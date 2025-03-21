ANO хочет вернуть налоговые льготы и снизить налоги для компаний после выборов

Об этом сообщила заместитель председателя ANO Алена Шиллерова.



«Точные параметры программы мы опубликуем позже, но уже сейчас мы считаем наиболее вероятным сценарием возвращение ставки корпоративного подоходного налога к 19%. Что касается возвращения налоговых скидок, то речь идет о так называемом налоге на детский сад и скидке на второго супруга, отмена которых поставила многие семьи в затруднительное положение, не имея при этом соответствующего фискального эффекта», — сказала Шиллерова.



В этом году впервые нельзя будет заявить в налоговых декларациях скидке за посещение ребенком детского сада. В 2023 году эта сумма составляла до 17 300 крон на одного ребенка. Условия получения пособия супругам в размере 24 840 крон также значительно ужесточились: теперь оно выплачивается только при уходе за ребенком в возрасте до трех лет.



Опрошенные правительственные партии не отреагировали на налоговые планы ANO и не сообщили о своих собственных планах. Эксперты высказали свои сомнения по поводу предложенных ANO налоговых изменений.



«Налоговая скидка за помещение ребенка в детский сад в целом имеет смысл, поскольку она стимулирует использование дошкольных учреждений, что позволяет родителю вернуться к работе. Однако, чтобы добиться такого эффекта и не делать ее слишком всеобъемлющей, ее размер следует скорректировать по сравнению с первоначальным вариантом», — считает экономист Петр Вилим из PAQ Research.



По его мнению, в идеале плата за обучение должна распространяться только на родителей детей до трех лет — для ребенка старше этого возраста место в детском саду гарантировано. Он также отметил, что в сочетании с налоговыми вычетами и другими скидками семьи с низкими доходами обычно не могут воспользоваться платой за обучение. «Решение состоит в том, чтобы позволить некоторым из скидок — особенно скидке налогоплательщика — быть преобразованными в налоговый бонус, как в случае с налоговым вычетом на ребенка», — предлагает экономист.



Скидка для неработающих супругов подвергается критике со стороны экспертов, например, в недавнем докладе ОЭСР о состоянии чешской экономики. Она препятствует возвращению второго партнера на работу, поскольку первый партнер теряет право на нее. «Распространение этой скидки на пары, у которых нет ребенка в возрасте до трех лет, распространит этот сдерживающий эффект на другие домохозяйства и тем самым снизит участие в рынке труда», — подчеркнул Вилим.



Он также отметил, что общая скидка на детей до трех лет, независимо от того, работает второй родитель или нет, была бы гораздо более эффективной для помощи семьям с маленькими детьми. «Она не имела бы вышеупомянутого сдерживающего эффекта и могла бы также использоваться семьями с матерями-одиночками, которые не могут получить скидку для неработающего партнера», — добавил он.



Особенно в период стремительного роста цен плата за детский сад стала палочкой-выручалочкой для многих семей со средним уровнем дохода. Но главный экономист Cyrrus Вит Градил считает, что ее отмена — правильный шаг. Он также отметил, что им не могут воспользоваться семьи с низким доходом. «Таким образом, это была поддержка для части семей со средним и высоким доходом, которые предпочли бы обойтись без нее», — сказал он.



Нехватка более 20 миллиардов



Благодаря прошлогодней отмене налоговых льгот в рамках пакета консолидации государство ежегодно экономит миллиарды. Но ANO также хочет сократить корпоративный налог, повышение которого в прошлом году, как ожидается, принесет значительную прибавку к бюджету.



Однако государство снова потеряет эти деньги. «Предполагаемый первоначальный дефицит доходов государственного бюджета в размере около 22 миллиардов в год будет постепенно компенсирован экономическим ростом, увеличением внутреннего производства и ростом поступлений от прямых и косвенных налогов, включая взносы работников. Недостаток будет дополнительно компенсирован за счет улучшения сбора этого налога, который только в прошлом году нынешнее правительство недополучило примерно 11 миллиардов крон», — сказала Шиллерова.