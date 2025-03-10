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Соглашения будут заключаться на российских, а не на американских условиях, говорит российский депутат

Новости 420on
12 марта 2025
09:00
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Любые договоренности будут на условиях России, а не Америки, — так отреагировал вице-спикер верхней палаты российского парламента Константин Косачев на итоги американо-украинских переговоров, прошедших во вторник в Джидде (Саудовская Аравия). Тем временем Киев согласился на предложение США о 30-дневном прекращении огня в боях с Россией, а Вашингтон возобновил военную помощь Украине.
По словам Косачева, условия американские, а не украинские. «Украинцы соглашаются на то, что им говорят», — написал Косачев в Telegram. «Россия в наступлении, поэтому все будет по-другому. Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромисса) будут на наших условиях, а не на американских», — добавил российский законодатель, добавив, что настоящие договоренности пишутся на передовой. 

«Это должны понимать в Вашингтоне», — написал Косачев, который является председателем комитета по международным делам Совета Федерации, верхней палаты парламента.

Во вторник в Джидде украинская делегация обсудила с представителями США варианты прекращения войны России против Украины и согласилась с американским предложением о 30-дневном прекращении огня, с которым США обратятся к Москве в ближайшие дни. В заявлении по итогам встречи министерства иностранных дел Украины и США сообщили, что США возобновят военную помощь Украине, а Вашингтон возобновит обмен разведданными с Киевом.

После встречи с украинскими коллегами госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что теперь от Москвы зависит, ответит ли она положительно на предложение о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия согласится на предложение о прекращении огня, и оно будет принято в ближайшие дни. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам встречи заявила, что Россия не исключает контактов с американскими официальными лицами в ближайшие дни.

Европейские союзники Украины, такие как Великобритания, Франция и Польша, высоко оценили итоги переговоров в Саудовской Аравии. Украина уже более трех лет противостоит широкомасштабной российской военной агрессии.
Чехия Россия США война Украина
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