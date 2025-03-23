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Чешская республика спасает «Радио Свободная Европа», пишет FT

Новости и статьи
25 марта 2025
15:00
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Чешское правительство обязалось вмешаться и поддержать Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) после того, как администрация американского президента Дональда Трампа остановила финансирование этого вещания. Чешские власти хотят спасти станцию, которая ведет вещание со времен холодной войны.
«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы дать им возможность продолжать эту важную роль», — заявил Фиала, добавив, что в молодости сам слушал это радио. «Я знаю, что это значило для меня в эпоху коммунизма».

Фиала также призвал к созданию «коалиции государств для европейского решения». Он выразил гордость тем, что Прага принимает RFE/RL, и надеется, что радиостанция останется в чешской столице, откуда вещает с 1995 года.

Чешское правительство ведет консультации с семью другими странами ЕС о поиске новых финансовых средств для RFE/RL. Министр иностранных дел Ян Липавский предложил, чтобы радио перешло под патронаж Европы. Годовой бюджет станции составляет 2,87 миллиарда крон.

Министр по европейским делам Мартин Дворжак сообщил, что совместное заявление в поддержку RFE/RL уже подписали 12 государств, включая Данию и Финляндию. «Выглядит обнадеживающе», — отметил он.

RFE/RL ведет вещание из Праги на 23 страны, включая Россию, Украину, Иран, Афганистан и Пакистан. Ежедневная аудитория станции составляет около 47 миллионов человек, а штат насчитывает около 1 700 сотрудников.

Илон Маск, возглавляющий консультативное американское «министерство по эффективности» (DOGE), выступал за прекращение финансирования, заявляя, что RFE/RL управляют «радикальные левые фанатики, которые разговаривают сами с собой и при этом сжигают 1 миллиард долларов налогоплательщиков в год».

Радио надеется оспорить это решение в суде. На этой неделе американские суды уже вынесли решение в пользу радиостанции, обязав выделить 7,5 миллиона долларов (около 173 миллионов крон) на продолжение работы. Эти средства были одобрены Конгрессом США еще в марте, но Агентство США по глобальным СМИ (USAGM) отказывалось их предоставлять.
Чехия Радио Свобода
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