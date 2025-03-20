Президент Чехии: чешские солдаты должны быть частью миротворческих сил на Украине
23 марта 2025
11:00
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Если будет заключено мирное соглашение, чешские войска также должны войти в состав миротворческих сил в Украине. Об этом президент Чехии Петр Павел заявил в субботу в интервью журналисту «Европейской правды».
В интервью, которое также цитирует «Украинская правда», Павел подчеркнул, что Чехия уже участвует в работе так называемой коалиции желающих — группы стран, которые обсуждают возможные миротворческие силы.
Мы являемся частью этой коалиции, решительно ответил Павел в интервью «Европейской правде», которое также было опубликовано на YouTube в субботу. «И я верю, что как только появится общая воля к развертыванию сил, Чешская Республика будет частью этой коалиции», — добавил чешский президент.
Модератор также спросил его об отношении внутриполитического представительства, в частности о скептическом отношении к отправке чешских войск в Украину. «У разных политиков могут быть разные мнения», — отметил Павел.
«Но если есть сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине такие гарантии безопасности, то я глубоко убежден, что Чехия должна быть в их числе», — подчеркнул чешский президент.
Затем он объяснил свои мотивы. «Я понимаю, что это звучит как клише, но я искренне верю, что мы делаем это во многом для себя», — добавил Павел.
Зеленский: Чехия будет сильным игроком
Однако во время своего визита в Киев в пятницу Павел заявил, что считает преждевременным говорить о конкретном участии Чехии в миротворческой миссии в Украине до тех пор, пока это не будет достаточно обсуждено.
«Мы не сомневаемся, что Чешская Республика будет сильным игроком в новой системе безопасности Украины», — ответил на это президент Украины Владимир Зеленский.
По словам чешского президента, Украина должна получить гарантии того, что Россия больше не нападет. «Это наша коллективная ответственность», — отметил он, добавив, что Прага по-прежнему твердо стоит на стороне Киева.
«Украина полна решимости сохранить свой суверенитет», — повторил Зеленский, добавив, что Чехия последовательно поддерживает ее.
А как же НАТО?
Разговор также зашел о членстве Украины в НАТО, и Павел указал на позицию президента США Дональда Трампа по этому вопросу.
«Мы уже видели, что президент США отверг вариант быстрого вступления Украины в НАТО, если это станет препятствием для достижения мирного соглашения. В конце концов, членство в НАТО — это не вопрос нескольких месяцев. Это займет больше времени», — отметил президент Чехии.
Однако он подчеркнул, что в будущем карты на столе могут измениться. «Давайте оставим этот вопрос открытым на будущее, потому что политики приходят и уходят. Через три года в США будет другое правительство. И при новой администрации мы можем увидеть другой угол зрения», — резюмировал Павел.
Мы являемся частью этой коалиции, решительно ответил Павел в интервью «Европейской правде», которое также было опубликовано на YouTube в субботу. «И я верю, что как только появится общая воля к развертыванию сил, Чешская Республика будет частью этой коалиции», — добавил чешский президент.
Модератор также спросил его об отношении внутриполитического представительства, в частности о скептическом отношении к отправке чешских войск в Украину. «У разных политиков могут быть разные мнения», — отметил Павел.
«Но если есть сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине такие гарантии безопасности, то я глубоко убежден, что Чехия должна быть в их числе», — подчеркнул чешский президент.
Затем он объяснил свои мотивы. «Я понимаю, что это звучит как клише, но я искренне верю, что мы делаем это во многом для себя», — добавил Павел.
Зеленский: Чехия будет сильным игроком
Однако во время своего визита в Киев в пятницу Павел заявил, что считает преждевременным говорить о конкретном участии Чехии в миротворческой миссии в Украине до тех пор, пока это не будет достаточно обсуждено.
«Мы не сомневаемся, что Чешская Республика будет сильным игроком в новой системе безопасности Украины», — ответил на это президент Украины Владимир Зеленский.
По словам чешского президента, Украина должна получить гарантии того, что Россия больше не нападет. «Это наша коллективная ответственность», — отметил он, добавив, что Прага по-прежнему твердо стоит на стороне Киева.
«Украина полна решимости сохранить свой суверенитет», — повторил Зеленский, добавив, что Чехия последовательно поддерживает ее.
А как же НАТО?
Разговор также зашел о членстве Украины в НАТО, и Павел указал на позицию президента США Дональда Трампа по этому вопросу.
«Мы уже видели, что президент США отверг вариант быстрого вступления Украины в НАТО, если это станет препятствием для достижения мирного соглашения. В конце концов, членство в НАТО — это не вопрос нескольких месяцев. Это займет больше времени», — отметил президент Чехии.
Однако он подчеркнул, что в будущем карты на столе могут измениться. «Давайте оставим этот вопрос открытым на будущее, потому что политики приходят и уходят. Через три года в США будет другое правительство. И при новой администрации мы можем увидеть другой угол зрения», — резюмировал Павел.
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