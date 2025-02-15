Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Чехия попросила Украину о правовой помощи в расследовании деятельности компаний Порошенко

Новости 420on
18 февраля 2025
09:00
595
Чешская Республика обратилась к Украине за юридической помощью в расследовании возможного уклонения от уплаты налогов на сотни миллионов крон компаниями, принадлежащими бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщают «Українські Новини», опубликовавшие копию запроса, направленного в Генеральную прокуратуру Украины.
Расследование касается чешской компании Upi-Agro Europe и компаний Порошенко Zoria Podillia Foods Company и Podilya Foods Company. Украинская компания Upi-Agro утверждает, что является крупнейшим производителем пшеничной муки и одним из крупнейших производителей сахара в Украине.

Уголовное производство началось в феврале прошлого года и касается подозрений в том, что стороны экспортировали продукцию на рынки ЕС и третьих стран, незаконно требуя возврата налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 11,5 миллиона евро (около 288 миллионов крон), когда товары следовали транзитом через Чешскую Республику, говорится в сообщении сервера. 

Расследование ведется в соответствии с положениями чешского закона о нанесении ущерба финансовым интересам ЕС, говорится в сообщении.

В Украине запросом, подписанным европейским прокурором Адамом Башни, занимаются украинская прокуратура и управление по расследованию экономических преступлений, сообщает сервер. По словам источников из прокуратуры, в ходе расследования было установлено, что чешская компания Upi-Agro Europe, по-видимому, организовала схему уклонения от уплаты налогов при закупке сахара и зерновых продуктов в Украине, пишет сервер. В нем добавляется, что вышеупомянутая чешская компания Upi-Agro Europe также связана с сыном Порошенко Алексеем.

Порошенко, прозванный Шоколадным королем из-за своего кондитерского бизнеса, был пятым президентом независимой Украины с 2014 по 2019 год. На прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против него санкции, подтвержденные указом нынешнего президента Владимира Зеленского. 

По данным прессы, санкции заключаются в замораживании активов, запрете на ведение предпринимательской деятельности или лишении государственных наград. Порошенко, возглавляющий крупнейшую оппозиционную группу в украинском парламенте, назвал этот шаг неконституционным и политически мотивированным.
Украина Чехия коррупция
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
18 ФЕВРАЛЯ 2025
376
ОБЩЕСТВО
СЕМИКРАТНО СУДИМЫЙ УКРАИНЕЦ ЛИШИЛСЯ ПМЖ В ЧЕХИИ, А ЗАТЕМ ЕМУ БЫЛО ОТКАЗАНО В ВИЗЕ
10:30
18 ФЕВРАЛЯ 2025
558
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ И РУМЫНИЯ ЖАЛУЮТСЯ, ЧТО ИХ НЕ ПРИГЛАСИЛИ НА НЕФОРМАЛЬНУЮ ВСТРЕЧУ ПО ПОВОДУ УКРАИНЫ В ПАРИЖЕ
09:30
18 ФЕВРАЛЯ 2025
518
ПОЛИТИКА
НАЧАЛИСЬ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ПОВОДУ УКРАИНЫ В ЭР-РИЯДЕ
21:00
17 ФЕВРАЛЯ 2025
1142
ОБЩЕСТВО
БЕСПОЩАДНОМУ УБИЙЦЕ ИЗ СЛОВАКИИ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ
19:30
17 ФЕВРАЛЯ 2025
1457
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: ГЕРМАНИЯ ЗА НОЧЬ ДЕПОРТИРОВАЛА 50 МИГРАНТОВ, ДОСТАВЛЕННЫХ СО ВСЕЙ СТРАНЫ
15:00
17 ФЕВРАЛЯ 2025
1045
ПОЛИТИКА
РЖЕХКА: РОССИЯ НЕ СТАНЕТ ДРУЖЕЛЮБНЕЕ. НАМ НУЖНА ВОЕННАЯ СЛУЖБА
11:30
17 ФЕВРАЛЯ 2025
832
ОБЩЕСТВО
ЦЕНЫ НА КОФЕ СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУТ. СУПЕРМАРКЕТЫ ТАКЖЕ ПОВЫШАЮТ ЦЕНЫ
09:00
17 ФЕВРАЛЯ 2025
2799
ОБЩЕСТВО
ГЛАВА МЮНХЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПЛАКАЛ НА ГЛАЗАХ У ВСЕХ В КОНЦЕ СВОЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ
08:00
17 ФЕВРАЛЯ 2025
4912
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИЮ ПРИДУТ СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ, ТЕМПЕРАТУРА ОПУСТИТСЯ ДО МИНУС 15 ГРАДУСОВ
18:00
16 ФЕВРАЛЯ 2025
1800
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЕ ИНКУБАЦИОННЫЕ ЯЙЦА: ПОЧЕМУ РОССИЯ ОСТАЕТСЯ ВАЖНЫМ РЫНКОМ
15:00
16 ФЕВРАЛЯ 2025
2038
ПОЛИТИКА
МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ СДЕЛАТЬ БЕЗ США: ПЕТР ПАВЕЛ ВЫСТУПИЛ НА КОНФЕРЕНЦИИ В МЮНХЕНЕ
13:00
16 ФЕВРАЛЯ 2025
1129
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: PORSCHE ПЛАНИРУЕТ СОКРАТИТЬ 1 900 РАБОЧИХ МЕСТ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА
11:00
16 ФЕВРАЛЯ 2025
1728
ЭКОНОМИКА
ТРАМП УГРОЖАЕТ В ОСНОВНОМ ЕВРОПЕЙСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭТО В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ЗАТРАГИВАЕТ ЧЕШСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
17:00
15 ФЕВРАЛЯ 2025
3200
ОБЩЕСТВО
МЕТРО D — САМОЕ ВАЖНОЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЕ СООРУЖЕНИЕ В ПРАГЕ
11:00
15 ФЕВРАЛЯ 2025
5007
ОБЩЕСТВО
ЯЙЦА, МАСЛО И МЯСО В ЧЕХИИ ПОДОРОЖАЛИ