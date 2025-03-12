Новая военная помощь ЕС Украине может составить триллион крон

«На внеочередном заседании Европейского совета 6 марта 26 лидеров призвали Совет ЕС быстро продвинуться вперед в работе по усилению военной поддержки Украины, предложенной в этой инициативе», — говорится в документе, который был разослан отдельным странам ЕС. 26 стран ЕС подписались за поддержку Украины на саммите на прошлой неделе, против выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



«Государствам-участникам предлагается оказать Украине военную поддержку на сумму не менее 20 миллиардов евро заранее и потенциально до 40 миллиардов евро в 2025 году, в соответствии с потребностями Украины», — добавляется в документе.



Приоритетными направлениями, по мнению дипломатии ЕС, являются: во-первых, крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы; во-вторых, системы ПВО, ракеты, беспилотники и истребители; в-третьих, поддержка обучения, а также нелетальная поддержка; в-четвертых, вклад стран-членов в гарантии безопасности Украины.



Европейский союз делает достаточно для Украины, но ему необходимо поддерживать максимальную поддержку, а также сосредоточиться на оборонных инновациях и исследованиях. Об этом в интервью ЧТК заявил исполнительный директор Европейского оборонного агентства (ЕОА) Йиржи Шедивый, который является одним из самых высокопоставленных чехов в Брюсселе. По его словам, важно, чтобы государства — члены ЕС предоставляли контракты европейской оборонной промышленности, поскольку в стране есть неиспользуемые производственные мощности.



«Прежде всего Европейский союз и его страны-члены первыми начали поставлять оружие в Украину. Во-вторых, если вы посмотрите на общий объем средств, то мы имеем около 150 миллиардов евро, что больше, чем (предоставили) Соединенные Штаты», — сказал Шедивый. По его словам, около 50 миллиардов евро ушло на военную технику, а остальные средства пошли на гуманитарную помощь или восстановление украинского бюджета.



«Так что Европейский союз ни в коем случае не заснул. Конечно, мы все можем сделать больше, но давайте вспомним, как полгода назад в Конгрессе США была заморожена поддержка Украины в размере 60 миллиардов долларов», — добавил бывший министр обороны и посол Чехии в НАТО.



«Наверное, самым заметным был наш вклад в закупку боеприпасов для Украины. Я подписал около 60 рамочных соглашений с более чем 20 оружейными компаниями в ЕС в связи с закупкой боеприпасов», — рассказал Шедиви. В рамках этих рамочных контрактов около десяти государств-членов закупили боеприпасы на сумму около 350 миллиардов евро. «Часть этих средств пошла в Украину, часть — на восстановление отечественных запасов», — добавил он.



Несколько лет назад EDA также создала многонациональный центр подготовки вертолетов (MHTC) в Синтре, Португалия. Два года назад центр был передан странам-участницам в полной боевой готовности, и теперь украинцы проходят в нем обучение. «Это уникальное явление, ни у кого больше нет подобного учебного центра», — сказал Шедивый.



«Область оборонных инноваций также очень интересна для нас и для украинцев. Каждый год мы проводим многодневную конференцию, на которой обсуждаем, в частности, использование 3D-печати для производства запасных частей. В прошлом году мы впервые пригласили и наших украинских партнеров», — рассказал глава EDA. «Мы разработали документацию примерно на 70 технических проектов для производства запасных частей, которые мы им передали», — добавил он. ЕС также недавно создал в Киеве Офис оборонных инноваций, который тесно сотрудничает с Центром оборонных инноваций EDA.



В контексте увеличения оборонных бюджетов, о котором сейчас говорят страны ЕС, он упомянул о необходимости увеличения инвестиций. «Нам нужно дать контракты европейской оборонной промышленности», — сказал он. «Я уже упоминал, что мы заключили рамочные контракты на закупку боеприпасов калибра 155 мм для тяжелой артиллерии, и были реализованы контракты на сумму 350 миллионов евро. Мы общаемся с оборонной промышленностью и знаем, что есть еще почти миллиард евро неиспользованных мощностей. Если бы государства-члены заключили с ними контракты», — добавил Шедивый. «С одной стороны, есть высокие политические заявления или амбиции, но когда дело доходит до реализации, все отстает», — добавил он.



По словам главы ЕОА, самое главное сейчас — это сохранить поддержку Украины. «А если Соединенные Штаты выйдут из формулы, сделать все возможное, чтобы компенсировать возможный недостаток поддержки со стороны США», — сказал Шедивый. По его мнению, потенциал у Европейского союза, безусловно, есть, но добиться единства и общего решения в рамках нынешнего ЕС-27 будет гораздо сложнее.



Европейские государственные деятели заинтересованы в достижении стабильного прекращения огня в Украине, чтобы сдержать дальнейшую агрессию со стороны России. Многие европейцы обеспокоены подходом президента США Дональда Трампа, который до сих пор отказывался предоставить гарантии безопасности Киеву и даже утверждал, что конфликт начала Украина.



По мнению чиновника, нынешнее поведение США должно означать для Европы «окончательное пробуждение от идеи, что Соединенные Штаты будут гарантировать европейскую оборону на 100 % и без всяких сомнений». «Это не означает, что НАТО прекратит свое существование, но нам придется заботиться о себе гораздо больше, чем раньше. Мы слышим это от американцев уже как минимум 15 лет, в этом нет ничего нового, но теперь это прозвучало так жестоко», — сказал Шедивый.



Что касается европейской оборонной промышленности, то, по его словам, в последнее время производство уже значительно выросло. «Но это всегда вопрос спроса и предложения. Если страны заключат среднесрочные контракты с оборонной промышленностью, в которых она нуждается, тогда да, производство будет расти», — сказал Шедивый. По его словам, сравнение с российскими производственными мощностями не совсем подходит, потому что в России «в основном централизованная экономика, где нет проблем с переключением на военное производство по щелчку пальцев, потому что это государственные предприятия, в то время как здесь, в Европе, это частные компании».



Европейское оборонное агентство (ЕОА) — одно из агентств Европейского союза, созданное в 2004 году и расположенное в Брюсселе. Оно является главным центром европейского оборонного сотрудничества. Оно отвечает за исследования и инновации в области развития оборонных технологий и военного потенциала, уточняя требования отдельных стран — членов ЕС к будущему сотрудничеству в области общей обороны. Агентство также работает с частной оружейной промышленностью.