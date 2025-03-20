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У нас уже есть контуры соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией, объявил Трамп

Новости 420on
21 марта 2025
22:00
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Президент США Дональд Трамп считает, что «контуры» будущего соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией уже существуют. Этому способствовали его недавние телефонные разговоры с президентами обеих стран Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
«Как вы знаете, у меня были очень хорошие разговоры с президентом Зеленским и с президентом Путиным. У меня были очень хорошие беседы с обоими джентльменами, и я думаю, что у нас есть контуры соглашения», - сказал Трамп в пятницу на пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома.

«Я думаю, что мы найдем соглашение... Я думаю, что скоро будет полное прекращение огня», - сказал Трамп, как сообщает Le Figaro, добавив, что сейчас обсуждаются конкретные договоры и „разделение территории“. «Это то, о чем мы сейчас говорим», - добавил он.

Он подчеркнул, что стремится прекратить войну в Украине, чтобы остановить убийства на поле боя и сэкономить деньги США, потраченные на военную помощь Киеву. «Тысячи людей умирают, а Соединенные Штаты будут платить 350 миллиардов долларов (более восьми триллионов) за оборону Украины», - сказал Трамп, ссылаясь на кредиты, одобренные его предшественником Джо Байденом.

Трамп также повторил свое прежнее заявление о том, что если бы он был президентом в 2022 году, то конфликта между Украиной и Россией никогда бы не произошло. В то время у Соединенных Штатов «не было компетентного президента», добавил Трамп, имея в виду Байдена.

Недавно США предложили 30-дневное полное прекращение огня в боевых действиях между Россией и Украиной, на что Киев согласился. Но Путин не согласился на требование Трампа. На этой неделе глава Белого дома получил от главы Кремля лишь обещание приостановить атаки на энергетические объекты.
Зеленский поддержал такой вариант частичного прекращения огня. Но в то же время обе страны продолжают сообщать об авиаударах друг друга.
США война Россия Украина
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