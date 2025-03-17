Заявление Белого дома: мир на Украине обещает колоссальные экономические соглашения между США и Россией

«Оба государственных деятеля согласились, что улучшение двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией принесет огромные выгоды в будущем. Это включает колоссальные экономические соглашения и геополитическую стабильность по мере достижения мира», — говорится в заявлении Белого дома.



Согласно заявлению Белого дома, заключение мира на Украине начнется с прекращения огня в секторе энергетической инфраструктуры и переговоров о прекращении огня на море в Черном море.



Мирные переговоры начнутся «немедленно» где-то на Ближнем Востоке. В заявлении не уточняется, о какой именно стране идет речь. «Лидеры широко говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов», — говорится в заявлении.



В ходе беседы два государственных деятеля затронули тему стратегического оружия и путей предотвращения его распространения.