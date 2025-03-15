Чешские СМИ: Американцы отказываются от гарантий безопасности. Надвигается гонка ядерных вооружений со всеми вытекающими рисками
18 марта 2025
15:00
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Соединенные Штаты во главе с Дональдом Трампом неоднократно давали понять, что им не нужно предоставлять военную защиту своим долгосрочным союзникам, ключевой частью которой является ядерный зонтик. Франция уже предлагает свой щит европейским партнерам, но, по мнению аналитиков, аналогичный шаг США может привести к новой гонке вооружений, на этот раз ядерной. Польша, Япония, Саудовская Аравия и Южная Корея уже выразили заинтересованность.
«Наступающая эпоха увеличит риск распространения ядерного оружия. В первую волну новых государств, обладающих таким оружием, войдут ключевые союзники США, которые в настоящее время сталкиваются с угрозами безопасности и имеют технические и финансовые ресурсы для его приобретения — Германия, Япония и Южная Корея», — говорится в исследовании бывшего сотрудника разведки и политики Закари С. Дэвиса и бывшего сотрудника ЦРУ Глена Чафетца.
«Другие страны, которые обладают техническими и финансовыми ресурсами и могут быстро присоединиться к ядерным странам, включают Швецию, Польшу, Турцию, Египет, Канаду и Австралию».
Есть и иные страны, которые могут получить оружие, даже если они не столь экономически сильны или технически развиты: «Иран, конечно, уже на пути к этому. Несколько стран, которые уже давно отказались от программ разработки — Южная Африка, Бразилия и Аргентина — могут быстро возобновить их. Пакистан, Индия и Северная Корея уже давно продемонстрировали, что сильная мотивация может преодолеть недостаток финансов и технологий».
«Другие страны, которые обладают техническими и финансовыми ресурсами и могут быстро присоединиться к ядерным странам, включают Швецию, Польшу, Турцию, Египет, Канаду и Австралию».
Есть и иные страны, которые могут получить оружие, даже если они не столь экономически сильны или технически развиты: «Иран, конечно, уже на пути к этому. Несколько стран, которые уже давно отказались от программ разработки — Южная Африка, Бразилия и Аргентина — могут быстро возобновить их. Пакистан, Индия и Северная Корея уже давно продемонстрировали, что сильная мотивация может преодолеть недостаток финансов и технологий».
Среди других возможных членов ядерного клуба эксперты называют Саудовскую Аравию, Сирию, Казахстан и Вьетнам.
С изменением ситуации в сфере безопасности эпоха, когда ядерным оружием обладало лишь очень ограниченное число государств, может подойти к концу. Нынешняя система, основанная на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), была основана на консенсусе, что мир, полный ядерных держав, будет гораздо более опасным и менее стабильным, чем мир, в котором подобное оружие есть только у нескольких стран.
Это сработало, потому что мы не видели ядерной войны, США и Советский Союз, а затем Россия не вели прямых столкновений друг против друга, хотя косвенно они сталкивались в ряде прокси-конфликтов, таких как война во Вьетнаме и войны на Ближнем Востоке.
Карибский кризис, когда мир оказался близок к третьей мировой войне из-за того, что Советы разместили свои баллистические ракеты на Кубе, в конечном итоге привел к мнению, что лучше, если ядерное оружие будет только у нескольких стран, что снизит риск конфликтов, ошибок или несчастных случаев. Гарантией тогда стала стратегия взаимного гарантированного уничтожения (MAD), когда обе сверхдержавы имели столько оружия в полной ядерной триаде, что атакованная страна успела бы отреагировать и уничтожить противника.
Согласно ДНЯО, ядерное оружие в своих арсеналах могли иметь только те страны, которые обладали им до его заключения в 1968 году, то есть США, Советский Союз, Великобритания, Франция и Китай. Индия и Пакистан, разработавшие собственное оружие, не подписали договор. Ядерное оружие также было разработано Северной Кореей, которая вышла из ДНЯО, и Израилем, не являющимся его членом, но официально его не признающим.
Попытки других стран стать ядерными державами не останутся без ответа со стороны держав, уже обладающих ядерным оружием, предупреждает анализ. В нем приводится несколько случаев, когда ядерная держава пыталась помешать другим странам получить атомную бомбу.
Израильские авиаудары уничтожили иракский ядерный реактор в Осираке и сирийский реактор, строящийся в сотрудничестве с КНДР. Израиль также предпринял несколько атак на программу Ирана — от кибератак до убийства ученых.
Во времена холодной войны Советы все еще добивались от США разрешения на атаку китайского реактора, а администрация Клинтона рассматривала возможность налета на северокорейский объект в Йонбене в 1994 году.
«Китай, Россия и Северная Корея не согласятся с тем, чтобы Япония и Южная Корея были ядерными державами. Польские и немецкие усилия по приобретению оружия потрясут Кремль, а Китайской Народной Республике будет трудно смириться с тайваньской программой разработки», — предупреждают авторы.
Саудовцы уже предупредили, что если у Ирана будет ядерное оружие, то они тоже захотят его иметь. Именно этим объясняется и парадоксальное на первый взгляд сотрудничество между Саудовской Аравией и Израилем — эти две страны разделяют общий интерес в том, чтобы не дать Тегерану стать ядерной державой.
Конфликты, вызванные желанием помешать кому-то получить оружие, могут привести к последующим, изначально непреднамеренным столкновениям, которые могут даже привести к войне. Они также могут привести к созданию новых альянсов, таких как израильско-саудовский.
В заключении исследования авторы объясняют, почему нынешняя администрация США решила ослабить гарантии, предоставляемые союзникам: «Президент Трамп создал новую среду нестабильности, основанную на его убеждении, что существующий после холодной войны глобальный порядок слишком дорогостоящий. Он жаловался, что союзники обходятся слишком дорого, а предыдущие администрации преувеличивали опасность военных угроз, особенно со стороны России».
Но это может не оправдать себя для США. «Поскольку бывшие союзники США ищут безопасности в новых альянсах и с помощью (собственного) ядерного оружия, а противники используют шанс расширить свою мощь, наиболее вероятным результатом будет свобода для всех с участием большего количества ядерных государств. Трудно представить, что это путь к большей безопасности или большему богатству для Соединенных Штатов, чем тот порядок, который они отвергли».
Защита чрезвычайно дорога и никогда не гарантирована. Ракеты стоят дорого, и ни одна система противоракетной обороны никогда не работает на 100%, поэтому всегда есть ракета с ядерной боеголовкой, которая может поразить страну. Для сверхдержав их применение заблокировало гарантию взаимного уничтожения. Именно поэтому США и СССР подписали один из первых договоров об ограничении противоракетной обороны.
Но для стран, которые не будут иметь такого большого арсенала и не станут нападать на сверхдержаву, эта страховка не работает. Ядерная война может разразиться. Угроза такой войны возрастает по мере увеличения числа стран с арсеналами, и мы также должны помнить о том, что террористы или апокалиптические группы, которые в рамках своих убеждений хотят уничтожить мир, чтобы наступил рай, также могут иметь доступ к ядерному оружию.
Более того, ядерное оружие позволяет изменить баланс сил, когда даже маленькая страна с небольшой армией может получить большую власть с его помощью.
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