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Заявление Белого дома: мир на Украине обещает колоссальные экономические соглашения между США и Россией

Новости 420on
18 марта 2025
21:30
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Достижение мира на Украине обещает «колоссальные экономические соглашения» между Россией и Соединенными Штатами, а также геополитическую стабильность в мире, говорится в заявлении Белого дома, опубликованном после почти двухчасового телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и лидером Кремля Владимиром Путиным.
«Оба государственных деятеля согласились, что улучшение двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией принесет огромные выгоды в будущем. Это включает колоссальные экономические соглашения и геополитическую стабильность по мере достижения мира», — говорится в заявлении Белого дома.

Согласно заявлению Белого дома, заключение мира на Украине начнется с прекращения огня в секторе энергетической инфраструктуры и переговоров о прекращении огня на море в Черном море.

Мирные переговоры начнутся «немедленно» где-то на Ближнем Востоке. В заявлении не уточняется, о какой именно стране идет речь. «Лидеры широко говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов», — говорится в заявлении.

В ходе беседы два государственных деятеля затронули тему стратегического оружия и путей предотвращения его распространения. 
США Россия Украина
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