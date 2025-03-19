Половина бывших членов и известных лиц покинула партию «Пиратов»

Вагенкнехт, который безуспешно боролся за пост председателя со Зденеком Гржибом в ноябре, объявил о своей отставке в среду вечером. Он подтвердил свой шаг, но не захотел его объяснять.



События, произошедшие там в последние недели, говорят о том, что от некогда нерушимого единства партии, состоящей из 23 человек, остались лишь осколки. Лозунг «Назад в полном составе», который продвигает нынешнее руководство, вызывает смех у некоторых уходящих.



«Вы еще узнаете пиратов? Раньше они призывали к свободному интернету, а теперь предлагают шпионить за туристами», — написал в социальных сетях Микулаш Пекса, который ушел в прогрессивную политическую партию Volt.



Он не одинок в своем недовольстве направлением движения. Его основатель Йиржи Кадержавек покинул ряды прошлым летом.



Кипящее недовольство некоторых членов было подпитано ноябрьским съездом, который поставил во главе партии бывшего мэра Праги и заместителя министра транспорта Зденека Гржиба. Из-за этого партию покинули Марцел Колая и Яна Михайлиду.



За ними последуют и другие. «Я прекращу свое членство в партии в обозримом будущем. Я не согласна с тем, как трансформировалась партия, я думаю, что это другое направление, чем то, в которое я вступила», — сказала бывший депутат Ленка Козлова.



После долгих размышлений один из самых молодых бывших членов «Пиратов» Франтишек Копржива решил на этой неделе также отказаться от членства. Он подчеркнул, что идет по стопам десятков бывших коллег, которые покинули «Пиратов» до него. «Хотя я больше не идентифицирую себя с работой и функционированием Чешской пиратской партии в той степени, в которой я мог бы быть ее членом, и в настоящее время не планирую систематически заниматься общественными делами, я надеюсь, что то хорошее, что было в пиратском движении, продолжится», — написал он своим коллегам.



Бывший депутат Ондржей Поланский также вышел. «Главной причиной стала роль пиратских депутатов, а именно Якуба Михалека, в деле об упразднении Управления по доступу к транспортной инфраструктуре». Он напомнил о шаге, предпринятом правительством Петра Фиалы (ODS) в 2023 году, когда при упразднении бюро его полномочия были переданы Антимонопольному управлению.



Бывший депутат Лукаш Бартонь тоже всерьез рассматривает возможность ухода. «Я все еще являюсь членом Пиратов, но я не совсем доволен, я подумываю о выходе. Но это связано с политикой в Пльзене, а не с национальной политикой».



Бывший вице-спикер палаты представителей «Пиратов» Войтех Пикал, который возглавлял общественный форум, также неожиданно прекратил свое членство. В отличие от вышеупомянутых коллег, он продолжает симпатизировать партии. «Я прекратил свое членство, но остался зарегистрированным сторонником. Я продолжаю работать в Пиратской партии. Мне нужно было дистанцироваться».



Экс-депутат Мартин Йиранек также вышел из партии летом по личным причинам. «Я стал председателем ассоциации стартапов, и из-за этой должности мне нужно быть политически нейтральным».



Лукаш Коларжик и Петр Тршешняк уже некоторое время не имеют членских билетов.



«Конечно, мы сожалеем об уходе, но рассматриваем его как естественную часть функционирования любой политической партии. Это свободное решение тех, кто уходит, и никто никого не выгоняет. Однако очевидно, что если кого-то не устраивает недавнее центрирование партии, он может почувствовать желание, так сказать, покинуть корабль», — сказал председатель Гржиб.



Кроме того, по его словам, подготовка кампании к парламентским выборам требует много времени и жертв. «Поэтому мы понимаем, что некоторые хотят сосредоточиться на другой деятельности».



Бывший убернатор Пльзеня Рудольф Шпотак считает изменения в партии необходимым процессом: «Пираты никогда не будут такими, какими они были раньше. Мы должны утвердиться в новой ситуации. Кто-то переносит перемены лучше, кто-то хуже. Я воспринимаю это как нечто неизбежное». Сам он сейчас баллотируется в Палату представителей.



Шпотак считает, что за оттоком членов стоит новое руководство. «Первая волна уходов произошла после того, как решение о председателе было принято между Лукашем Вагенкнехтом и Зденеком Гржибом. Если бы председателем стал Вагенкнехт, я был бы одним из тех, кто покинул „Пиратов“».



Некоторые члены также были недовольны сотрудничеством «Пиратов» с Владимиром Вотапеком, бывшим генеральным консулом в Санкт-Петербурге, который при прежнем режиме был членом коммунистической партии. Сейчас он отвечает в партии за политику обороны и безопасности. Как отмечают «Пираты», он несколько раз получал высокий допуск к секретности.





В настоящее время в партии насчитывается около 1 080 участников.