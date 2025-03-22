Чешское правительство сделает все, чтобы РСЕ/РС могло выполнять свою миссию, говорит Фиала

Освещение новостей является противовесом пропаганде режимов в таких странах, как Россия и Иран. Вещание «Свободной Европы» также имело огромное значение для многих жителей коммунистического блока во время холодной войны.



«Мы сделаем все возможное, чтобы дать им („РСЕ/РС“) шанс продолжить выполнять эту важную роль», — сказал Фиала. Он добавил, что сам слушал «Свободную Европу» в юности и что она была важна для него. Фиала очень гордится тем, что радиостанция расположена в Чехии, и надеется, что она останется в Праге, где находится с 1995 года.





Министр по делам Европы Мартин Дворжак заявил на этой неделе, что чешскую инициативу о европейской поддержке РСЕ/РС поддержали девять стран ЕС. Чешские чиновники обсуждают этот вопрос с представителями Европейской комиссии, в том числе с комиссаром ЕС по бюджету Петром Серафином.



Глава чешской дипломатии Ян Липавский заявил, что если деятельность «Свободной Европы» «считается полезной, то имеет смысл рассмотреть способы обеспечения ее будущего, включая возможность ее покупки».



Советник президента — миллиардер Илон Маск, центральная фигура в попытках Трампа ограничить государственный аппарат и федеральные расходы, призвал к закрытию «Голоса Америки» и РСЕ/РС. Маск назвал РСЕ/РС «радикальными левыми сумасшедшими, которые разговаривают сами с собой, выбрасывая на ветер миллиард долларов в год из средств американских налогоплательщиков».





Радиостанция борется с прекращением финансирования со стороны США через суд.