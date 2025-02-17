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Чешские СМИ: Германия за ночь депортировала 50 мигрантов, доставленных со всей страны

Новости и статьи
17 февраля 2025
19:30
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В понедельник Германия депортировала 50 просителей убежища, получивших отказ, в Ирак самолетом. Это произошло за неделю до парламентских выборов и через четыре дня после теракта в Мюнхене, когда мигрант из Афганистана въехал в протестующих, ранив десятки людей, двое из которых погибли.
В ночь с воскресенья на понедельник полицейские машины доставляли непринятых мигрантов со всей Германии в аэропорт в столице Нижней Саксонии Ганновере. По прибытии они ждали в закрытой зоне прибытия специального самолета, который первоначально должен был вылететь в 8 утра.

Самолет Airbus A320 авиакомпании Turkish Airlines с мигрантами в итоге вылетел с опозданием более чем на час.

Ассоциация беженцев Нижней Саксонии выразила протест против действий немецких властей и созвала демонстрацию в Ганновере в понедельник. Ассоциация утверждает, что среди депортируемых есть не только правонарушители, но и мигранты, которые уже интегрировались в Германии.

Миграция станет одним из главных вопросов на досрочных выборах в Бундестаг в воскресенье 23 февраля. Этому способствовала серия исламистских нападений, совершенных мигрантами в Германии в последние месяцы.

Фаворитом голосования является оппозиционный блок христианских партий CDU/CSU во главе с Фридрихом Мерцем, у которого больше всего шансов стать следующим канцлером Федеративной Республики. Согласно опросам, CDU/CSU получит около 30 процентов.

На втором месте — «Альтернатива для Германии» (AfD), которую называют ультраправой партией, с 20-22 процентами. Комментаторы не исключают, что после мюнхенского теракта она может еще больше усилить свои позиции.

Социал-демократы канцлера Олафа Шольца (SPD) опустились на третье место с 15 %.
Германия иммиграция беженцы убежище
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