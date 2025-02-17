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Чешские СМИ: Переговоры РФ и США «прошли неплохо», сообщает Кремль. Чего ожидать дальше?

Новости и статьи
18 февраля 2025
14:10
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Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде завершились, сообщают мировые агентства. По словам советника Кремля Юрия Ушакова, переговоры, в ходе которых обсуждались вопросы Украины и условия возможной будущей встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, прошли хорошо.

«Трудно сказать. Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще рано говорить о конкретном периоде, конкретных датах встречи лидеров», — цитирует Ушакова информационное агентство ТАСС, добавив, что Трамп и Путин, вероятно, не встретятся уже на следующей неделе, как предполагало агентство Bloomberg.

По его словам, делегации в Саудовской Аравии провели «очень серьезные переговоры по всем вопросам Россия и США «договорились учитывать интересы друг друга», но «трудно сказать», «сходятся ли они».

Первые российско-американские переговоры продолжались около пяти часов с 15-минутным перерывом и обедом.

В состав делегации США вошли госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, советник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Россия США
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