Президент Чехии: чешские солдаты должны быть частью миротворческих сил на Украине

В интервью, которое также цитирует «Украинская правда», Павел подчеркнул, что Чехия уже участвует в работе так называемой коалиции желающих — группы стран, которые обсуждают возможные миротворческие силы.



Мы являемся частью этой коалиции, решительно ответил Павел в интервью «Европейской правде», которое также было опубликовано на YouTube в субботу. «И я верю, что как только появится общая воля к развертыванию сил, Чешская Республика будет частью этой коалиции», — добавил чешский президент.



Модератор также спросил его об отношении внутриполитического представительства, в частности о скептическом отношении к отправке чешских войск в Украину. «У разных политиков могут быть разные мнения», — отметил Павел.



«Но если есть сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине такие гарантии безопасности, то я глубоко убежден, что Чехия должна быть в их числе», — подчеркнул чешский президент.

Затем он объяснил свои мотивы. «Я понимаю, что это звучит как клише, но я искренне верю, что мы делаем это во многом для себя», — добавил Павел.



Зеленский: Чехия будет сильным игроком



Однако во время своего визита в Киев в пятницу Павел заявил, что считает преждевременным говорить о конкретном участии Чехии в миротворческой миссии в Украине до тех пор, пока это не будет достаточно обсуждено.



«Мы не сомневаемся, что Чешская Республика будет сильным игроком в новой системе безопасности Украины», — ответил на это президент Украины Владимир Зеленский.



По словам чешского президента, Украина должна получить гарантии того, что Россия больше не нападет. «Это наша коллективная ответственность», — отметил он, добавив, что Прага по-прежнему твердо стоит на стороне Киева.



«Украина полна решимости сохранить свой суверенитет», — повторил Зеленский, добавив, что Чехия последовательно поддерживает ее.



А как же НАТО?



Разговор также зашел о членстве Украины в НАТО, и Павел указал на позицию президента США Дональда Трампа по этому вопросу.



«Мы уже видели, что президент США отверг вариант быстрого вступления Украины в НАТО, если это станет препятствием для достижения мирного соглашения. В конце концов, членство в НАТО — это не вопрос нескольких месяцев. Это займет больше времени», — отметил президент Чехии.



Однако он подчеркнул, что в будущем карты на столе могут измениться. «Давайте оставим этот вопрос открытым на будущее, потому что политики приходят и уходят. Через три года в США будет другое правительство. И при новой администрации мы можем увидеть другой угол зрения», — резюмировал Павел.