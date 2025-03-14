Фиала снова обратился к Бабишу: Прекратите предвыборное шоу

Представители движения ANO, а также SPD не присутствовали на заседании в четверг. Бабиш отклонил ее, заявив, что это предвыборная маркетинговая кампания, в которой он не намерен участвовать. До этого он написал Фиале два письма, на первое из которых премьер-министр ответил сразу, а на второе — только сейчас.



Бабиш задал ряд вопросов, на которые, по словам Фиалы, он получит ответы на встрече в четверг.



«Мне жаль, что эта встреча не стоила двух часов вашего времени. Встреча вышла за рамки обычных дебатов в Палате депутатов, которые имеют другой формат и цель», — сказал премьер-министр, напомнив Бабишу, который, помимо прочего, требовал дискуссии в зале, что в конце прошлой недели он в течение нескольких часов обсуждал вопросы обороны и безопасности Чешской Республики с министром обороны Яной Черноховой (ODS).



Затем Фиала обвинил Бабиша в том, что тот пытается превратить обсуждение безопасности в предвыборную кампанию, что он отверг и призвал к поиску консенсуса.



«Думаю, здесь идет речь о том, чтобы судить по себе. Я, конечно, не думаю так легкомысленно о безопасности. Однако, к сожалению, ваши письма, из которых вы пытаетесь сделать предвыборное шоу, зачитывая их на публике, не демонстрируют особого интереса к предметной дискуссии», — сказал премьер-министр.





Его цель — «достичь консенсуса относительно того, каким будет ответ нашей страны на вызовы, с которыми мы сталкиваемся и за которые мы должны нести ответственность».



Затем он во многих пунктах опроверг отдельные утверждения Бабиша о расходах на оборону и отдельных контрактах на приобретение, включая покупку самолетов F-35 и танков «Леопард».



В конце письма Фиала выразил удовлетворение тем, что Бабиш высказался за увеличение оборонного бюджета, хотя, по его мнению, дискуссия должна быть гораздо шире и включать конкретные и долгосрочные шаги и элементарный консенсус относительно направления развития Чешской Республики «в условиях крайне нестабильной обстановки в сфере безопасности».