Йиглава не будет снимать украинский флаг с ратуши, решил совет
16 апреля 2025
19:30
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Администрация Йиглавы не будет снимать украинский флаг с ратуши. Предложение о снятии флага было выдвинуто депутатом горсовета Рихардом Шлейсом (SPD при поддержке «Триколора»), а также депутатом горсовета от коалиции ODS Ханой Шимой. После часового обсуждения городской совет отклонил оба предложения: одно — 24 голосами, другое — 25. За снятие украинского флага в обоих случаях проголосовали пять членов совета.
«Там развевается флаг, потому что мы хотим этим жестом поддержать страну, на которую нападает кто-то более сильный», — сказал мэр Петр Рышка (ODS и KDU-ČSL). Он сказал, что знает о некоторых трудностях, связанных с прибытием беженцев. «С другой стороны, я думаю, ничто не перевешивает того факта, что мы можем свободно выразить поддержку тому, кто подвергается несправедливым нападкам», — сказал он.
Ратушей в Йиглаве управляет коалиция, состоящая из ANO, ODS и KDU-ČSL. В оппозиции находятся группы «Пираты» и Fóra Jihlava, SPD и STAN. У SPD четыре представителя в совете из 37 членов. Шима является представителем в совместном списке кандидатов от ODS и KDU-ČSL.
В начале дебатов Шлейс сказал, что украинский флаг висит на ратуше уже более двух лет. «За это время многое изменилось», — добавил он. Общество, по его словам, разделилось на два непримиримых лагеря. Он считает, что, сняв флаг, они смогут стать ближе друг к другу, и хотел провести тайное голосование по вопросу о снятии флага, что члены совета не одобрили.
Шима также высказалась за то, что украинский флаг раздражает общество.
«Я, конечно, не хочу снимать украинский флаг в то время, когда число жертв среди мирного населения Украины только растет», — сказал Войтех Шоула. По его словам, если общественность расколота, то снятие одного из флагов его не исправит. «Общество, безусловно, можно объединить только с помощью диалога и проверки фактов», — утверждал он.
Представители кандидатов от ODS и Народной партии, за исключением Ханы Шимы, выступили за сохранение украинского флага, как и представители других партий, за исключением SPD. Некоторые напомнили, что украинский город Ужгород является городом-побратимом Йиглавы.
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