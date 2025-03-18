Трамп проиграл, Путин продолжает делать то, что хочет. Чешские политики оценили телефонный разговор президентов

«Путин до сих пор не отступил ни от одного требования и уже больше недели не может согласиться на полное прекращение огня. Вчера (во вторник) он пообещал Соединенным Штатам прекратить атаки, а через несколько часов нарушил это обещание, нанеся масштабный удар с беспилотника по Украине», — сказал Липавский. «Это реальность, с таким персонажем очень трудно договориться о компромиссе», — добавил министр иностранных дел.



Премьер-министр Петр Фиала (ODS) также прокомментировал события после заседания правительства. Похоже, что Владимир Путин ведет свою игру и не намерен отступать от своих основных требований, сказал премьер-министр.



По его словам, хорошо, что переговоры ведутся, но их результатом должен стать справедливый для Украины мир. «Конечно, не в интересах безопасности Европы, чтобы агрессивная политика России в конечном итоге увенчалась успехом», — добавил Фиала.



Путину следовало бы договориться с Трампом о ненападении на энергетическую инфраструктуру России. Однако во время последующих атак беспилотников на украинские города, помимо прочего, происходили отключения электроэнергии. «Эти российские ночные атаки разрушают наш энергетический сектор, нашу инфраструктуру и повседневную жизнь украинцев», — заявил после атак президент Украины Владимир Зеленский. Более того, американцы заявили, что договоренность заключалась в том, что атак на инфраструктуру в целом не будет.



«Я оцениваю это как неудачный результат, неудачную попытку договориться о прекращении огня. Я бы оценил это как поражение Дональда Трампа, Владимир Путин, по сути, продолжает делать то, что хочет», — сказал Михал Зуня, член Комитета по безопасности и депутат от TOP 09. По его словам, Трамп должен усилить экономические санкции против России, чтобы сохранить лицо. По его мнению, к России применима только сила.



«Постоянный мир — это противоречие в терминах с точки зрения России. Даже если конфликт закончится прекращением огня или миром, мы должны быть готовы защищаться от этого агрессора», — сказал Зуня.



Движение ANO уже давно занимает более примирительную позицию по отношению к Трампу, а председатель движения Андрей Бабиш входит в число сторонников президента США. «Если кто-то ожидал, что переговоры будут простыми, как пощечина, что все будет решено за 24 часа, то это не так», — сказал заместитель председателя ANO Карел Гавличек.



Президент США утверждал, что конфликт будет решен в течение суток перед его предвыборной кампанией. «Это было сказано Трампом с большим преувеличением, в преддверии выборов», — считает Гавличек.



Комментируя телефонную встречу между государственными деятелями, Гавличек добавил: «Конечно, Путин — агрессор, непостоянный, ненадежный, но это не значит, что он отказывается от переговоров.



Гавличек считает, что переговоры с Россией следовало начать раньше, тогда уступки со стороны Украины могли бы быть не такими болезненными.



Андрей Бабиш, председатель движения ANO, не ответил на вопрос о том, показали ли переговоры ненадежность Путина.