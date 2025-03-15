Чешские СМИ: Американцы отказываются от гарантий безопасности. Надвигается гонка ядерных вооружений со всеми вытекающими рисками

«Наступающая эпоха увеличит риск распространения ядерного оружия. В первую волну новых государств, обладающих таким оружием, войдут ключевые союзники США, которые в настоящее время сталкиваются с угрозами безопасности и имеют технические и финансовые ресурсы для его приобретения — Германия, Япония и Южная Корея», — говорится в исследовании бывшего сотрудника разведки и политики Закари С. Дэвиса и бывшего сотрудника ЦРУ Глена Чафетца.



«Другие страны, которые обладают техническими и финансовыми ресурсами и могут быстро присоединиться к ядерным странам, включают Швецию, Польшу, Турцию, Египет, Канаду и Австралию».



Есть и иные страны, которые могут получить оружие, даже если они не столь экономически сильны или технически развиты: «Иран, конечно, уже на пути к этому. Несколько стран, которые уже давно отказались от программ разработки — Южная Африка, Бразилия и Аргентина — могут быстро возобновить их. Пакистан, Индия и Северная Корея уже давно продемонстрировали, что сильная мотивация может преодолеть недостаток финансов и технологий».





Среди других возможных членов ядерного клуба эксперты называют Саудовскую Аравию, Сирию, Казахстан и Вьетнам.



С изменением ситуации в сфере безопасности эпоха, когда ядерным оружием обладало лишь очень ограниченное число государств, может подойти к концу. Нынешняя система, основанная на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), была основана на консенсусе, что мир, полный ядерных держав, будет гораздо более опасным и менее стабильным, чем мир, в котором подобное оружие есть только у нескольких стран.



Это сработало, потому что мы не видели ядерной войны, США и Советский Союз, а затем Россия не вели прямых столкновений друг против друга, хотя косвенно они сталкивались в ряде прокси-конфликтов, таких как война во Вьетнаме и войны на Ближнем Востоке.





Карибский кризис, когда мир оказался близок к третьей мировой войне из-за того, что Советы разместили свои баллистические ракеты на Кубе, в конечном итоге привел к мнению, что лучше, если ядерное оружие будет только у нескольких стран, что снизит риск конфликтов, ошибок или несчастных случаев. Гарантией тогда стала стратегия взаимного гарантированного уничтожения (MAD), когда обе сверхдержавы имели столько оружия в полной ядерной триаде, что атакованная страна успела бы отреагировать и уничтожить противника.



Согласно ДНЯО, ядерное оружие в своих арсеналах могли иметь только те страны, которые обладали им до его заключения в 1968 году, то есть США, Советский Союз, Великобритания, Франция и Китай. Индия и Пакистан, разработавшие собственное оружие, не подписали договор. Ядерное оружие также было разработано Северной Кореей, которая вышла из ДНЯО, и Израилем, не являющимся его членом, но официально его не признающим.



Попытки других стран стать ядерными державами не останутся без ответа со стороны держав, уже обладающих ядерным оружием, предупреждает анализ. В нем приводится несколько случаев, когда ядерная держава пыталась помешать другим странам получить атомную бомбу.



Израильские авиаудары уничтожили иракский ядерный реактор в Осираке и сирийский реактор, строящийся в сотрудничестве с КНДР. Израиль также предпринял несколько атак на программу Ирана — от кибератак до убийства ученых.



Во времена холодной войны Советы все еще добивались от США разрешения на атаку китайского реактора, а администрация Клинтона рассматривала возможность налета на северокорейский объект в Йонбене в 1994 году.



«Китай, Россия и Северная Корея не согласятся с тем, чтобы Япония и Южная Корея были ядерными державами. Польские и немецкие усилия по приобретению оружия потрясут Кремль, а Китайской Народной Республике будет трудно смириться с тайваньской программой разработки», — предупреждают авторы.



Саудовцы уже предупредили, что если у Ирана будет ядерное оружие, то они тоже захотят его иметь. Именно этим объясняется и парадоксальное на первый взгляд сотрудничество между Саудовской Аравией и Израилем — эти две страны разделяют общий интерес в том, чтобы не дать Тегерану стать ядерной державой.





Конфликты, вызванные желанием помешать кому-то получить оружие, могут привести к последующим, изначально непреднамеренным столкновениям, которые могут даже привести к войне. Они также могут привести к созданию новых альянсов, таких как израильско-саудовский.



В заключении исследования авторы объясняют, почему нынешняя администрация США решила ослабить гарантии, предоставляемые союзникам: «Президент Трамп создал новую среду нестабильности, основанную на его убеждении, что существующий после холодной войны глобальный порядок слишком дорогостоящий. Он жаловался, что союзники обходятся слишком дорого, а предыдущие администрации преувеличивали опасность военных угроз, особенно со стороны России».



Но это может не оправдать себя для США. «Поскольку бывшие союзники США ищут безопасности в новых альянсах и с помощью (собственного) ядерного оружия, а противники используют шанс расширить свою мощь, наиболее вероятным результатом будет свобода для всех с участием большего количества ядерных государств. Трудно представить, что это путь к большей безопасности или большему богатству для Соединенных Штатов, чем тот порядок, который они отвергли».



Защита чрезвычайно дорога и никогда не гарантирована. Ракеты стоят дорого, и ни одна система противоракетной обороны никогда не работает на 100%, поэтому всегда есть ракета с ядерной боеголовкой, которая может поразить страну. Для сверхдержав их применение заблокировало гарантию взаимного уничтожения. Именно поэтому США и СССР подписали один из первых договоров об ограничении противоракетной обороны.



Но для стран, которые не будут иметь такого большого арсенала и не станут нападать на сверхдержаву, эта страховка не работает. Ядерная война может разразиться. Угроза такой войны возрастает по мере увеличения числа стран с арсеналами, и мы также должны помнить о том, что террористы или апокалиптические группы, которые в рамках своих убеждений хотят уничтожить мир, чтобы наступил рай, также могут иметь доступ к ядерному оружию.



Более того, ядерное оружие позволяет изменить баланс сил, когда даже маленькая страна с небольшой армией может получить большую власть с его помощью.