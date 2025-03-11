Чешские СМИ: Президент Польши призвал США разместить в своей стране ядерное оружие, сообщает FT
13 марта 2025
19:30
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Президент Польши Анджей Дуда призвал Соединенные Штаты разместить в Польше ядерное оружие для сдерживания дальнейшей российской агрессии. По словам Дуды, он недавно обсудил свое предложение с посланником президента США Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом.
«Границы НАТО отодвинулись на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя инфраструктура НАТО также должна отодвинуться на восток. Для меня это очевидно», — сказал Дуда в интервью. «Я думаю, что не только время пришло, но и будет безопаснее, если это оружие будет здесь», — добавил он. Он также напомнил, что Россия не спрашивала ни у кого разрешения, когда два года назад размещала свое тактическое ядерное оружие в Беларуси, союзнике России в войне против Украины, согласно заявлению президента России Владимира Путина.
В 2022 году Дуда предложил администрации тогдашнего президента Джо Байдена включить Польшу в программу расположения ядерного оружия Организации Североатлантического договора, но безрезультатно. При коммунистическом режиме в Польше было советское ядерное оружие, но размещение американского ядерного оружия так близко к границе с Россией было бы воспринято Кремлем как серьезная угроза.
«Условием переговоров является то, что американская сторона открыта для них», — предупредил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк. «Нет ничего хуже, чем озвучить идею, у которой есть логика, а через три дня услышать ответ, что ни о чем подобном не может быть и речи, потому что тогда это просто ослабит нас».
Он добавил, что такие вещи следует сначала спокойно обсудить с американцами, а потом уже делать публичные заявления, хотя очевидно, что каждый американский объект и каждый американский солдат в стране помогают безопасности Польши.
Семоньяк отметил, что с геополитической точки зрения нет особой разницы между ядерными боеголовками, которые десятилетиями находились в Германии, и теми, которые могут оказаться в Польше, что, конечно, было бы «очень сильным сигналом».
В 2022 году Дуда предложил администрации тогдашнего президента Джо Байдена включить Польшу в программу расположения ядерного оружия Организации Североатлантического договора, но безрезультатно. При коммунистическом режиме в Польше было советское ядерное оружие, но размещение американского ядерного оружия так близко к границе с Россией было бы воспринято Кремлем как серьезная угроза.
«Условием переговоров является то, что американская сторона открыта для них», — предупредил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк. «Нет ничего хуже, чем озвучить идею, у которой есть логика, а через три дня услышать ответ, что ни о чем подобном не может быть и речи, потому что тогда это просто ослабит нас».
Он добавил, что такие вещи следует сначала спокойно обсудить с американцами, а потом уже делать публичные заявления, хотя очевидно, что каждый американский объект и каждый американский солдат в стране помогают безопасности Польши.
Семоньяк отметил, что с геополитической точки зрения нет особой разницы между ядерными боеголовками, которые десятилетиями находились в Германии, и теми, которые могут оказаться в Польше, что, конечно, было бы «очень сильным сигналом».
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