Важные изменения в миграционной политике Чехии: что ждет страну?

По словам Алеша Дуфека, представители коалиции и оппозиционные депутаты представили направления, в которых, согласно предложению, должен быть принят закон. Депутат от ODS Ева Декруа добавила, что представители оппозиции должны направить комментарии разработчикам в течение недели. По ее мнению, Палата депутатов может рассмотреть поправку весной. Она охарактеризовала вчерашнюю встречу как конструктивную.



Котен сказал, что, хотя предложение облегчит властям, судам и иностранной полиции депортацию мигрантов, находящихся в Чехии нелегально, он считает, что системное решение заключается в защите внешних границ Европейского союза и Шенгенской зоны. Данное предложение является лишь ответом на последствия «промиграционной политики» ЕС, и Чехия должна, в частности, отступить от миграционного пакта ЕС.



По данным министерства внутренних дел, основными пунктами предложения являются ускоренная депортация незаконно пребывающих иностранцев, более строгий контроль за пребыванием просителей убежища, более жесткие проверки безопасности или сокращение помощи, оказываемой проблемным претендентам на международную защиту. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) заявил в пятницу, что цель состоит в том, чтобы отбить у потенциальных мигрантов желание въезжать в Чехию. Авторы планируют представить поправку в Палату депутатов в качестве предложения, требующего одобрения в первом чтении.





Во вторник Европейская комиссия предложила новые правила для обеспечения более быстрого и эффективного возвращения несостоявшихся просителей убежища в страны их происхождения. Новое законодательное предложение также призвано обеспечить некоторые новые решения проблем нелегальной миграции, в том числе облегчить создание центров возвращения мигрантов в странах, не входящих в ЕС. Предложенный регламент должен быть одобрен Европейским парламентом, а также государствами-членами в Совете ЕС.



Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил во вторник агентству ČTK, что он однозначно приветствует усилия по выработке общего для всего ЕС решения проблемы миграции, которое выходит за рамки миграционного пакта. Как он отметил, ключевые элементы предложения соответствуют тому, что требовала Чешская Республика и другие члены ЕС после прошлогодней встречи в Копенгагене.