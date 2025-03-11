ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Чешские СМИ: Президент Польши призвал США разместить в своей стране ядерное оружие, сообщает FT

Новости и статьи
13 марта 2025
19:30
114
Президент Польши Анджей Дуда призвал Соединенные Штаты разместить в Польше ядерное оружие для сдерживания дальнейшей российской агрессии. По словам Дуды, он недавно обсудил свое предложение с посланником президента США Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом.
«Границы НАТО отодвинулись на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя инфраструктура НАТО также должна отодвинуться на восток. Для меня это очевидно», — сказал Дуда в интервью. «Я думаю, что не только время пришло, но и будет безопаснее, если это оружие будет здесь», — добавил он. Он также напомнил, что Россия не спрашивала ни у кого разрешения, когда два года назад размещала свое тактическое ядерное оружие в Беларуси, союзнике России в войне против Украины, согласно заявлению президента России Владимира Путина.

В 2022 году Дуда предложил администрации тогдашнего президента Джо Байдена включить Польшу в программу расположения ядерного оружия Организации Североатлантического договора, но безрезультатно. При коммунистическом режиме в Польше было советское ядерное оружие, но размещение американского ядерного оружия так близко к границе с Россией было бы воспринято Кремлем как серьезная угроза.

«Условием переговоров является то, что американская сторона открыта для них», — предупредил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк. «Нет ничего хуже, чем озвучить идею, у которой есть логика, а через три дня услышать ответ, что ни о чем подобном не может быть и речи, потому что тогда это просто ослабит нас».

Он добавил, что такие вещи следует сначала спокойно обсудить с американцами, а потом уже делать публичные заявления, хотя очевидно, что каждый американский объект и каждый американский солдат в стране помогают безопасности Польши.

Семоньяк отметил, что с геополитической точки зрения нет особой разницы между ядерными боеголовками, которые десятилетиями находились в Германии, и теми, которые могут оказаться в Польше, что, конечно, было бы «очень сильным сигналом».
Польша США
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:50
13 МАРТА 2025
671
ОБЩЕСТВО
ПУТИН: РОССИЯ СОГЛАСНА С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПРЕКРАТИТЬ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, НО ХОЧЕТ РАЗОБРАТЬСЯ С ПРИЧИНАМИ
15:45
13 МАРТА 2025
321
КУЛЬТУРА
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА КЫРГЫЗСКОГО ФИЛЬМА PANIC BUTTON НА ФЕСТИВАЛЕ ОДИН СВЕТ В ПРАГЕ
15:00
13 МАРТА 2025
400
ЭКОНОМИКА
ОПРОС: ЧЕХИ ПРЕДПОЧИТАЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗЕМЛЮ, ИНТЕРЕС К СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ РАСТЕТ
13:00
13 МАРТА 2025
3041
ОБЩЕСТВО
ПОЧТИ МИЛЛИОНУ ЧЕХОВ ГРОЗИТ БЕДНОСТЬ
10:00
13 МАРТА 2025
2611
ОБЩЕСТВО
REUTERS: РОССИЯ ПРЕДСТАВИЛА США СПИСОК ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ
09:00
13 МАРТА 2025
1266
ЭКОНОМИКА
БОЛЕЕ 30 000 КЛИЕНТОВ SBERBANK CZ НЕ СНЯЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЕ ВКЛАДЫ НА СУММУ 187 МИЛЛИОНОВ КРОН
08:00
13 МАРТА 2025
831
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗАМЕДИЛА РОСТ. КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ПОСТРОЕННЫХ КВАРТИР ТАКЖЕ РЕЗКО СОКРАЩАЕТСЯ
22:00
12 МАРТА 2025
2315
ОБЩЕСТВО
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК НА BMW РАЗОГНАЛСЯ ДО 150 КМ/Ч И УБИЛ СВОЮ ДЕВУШКУ. ОН ПОЛУЧИЛ 3,5 ГОДА ТЮРЬМЫ И ДОЛЖЕН ЗАПЛАТИТЬ 3 МИЛЛИОНА КРОН
20:10
12 МАРТА 2025
2130
ПОЛИТИКА
ТРАМП: Я ПОЛУЧИЛ ОТ РОССИИ ПОЗИТИВНЫЕ НОВОСТИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ
16:30
12 МАРТА 2025
1101
ЭКОНОМИКА
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В НАЧАЛЕ ГОДА ВЫРОСЛО
13:00
12 МАРТА 2025
1848
ОБЩЕСТВО
ПОЧЕМУ СТАНЦИЯ МЕТРО FLORENC БЫЛА ЗАКРЫТА ДВА ДНЯ ИЗ-ЗА ВОДЫ? ОШИБКА МОГЛА БЫТЬ ДОПУЩЕНА ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ
11:30
12 МАРТА 2025
1636
ОБЩЕСТВО
СУД В БРНО РАССМОТРИТ ДЕЛО О РАСТРАТЕ И МОШЕННИЧЕСТВЕ АДВОКАТА С УЩЕРБОМ БОЛЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ КРОН
10:00
12 МАРТА 2025
2898
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ НЕИЗВЕСТНЫЙ ВАНДАЛ ПОВРЕДИЛ 40 ПРИПАРКОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
09:00
12 МАРТА 2025
2375
ПОЛИТИКА
СОГЛАШЕНИЯ БУДУТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ НА РОССИЙСКИХ, А НЕ НА АМЕРИКАНСКИХ УСЛОВИЯХ, ГОВОРИТ РОССИЙСКИЙ ДЕПУТАТ
21:30
11 МАРТА 2025
1853
ОБЩЕСТВО
СТАНЦИЯ МЕТРО FLORENC ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ