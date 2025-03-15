Чешские СМИ: Трамп хочет признать Крым российским

Американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что Трамп может также рассмотреть вопрос об Одессе, которая не контролируется Россией, а линия фронта находится в десятках километров от нее.





Американские чиновники также обсуждают возможность того, чтобы США призвали Организацию Объединенных Наций (ООН) сделать то же самое. Такое требование приведет администрацию Трампа в соответствие с позицией российского лидера Владимира Путина, который считает Крым российской территорией, сообщает Semafor. Россияне незаконно аннексировали Крым в 2014 году.





Официально Трамп не принимал никаких решений по поводу украинской территории. Однако его администрация уже давно говорит о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки.





Во вторник вечером Трамп также заявил в интервью газете Truth Social, что «многие элементы окончательной сделки уже согласованы», но «многое еще предстоит сделать».





Попытка США официально признать Крым столкнется с огромным противодействием в Европе и на Украине, отмечает «Семафор». Крымский полуостров является украинским по международному праву, и Украина неоднократно заявляла, что никогда не признает ни одну из своих территорий российской.





Однако в прошлом Трамп уже обращался к россиянам с вопросом о признании Крыма.





«Из того, что я слышал, люди в Крыму предпочли бы быть с Россией, чем там, где они сейчас», — сказал он в 2016 году в интервью ABC News. Однако Соединенные Штаты не предпринимали никаких действий, которые привели бы к признанию Крыма Россией, во время первой администрации Трампа.





По данным американской газеты The New York Times, помимо Крымского полуострова, который россияне полностью контролируют с момента его аннексии в 2014 году, Трамп также может рассмотреть вопрос об уступке украинской Одессы, ключевого портового города, который Путин не контролирует. Он находится в десятках километров от линии фронта.





NYT напомнила, что Россия оккупирует примерно пятую часть Украины. Но советники украинского президента, по данным издания, опасаются, что Трамп может удовлетворить желания Путина в отношении других частей Украины, «возможно, включая критически важный порт Одесса».





Помимо Крыма, Путин также претендует на четыре украинских региона, которые даже не полностью контролируются российскими военными. Это Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области. Одессу, которая находится в Одесской области, он в этом контексте не упоминает.