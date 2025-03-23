Путин заинтересован в уничтожении Украины. Он ни от чего не отступал, говорит глава МИД Чехии

Россия начала переговоры с США в Эр-Рияде о возможном прекращении боевых действий в Украине. Цель переговоров, по словам американской делегации, — добиться прекращения огня в Черном море, что может стать стартовой площадкой для достижения полного прекращения боевых действий.

Недавно Соединенные Штаты предложили прекратить огонь между Россией и Украиной на 30 дней. В то время как Киев согласился на это предложение, президент России Владимир Путин не согласился на требование своего американского коллеги Дональда Трампа о скорейшем прекращении огня. Он лишь пообещал приостановить атаки на энергетические объекты.





Тем не менее обе страны продолжают сообщать об авиаударах друг друга. Киев рассматривает продолжающиеся масштабные удары российских беспилотников и ракетные обстрелы украинских городов как свидетельство того, что Москва не желает соглашаться на прекращение огня и окончание войны, которую Россия развязала три года назад. С другой стороны, российское министерство обороны обвинило Украину в попытке очередного нападения на насосную станцию нефтепровода «Каспийский консорциум».





Заинтересован ли Путин в прекращении огня? Должны ли мы предложить чешские войска для миротворческой миссии в Украине? И каков наш план по спасению радио «Свободная Европа»? На эти и другие вопросы отвечал Ян Липавский.





1:00 Заинтересован или не заинтересован Владимир Путин в переговорах о мире или прекращении огня в войне с Украиной





Главный интерес Владимира Путина — уничтожение Украины. Он планомерно добивался этого в течение нескольких лет, а последние три года и несколько месяцев он ведет кровавую, наступательную войну. И на данный момент мы видим, что он не отступил ни от одного из своих требований. И хотя все это облекается в разные слова и дипломатические переговоры, в конечном итоге мы видим одну и ту же историю. И именно этим мы должны руководствоваться в своей политике.





3:00 Президент Чехии Петр Павел говорит, что массированные атаки на гражданские объекты в то время, когда начинаются переговоры о прекращении огня и возможном мирном соглашении, не являются признаком того, что Россия настроена серьезно. Может быть, дело во времени? Или она пытается получить пространство для перегруппировки своих сил? Так что, несомненно, это продолжение тактики.





3:30 В то же время мы не можем исключать возможность достижения эффективного прекращения огня. Не на бумаге, не на словах, а на самом деле прекращения огня. И тогда мы должны быть готовы, например, как Европа, каким-то образом гарантировать мирное урегулирование. Именно об этом сейчас идут дебаты.





5:00 Существует ли сценарий, при котором Америку это перестанет волновать?





Что Америка скажет: «Мы не будем тратить на это время, если обе стороны не хотят прийти к какому-то соглашению, к какому-то примирению». Это, собственно, и есть следствие обмена мнениями в Белом доме. Но это более широкий вопрос, вопрос отношений между Америкой и Европой в каждом из этих сценариев, будь они позитивными или негативными. Именно поэтому нам необходимо встречаться в более тесных форматах.





5:30 Мы вряд ли можем повлиять на то, как поведут себя Соединенные Штаты, Россия, как они договорятся. И мы должны сделать все возможное, чтобы это было не в ущерб нам. Поэтому сложно судить, как дальше будет действовать администрация США. Но последние два месяца показывают, что они действуют вполне планомерно, как им кажется. Поэтому мы не должны удивляться дальнейшему развитию событий.





8:30 Как вы воспринимаете пророссийские настроения и заявления американских чиновников?





Честно говоря, для меня важно то, что Соединенные Штаты говорят Североатлантическому альянсу. Что они говорят в наших двусторонних отношениях. В то же время нам нужно, чтобы Соединенные Штаты были на нашей стороне, насколько это возможно. И мы должны подготовиться к тому, что они могут не захотеть выполнять свои обязательства по европейской безопасности. (...) Мы как европейцы, как чехи, должны подготовиться к тому, чтобы не быть настолько зависимыми от определенной прихоти Белого дома.





9:00 И быть достаточно сильными, чтобы Соединенные Штаты были заинтересованы в Европе, чтобы продолжать поддерживать альянс. Потому что то, что до сих пор не оспаривалось ни одним из официальных выборных лиц и назначенцев Конгресса, — это Пятая статья и Североатлантический договор.





12:00 (о коалиции желающих и позиции ЕС по Украине) В ситуации, когда премьер-министр Орбан направляет официальное письмо председателю Европейского совета, в котором просит его ничего не ставить по Украине, что он не согласится на это, можно сказать, что пространство в Европейском союзе сужается. На данный момент у Европейского союза есть целый ряд активных политик, санкционных политик, различных инструментов поддержки, по которым он еще может договориться. Но мы уже не в состоянии добавить что-то новое.





13:00 Но в то же время нельзя сказать, что Европейский союз перестал быть действующим лицом. Санкции действуют. Помощь Украине продолжается. И мы должны продолжать работать над тем, чтобы сохранить и, в идеале, расширить ее. Возможно, ценой поиска креативных решений, которых мы сегодня, возможно, не знаем.





15:00 Но в то же время, куда делись дебаты в рамках так называемой коалиции желающих?





Это дискуссия о гарантиях безопасности. Хорошо, что мы там, хорошо, что мы там с самого начала, что мы знаем, куда идет дискуссия и что от нас можно ожидать. И в то же время это будет наше суверенное решение, участвовать ли нам вообще и как. Конечно, самый обсуждаемый вопрос в СМИ — это отправка некоторых войск, но я бы не хотел опережать эти дебаты.





19:00 А что вы думаете о словах президента республики во время его визита в Украину на выходных, где он сказал, что Чехия должна предоставить войска для миротворческой миссии в Украине. Вы согласны или не согласны?





Я думаю, что заявление было несколько мягче. Нам нужно понять, о чем идет речь в рамках коалиции желающих. А затем очень ответственно подготовиться к такому варианту. Но мы говорим о том, что это должно происходить в ситуации, когда есть прекращение огня и наши европейские войска гарантируют безопасность, а не о том, что они собираются во что-то ввязаться.





22:00 В публичном пространстве есть спекулятивная, неподтвержденная информация о том, что Китай может быть вовлечен в возможную миротворческую миссию в Европе, что китайские солдаты могут быть ее частью. Я не могу представить, что это было бы хорошей идеей. И я думаю, что это было бы еще одним подтверждением неспособности Европы обеспечить свою безопасность, если не сказать больше.





23:00 Вы говорили с коллегами в Европе, в Европейском союзе или даже в коалиции желающих, в какой момент Европа должна будет подготовить свой ответ Соединенным Штатам Америки по поводу их политики в отношении Гренландии?





25:00 Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что Соединенные Штаты будут доминировать в Гренландии независимо от мнения Европы. Он также обвинил Данию в том, что она не является хорошим союзником. Это не очень хорошо, я полагаю. Это не очень хорошо слушать, и я говорю, что у Европы есть экономическая сила, поэтому Европа не позволит Соединенным Штатам каким-то образом захватить Гренландию против воли Гренландии.