Чешские СМИ: Переговоры РФ и США «прошли неплохо», сообщает Кремль. Чего ожидать дальше?



«Трудно сказать. Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще рано говорить о конкретном периоде, конкретных датах встречи лидеров», — цитирует Ушакова информационное агентство ТАСС, добавив, что Трамп и Путин, вероятно, не встретятся уже на следующей неделе, как предполагало агентство Bloomberg.



По его словам, делегации в Саудовской Аравии провели «очень серьезные переговоры по всем вопросам Россия и США «договорились учитывать интересы друг друга», но «трудно сказать», «сходятся ли они».





Первые российско-американские переговоры продолжались около пяти часов с 15-минутным перерывом и обедом.



В состав делегации США вошли госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, советник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.