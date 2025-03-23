Чешская республика спасает «Радио Свободная Европа», пишет FT

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы дать им возможность продолжать эту важную роль», — заявил Фиала, добавив, что в молодости сам слушал это радио. «Я знаю, что это значило для меня в эпоху коммунизма».





Фиала также призвал к созданию «коалиции государств для европейского решения». Он выразил гордость тем, что Прага принимает RFE/RL, и надеется, что радиостанция останется в чешской столице, откуда вещает с 1995 года.





Чешское правительство ведет консультации с семью другими странами ЕС о поиске новых финансовых средств для RFE/RL. Министр иностранных дел Ян Липавский предложил, чтобы радио перешло под патронаж Европы. Годовой бюджет станции составляет 2,87 миллиарда крон.





Министр по европейским делам Мартин Дворжак сообщил, что совместное заявление в поддержку RFE/RL уже подписали 12 государств, включая Данию и Финляндию. «Выглядит обнадеживающе», — отметил он.





RFE/RL ведет вещание из Праги на 23 страны, включая Россию, Украину, Иран, Афганистан и Пакистан. Ежедневная аудитория станции составляет около 47 миллионов человек, а штат насчитывает около 1 700 сотрудников.





Илон Маск, возглавляющий консультативное американское «министерство по эффективности» (DOGE), выступал за прекращение финансирования, заявляя, что RFE/RL управляют «радикальные левые фанатики, которые разговаривают сами с собой и при этом сжигают 1 миллиард долларов налогоплательщиков в год».





Радио надеется оспорить это решение в суде. На этой неделе американские суды уже вынесли решение в пользу радиостанции, обязав выделить 7,5 миллиона долларов (около 173 миллионов крон) на продолжение работы. Эти средства были одобрены Конгрессом США еще в марте, но Агентство США по глобальным СМИ (USAGM) отказывалось их предоставлять.