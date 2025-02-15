Чехия попросила Украину о правовой помощи в расследовании деятельности компаний Порошенко
18 февраля 2025
09:00
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Чешская Республика обратилась к Украине за юридической помощью в расследовании возможного уклонения от уплаты налогов на сотни миллионов крон компаниями, принадлежащими бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщают «Українські Новини», опубликовавшие копию запроса, направленного в Генеральную прокуратуру Украины.
Расследование касается чешской компании Upi-Agro Europe и компаний Порошенко Zoria Podillia Foods Company и Podilya Foods Company. Украинская компания Upi-Agro утверждает, что является крупнейшим производителем пшеничной муки и одним из крупнейших производителей сахара в Украине.
Уголовное производство началось в феврале прошлого года и касается подозрений в том, что стороны экспортировали продукцию на рынки ЕС и третьих стран, незаконно требуя возврата налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 11,5 миллиона евро (около 288 миллионов крон), когда товары следовали транзитом через Чешскую Республику, говорится в сообщении сервера.
Расследование ведется в соответствии с положениями чешского закона о нанесении ущерба финансовым интересам ЕС, говорится в сообщении.
В Украине запросом, подписанным европейским прокурором Адамом Башни, занимаются украинская прокуратура и управление по расследованию экономических преступлений, сообщает сервер. По словам источников из прокуратуры, в ходе расследования было установлено, что чешская компания Upi-Agro Europe, по-видимому, организовала схему уклонения от уплаты налогов при закупке сахара и зерновых продуктов в Украине, пишет сервер. В нем добавляется, что вышеупомянутая чешская компания Upi-Agro Europe также связана с сыном Порошенко Алексеем.
Порошенко, прозванный Шоколадным королем из-за своего кондитерского бизнеса, был пятым президентом независимой Украины с 2014 по 2019 год. На прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против него санкции, подтвержденные указом нынешнего президента Владимира Зеленского.
По данным прессы, санкции заключаются в замораживании активов, запрете на ведение предпринимательской деятельности или лишении государственных наград. Порошенко, возглавляющий крупнейшую оппозиционную группу в украинском парламенте, назвал этот шаг неконституционным и политически мотивированным.
Уголовное производство началось в феврале прошлого года и касается подозрений в том, что стороны экспортировали продукцию на рынки ЕС и третьих стран, незаконно требуя возврата налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 11,5 миллиона евро (около 288 миллионов крон), когда товары следовали транзитом через Чешскую Республику, говорится в сообщении сервера.
Расследование ведется в соответствии с положениями чешского закона о нанесении ущерба финансовым интересам ЕС, говорится в сообщении.
В Украине запросом, подписанным европейским прокурором Адамом Башни, занимаются украинская прокуратура и управление по расследованию экономических преступлений, сообщает сервер. По словам источников из прокуратуры, в ходе расследования было установлено, что чешская компания Upi-Agro Europe, по-видимому, организовала схему уклонения от уплаты налогов при закупке сахара и зерновых продуктов в Украине, пишет сервер. В нем добавляется, что вышеупомянутая чешская компания Upi-Agro Europe также связана с сыном Порошенко Алексеем.
Порошенко, прозванный Шоколадным королем из-за своего кондитерского бизнеса, был пятым президентом независимой Украины с 2014 по 2019 год. На прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против него санкции, подтвержденные указом нынешнего президента Владимира Зеленского.
По данным прессы, санкции заключаются в замораживании активов, запрете на ведение предпринимательской деятельности или лишении государственных наград. Порошенко, возглавляющий крупнейшую оппозиционную группу в украинском парламенте, назвал этот шаг неконституционным и политически мотивированным.
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