisten müssen abgeschoben werden.



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Hannover – Eine Woche vor der Bundestagswahl ist erneut eine Maschine mit abgelehnten Asylbewerbern gestartet.



In der Nacht fuhren Polizeifahrzeuge aus ganz Deutschland am… pic.twitter.com/ZNEGqT8l2x — Azad Aydin (@Azadi77) February 17, 2025

🔴 ONGOING 🟣 UPDATE

• IRAQ

• 17/02/25 FROM HANNOVER AT 08:00



مستمر! يوجد تحديث حول ترحيل الميثاق المخطط إلى العراق في 17 فبراير 2025. من المفترض أن يكون المغادرة في الساعة 8:00 من مطار هانوفر



Update der Charterabschiebung in den Irak. Abfahrt um 08:00 vom Flughafen Hannover. pic.twitter.com/mlJR160jrC — Deportation Alarm (@Deport_Alarm) February 17, 2025

В ночь с воскресенья на понедельник полицейские машины доставляли непринятых мигрантов со всей Германии в аэропорт в столице Нижней Саксонии Ганновере. По прибытии они ждали в закрытой зоне прибытия специального самолета, который первоначально должен был вылететь в 8 утра.Самолет Airbus A320 авиакомпании Turkish Airlines с мигрантами в итоге вылетел с опозданием более чем на час.Ассоциация беженцев Нижней Саксонии выразила протест против действий немецких властей и созвала демонстрацию в Ганновере в понедельник. Ассоциация утверждает, что среди депортируемых есть не только правонарушители, но и мигранты, которые уже интегрировались в Германии.Миграция станет одним из главных вопросов на досрочных выборах в Бундестаг в воскресенье 23 февраля. Этому способствовала серия исламистских нападений, совершенных мигрантами в Германии в последние месяцы.Фаворитом голосования является оппозиционный блок христианских партий CDU/CSU во главе с Фридрихом Мерцем, у которого больше всего шансов стать следующим канцлером Федеративной Республики. Согласно опросам, CDU/CSU получит около 30 процентов.На втором месте — «Альтернатива для Германии» (AfD), которую называют ультраправой партией, с 20-22 процентами. Комментаторы не исключают, что после мюнхенского теракта она может еще больше усилить свои позиции.Социал-демократы канцлера Олафа Шольца (SPD) опустились на третье место с 15 %.