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Трамп проиграл, Путин продолжает делать то, что хочет. Чешские политики оценили телефонный разговор президентов

Новости 420on
19 марта 2025
20:30
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Президент России Владимир Путин не отступил ни от одного требования и уже на следующий день нарушил обещание, данное Трампу, отдав приказ нанести масштабный удар с беспилотника по Украине, оценил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский итоги состоявшегося во вторник телефонного разговора между главами российского и американского государств. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) заявил, что разговор не принес желаемых результатов. По словам первого заместителя председателя ANO Карела Гавличека, Путин — агрессор и ненадежный партнер, но переговоры с ним должны продолжаться.
«Путин до сих пор не отступил ни от одного требования и уже больше недели не может согласиться на полное прекращение огня. Вчера (во вторник) он пообещал Соединенным Штатам прекратить атаки, а через несколько часов нарушил это обещание, нанеся масштабный удар с беспилотника по Украине», — сказал Липавский. «Это реальность, с таким персонажем очень трудно договориться о компромиссе», — добавил министр иностранных дел.

Премьер-министр Петр Фиала (ODS) также прокомментировал события после заседания правительства. Похоже, что Владимир Путин ведет свою игру и не намерен отступать от своих основных требований, сказал премьер-министр.

По его словам, хорошо, что переговоры ведутся, но их результатом должен стать справедливый для Украины мир. «Конечно, не в интересах безопасности Европы, чтобы агрессивная политика России в конечном итоге увенчалась успехом», — добавил Фиала.

Путину следовало бы договориться с Трампом о ненападении на энергетическую инфраструктуру России. Однако во время последующих атак беспилотников на украинские города, помимо прочего, происходили отключения электроэнергии. «Эти российские ночные атаки разрушают наш энергетический сектор, нашу инфраструктуру и повседневную жизнь украинцев», — заявил после атак президент Украины Владимир Зеленский. Более того, американцы заявили, что договоренность заключалась в том, что атак на инфраструктуру в целом не будет.

«Я оцениваю это как неудачный результат, неудачную попытку договориться о прекращении огня. Я бы оценил это как поражение Дональда Трампа, Владимир Путин, по сути, продолжает делать то, что хочет», — сказал Михал Зуня, член Комитета по безопасности и депутат от TOP 09. По его словам, Трамп должен усилить экономические санкции против России, чтобы сохранить лицо. По его мнению, к России применима только сила.

«Постоянный мир — это противоречие в терминах с точки зрения России. Даже если конфликт закончится прекращением огня или миром, мы должны быть готовы защищаться от этого агрессора», — сказал Зуня.

Движение ANO уже давно занимает более примирительную позицию по отношению к Трампу, а председатель движения Андрей Бабиш входит в число сторонников президента США. «Если кто-то ожидал, что переговоры будут простыми, как пощечина, что все будет решено за 24 часа, то это не так», — сказал заместитель председателя ANO Карел Гавличек.

Президент США утверждал, что конфликт будет решен в течение суток перед его предвыборной кампанией. «Это было сказано Трампом с большим преувеличением, в преддверии выборов», — считает Гавличек.

Комментируя телефонную встречу между государственными деятелями, Гавличек добавил: «Конечно, Путин — агрессор, непостоянный, ненадежный, но это не значит, что он отказывается от переговоров. 

Гавличек считает, что переговоры с Россией следовало начать раньше, тогда уступки со стороны Украины могли бы быть не такими болезненными.

Андрей Бабиш, председатель движения ANO, не ответил на вопрос о том, показали ли переговоры ненадежность Путина.
Чехия Путин США Украина Россия война
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