ЕС не может договориться о продлении санкций против России, Венгрия выступает против

В санкционном списке ЕС сейчас более 2400 физических и юридических лиц с замороженными активами и запретом на поездки, которые, по словам ЕС, были введены из-за их причастности к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.



Дипломаты из стран-членов блока в Брюсселе обсуждали продление санкций в понедельник и сегодня, но не пришли к соглашению. Они должны встретиться снова в пятницу. Это последний день для достижения консенсуса, чтобы продление санкций могло быть официально одобрено всеми странами ЕС с помощью так называемой письменной процедуры.



Санкции требуют согласия всех 27 членов ЕС, причем Венгрия сначала потребовала исключить из санкционного списка ЕС восемь человек, а затем сократила это требование до четырех имен, сообщает CTK. Среди них, как утверждается, российские миллиардеры Михаил Фридман и Алишер Усманов. За Венгрией стоит Словакия, а Люксембург, как говорят, тоже имеет свои требования.