Президент Чехии: Я верю, что в случае войны люди возьмут в руки оружие и пойдут защищать страну

«Я верю, что если случится худшее, мы будем готовы взять в руки оружие и защитить страну», — сказал президент.





Он добавил, что важно противостоять мнениям о том, что лучше смириться с агрессивной Россией ценой уступок, чем отстаивать свою честь.





«Если мы будем думать, что заключить сделку, покориться лучше, чем защищать себя и сохранять честь и достоинство, тогда будет трудно объединить общество и приложить больше усилий для нашей безопасности», — сказал Павел.





По его словам, Чехия должна продолжать поддерживать Украину. «Для того чтобы обеспечить справедливый мир, чтобы российская агрессия не привела к выполнению всех целей агрессора и, по сути, к капитуляции жертвы. В будущем это не принесет большой пользы Европе», — подтвердил президент.





Чешская Республика входит в формирующуюся коалицию стран Европы, а также Австралии и Японии, готовых предоставить Украине гарантии безопасности в случае прекращения огня. Президент говорит, что хорошо, что мы являемся членами этой коалиции, и что нам нужно попытаться сохранить сотрудничество с США Дональда Трампа, но также быть готовыми обойтись без американцев.





На конференции также выступил советник президента Украины Александр Камышин, который напомнил, как три года назад началась война и как трудно было приспособиться к ее реалиям.





«Я не хочу, чтобы вы оказались неподготовленными», — сказал Камышин. Он поблагодарил Чехию за помощь и сообщил, что в ближайшее время в Киев прибудет президент Чехии Павел для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.





Начальник Генерального штаба Карел Ржекха напомнил, что из-за российской угрозы армии необходимо модернизироваться и набирать новых людей, а это невозможно сделать без увеличения бюджета.





«Для достижения новых целей нам нужно не менее 3% ВВП», — сказал Ржехка. По его словам, в НАТО разработаны новые планы по защите от возможного нападения России, и чешской армии придется усилить свою противовоздушную оборону и логистику, чтобы обеспечить возможное продвижение союзных армий через Чехию на восток.





Сегодня на оборону тратится менее 2% ВВП, что составляет около 160 миллиардов крон. Еще один процент означал бы добавление 80 миллиардов крон.





Экономист Яна Матесова не считает, что чешская экономика не может себе этого позволить. «Проблема не в том, чтобы найти деньги, а в том, чтобы убедить людей, что они действительно нужны», — подтвердила Матесова на конференции. Она добавила, что если бы сверхбрутто-зарплата не была отменена, этого было бы достаточно, чтобы добавить 1,5% ВВП на оборону. Лучшим решением, по ее словам, было бы повышение налогов на инвестиционную недвижимость и более эффективное инвестирование европейских денег.