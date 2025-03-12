ЕС не может договориться о продлении санкций против России, Венгрия выступает против
14 марта 2025
08:00
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Страны ЕС до сих пор не пришли к единому мнению относительно продления санкций в отношении российских и белорусских граждан и компаний. Венгрия, а также Словакия хотят исключить из списка несколько имен. Без соглашения срок действия санкций истекает 15 марта, ранее они продлевались каждые шесть месяцев.
В санкционном списке ЕС сейчас более 2400 физических и юридических лиц с замороженными активами и запретом на поездки, которые, по словам ЕС, были введены из-за их причастности к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Дипломаты из стран-членов блока в Брюсселе обсуждали продление санкций в понедельник и сегодня, но не пришли к соглашению. Они должны встретиться снова в пятницу. Это последний день для достижения консенсуса, чтобы продление санкций могло быть официально одобрено всеми странами ЕС с помощью так называемой письменной процедуры.
Санкции требуют согласия всех 27 членов ЕС, причем Венгрия сначала потребовала исключить из санкционного списка ЕС восемь человек, а затем сократила это требование до четырех имен, сообщает CTK. Среди них, как утверждается, российские миллиардеры Михаил Фридман и Алишер Усманов. За Венгрией стоит Словакия, а Люксембург, как говорят, тоже имеет свои требования.
Дипломаты из стран-членов блока в Брюсселе обсуждали продление санкций в понедельник и сегодня, но не пришли к соглашению. Они должны встретиться снова в пятницу. Это последний день для достижения консенсуса, чтобы продление санкций могло быть официально одобрено всеми странами ЕС с помощью так называемой письменной процедуры.
Санкции требуют согласия всех 27 членов ЕС, причем Венгрия сначала потребовала исключить из санкционного списка ЕС восемь человек, а затем сократила это требование до четырех имен, сообщает CTK. Среди них, как утверждается, российские миллиардеры Михаил Фридман и Алишер Усманов. За Венгрией стоит Словакия, а Люксембург, как говорят, тоже имеет свои требования.
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