Чехия попросила Украину о правовой помощи в расследовании деятельности компаний Порошенко

Расследование касается чешской компании Upi-Agro Europe и компаний Порошенко Zoria Podillia Foods Company и Podilya Foods Company. Украинская компания Upi-Agro утверждает, что является крупнейшим производителем пшеничной муки и одним из крупнейших производителей сахара в Украине.



Уголовное производство началось в феврале прошлого года и касается подозрений в том, что стороны экспортировали продукцию на рынки ЕС и третьих стран, незаконно требуя возврата налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 11,5 миллиона евро (около 288 миллионов крон), когда товары следовали транзитом через Чешскую Республику, говорится в сообщении сервера.



Расследование ведется в соответствии с положениями чешского закона о нанесении ущерба финансовым интересам ЕС, говорится в сообщении.



В Украине запросом, подписанным европейским прокурором Адамом Башни, занимаются украинская прокуратура и управление по расследованию экономических преступлений, сообщает сервер. По словам источников из прокуратуры, в ходе расследования было установлено, что чешская компания Upi-Agro Europe, по-видимому, организовала схему уклонения от уплаты налогов при закупке сахара и зерновых продуктов в Украине, пишет сервер. В нем добавляется, что вышеупомянутая чешская компания Upi-Agro Europe также связана с сыном Порошенко Алексеем.



Порошенко, прозванный Шоколадным королем из-за своего кондитерского бизнеса, был пятым президентом независимой Украины с 2014 по 2019 год. На прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против него санкции, подтвержденные указом нынешнего президента Владимира Зеленского.



По данным прессы, санкции заключаются в замораживании активов, запрете на ведение предпринимательской деятельности или лишении государственных наград. Порошенко, возглавляющий крупнейшую оппозиционную группу в украинском парламенте, назвал этот шаг неконституционным и политически мотивированным.