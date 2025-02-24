«Это будет неудобно». Премьер-министр Фиала выступил с необычной речью о международной ситуации
25 февраля 2025
14:00
359
Премьер-министр Петр Фиала (ODS) отреагировал на изменения в мировой политике после прихода к власти Дональда Трампа. По словам Фиалы, Европа должна измениться.
По случаю третьей годовщины войны в Украине премьер-министр Петр Фиала решил отреагировать на текущие события в мире. Поэтому во время своего внеочередного заявления в понедельник он добавил, что мировой порядок меняется.
«Не нужно впадать в мелочность, необходимо смотреть на вещи реалистично, вести себя ответственно и вовремя принимать правильные решения», — сказал он во время своего внеочередного выступления в понедельник. В ходе своего выступления он неоднократно подчеркивал, что Европе и Чехии необходимо начать полагаться на себя.
По словам Фиалы, мир меняется и в контексте президентских выборов в США. «Президент Трамп решил полностью изменить внешнюю политику», — отметил он, добавив, что энергичность и риторика Трампа вызывают удивление.
По словам премьер-министра, отход США от ориентации на Европу не должен вызывать удивления, поскольку он продолжается уже десять лет. Однако при таком развитии событий главным приоритетом европейских государств должна стать оборона.
Поэтому Фиала хотел бы, чтобы, например, российские активы, замороженные Европой, шли на ее оборону. Что касается Чехии, то премьер-министр считает необходимым увеличить расходы на оборону как минимум до трех процентов ВВП, а также упомянул о «новых фискальных правилах», которые позволят инвестировать в будущее.
На европейском уровне Фиала заявил, что 93 миллиарда евро (около 2,3 триллиона чешских крон) из так называемого Фонда восстановления должны быть использованы для поддержки совместных закупок для армий или укрепления критической инфраструктуры. Деньги от замороженных российских активов со всей Европы должны быть использованы для дальнейшей военной поддержки Украины.
«Это будут дополнительные расходы. Но эти расходы также представляют собой большую возможность, особенно для нас, для Чешской Республики. Мы — традиционная инженерная страна с исторически сильной оборонной промышленностью. Наши оружейные заводы отличаются высоким качеством и экономически сильны, вплоть до того, что в последние годы они расширяются на другие страны, в том числе на США», — сказал премьер-министр.
«Это будет нелегко и неудобно», — сказал премьер-министр о переменах, которые ожидают Европу. Чешская Республика и вся Европа должны взять на себя ответственность как в оборонной, так и в экономической сферах.
«Не нужно впадать в мелочность, необходимо смотреть на вещи реалистично, вести себя ответственно и вовремя принимать правильные решения», — сказал он во время своего внеочередного выступления в понедельник. В ходе своего выступления он неоднократно подчеркивал, что Европе и Чехии необходимо начать полагаться на себя.
По словам Фиалы, мир меняется и в контексте президентских выборов в США. «Президент Трамп решил полностью изменить внешнюю политику», — отметил он, добавив, что энергичность и риторика Трампа вызывают удивление.
По словам премьер-министра, отход США от ориентации на Европу не должен вызывать удивления, поскольку он продолжается уже десять лет. Однако при таком развитии событий главным приоритетом европейских государств должна стать оборона.
Поэтому Фиала хотел бы, чтобы, например, российские активы, замороженные Европой, шли на ее оборону. Что касается Чехии, то премьер-министр считает необходимым увеличить расходы на оборону как минимум до трех процентов ВВП, а также упомянул о «новых фискальных правилах», которые позволят инвестировать в будущее.
На европейском уровне Фиала заявил, что 93 миллиарда евро (около 2,3 триллиона чешских крон) из так называемого Фонда восстановления должны быть использованы для поддержки совместных закупок для армий или укрепления критической инфраструктуры. Деньги от замороженных российских активов со всей Европы должны быть использованы для дальнейшей военной поддержки Украины.
«Это будут дополнительные расходы. Но эти расходы также представляют собой большую возможность, особенно для нас, для Чешской Республики. Мы — традиционная инженерная страна с исторически сильной оборонной промышленностью. Наши оружейные заводы отличаются высоким качеством и экономически сильны, вплоть до того, что в последние годы они расширяются на другие страны, в том числе на США», — сказал премьер-министр.
«Это будет нелегко и неудобно», — сказал премьер-министр о переменах, которые ожидают Европу. Чешская Республика и вся Европа должны взять на себя ответственность как в оборонной, так и в экономической сферах.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
25 ФЕВРАЛЯ 2025
192
13:00
25 ФЕВРАЛЯ 2025
381
11:30
25 ФЕВРАЛЯ 2025
779
10:00
25 ФЕВРАЛЯ 2025
667
09:00
25 ФЕВРАЛЯ 2025
671
08:00
25 ФЕВРАЛЯ 2025
420
22:00
24 ФЕВРАЛЯ 2025
456
21:00
24 ФЕВРАЛЯ 2025
1739
19:30
24 ФЕВРАЛЯ 2025
1166
18:00
24 ФЕВРАЛЯ 2025
497
15:00
24 ФЕВРАЛЯ 2025
1062
14:00
24 ФЕВРАЛЯ 2025
983
13:40
24 ФЕВРАЛЯ 2025
3913
13:00
24 ФЕВРАЛЯ 2025
3195
11:30
24 ФЕВРАЛЯ 2025
9052