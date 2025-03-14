Фиала снова обратился к Бабишу: Прекратите предвыборное шоу
17 марта 2025
18:00
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В понедельник премьер-министр Петр Фиала (ODS) ответил на открытое письмо председателя ANO Андрея Бабиша, адресованное ему на прошлой неделе. Предыдущая переписка предшествовала встрече, созванной премьер-министром для обсуждения вопросов обороны и безопасности страны на прошлой неделе. Теперь Фиала дал развернутый ответ на столь же пространные упреки Бабиша и призывы к дебатам в нижней палате парламента. Неясно, кому в действительности адресована их открытая переписка.
Представители движения ANO, а также SPD не присутствовали на заседании в четверг. Бабиш отклонил ее, заявив, что это предвыборная маркетинговая кампания, в которой он не намерен участвовать. До этого он написал Фиале два письма, на первое из которых премьер-министр ответил сразу, а на второе — только сейчас.
Бабиш задал ряд вопросов, на которые, по словам Фиалы, он получит ответы на встрече в четверг.
«Мне жаль, что эта встреча не стоила двух часов вашего времени. Встреча вышла за рамки обычных дебатов в Палате депутатов, которые имеют другой формат и цель», — сказал премьер-министр, напомнив Бабишу, который, помимо прочего, требовал дискуссии в зале, что в конце прошлой недели он в течение нескольких часов обсуждал вопросы обороны и безопасности Чешской Республики с министром обороны Яной Черноховой (ODS).
Затем Фиала обвинил Бабиша в том, что тот пытается превратить обсуждение безопасности в предвыборную кампанию, что он отверг и призвал к поиску консенсуса.
«Думаю, здесь идет речь о том, чтобы судить по себе. Я, конечно, не думаю так легкомысленно о безопасности. Однако, к сожалению, ваши письма, из которых вы пытаетесь сделать предвыборное шоу, зачитывая их на публике, не демонстрируют особого интереса к предметной дискуссии», — сказал премьер-министр.
Бабиш задал ряд вопросов, на которые, по словам Фиалы, он получит ответы на встрече в четверг.
«Мне жаль, что эта встреча не стоила двух часов вашего времени. Встреча вышла за рамки обычных дебатов в Палате депутатов, которые имеют другой формат и цель», — сказал премьер-министр, напомнив Бабишу, который, помимо прочего, требовал дискуссии в зале, что в конце прошлой недели он в течение нескольких часов обсуждал вопросы обороны и безопасности Чешской Республики с министром обороны Яной Черноховой (ODS).
Затем Фиала обвинил Бабиша в том, что тот пытается превратить обсуждение безопасности в предвыборную кампанию, что он отверг и призвал к поиску консенсуса.
«Думаю, здесь идет речь о том, чтобы судить по себе. Я, конечно, не думаю так легкомысленно о безопасности. Однако, к сожалению, ваши письма, из которых вы пытаетесь сделать предвыборное шоу, зачитывая их на публике, не демонстрируют особого интереса к предметной дискуссии», — сказал премьер-министр.
Его цель — «достичь консенсуса относительно того, каким будет ответ нашей страны на вызовы, с которыми мы сталкиваемся и за которые мы должны нести ответственность».
Затем он во многих пунктах опроверг отдельные утверждения Бабиша о расходах на оборону и отдельных контрактах на приобретение, включая покупку самолетов F-35 и танков «Леопард».
В конце письма Фиала выразил удовлетворение тем, что Бабиш высказался за увеличение оборонного бюджета, хотя, по его мнению, дискуссия должна быть гораздо шире и включать конкретные и долгосрочные шаги и элементарный консенсус относительно направления развития Чешской Республики «в условиях крайне нестабильной обстановки в сфере безопасности».
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