Йиглава не будет снимать украинский флаг с ратуши, решил совет

«Там развевается флаг, потому что мы хотим этим жестом поддержать страну, на которую нападает кто-то более сильный», — сказал мэр Петр Рышка (ODS и KDU-ČSL). Он сказал, что знает о некоторых трудностях, связанных с прибытием беженцев. «С другой стороны, я думаю, ничто не перевешивает того факта, что мы можем свободно выразить поддержку тому, кто подвергается несправедливым нападкам», — сказал он.





Ратушей в Йиглаве управляет коалиция, состоящая из ANO, ODS и KDU-ČSL. В оппозиции находятся группы «Пираты» и Fóra Jihlava, SPD и STAN. У SPD четыре представителя в совете из 37 членов. Шима является представителем в совместном списке кандидатов от ODS и KDU-ČSL.





В начале дебатов Шлейс сказал, что украинский флаг висит на ратуше уже более двух лет. «За это время многое изменилось», — добавил он. Общество, по его словам, разделилось на два непримиримых лагеря. Он считает, что, сняв флаг, они смогут стать ближе друг к другу, и хотел провести тайное голосование по вопросу о снятии флага, что члены совета не одобрили.





Шима также высказалась за то, что украинский флаг раздражает общество.





«Я, конечно, не хочу снимать украинский флаг в то время, когда число жертв среди мирного населения Украины только растет», — сказал Войтех Шоула. По его словам, если общественность расколота, то снятие одного из флагов его не исправит. «Общество, безусловно, можно объединить только с помощью диалога и проверки фактов», — утверждал он.





Представители кандидатов от ODS и Народной партии, за исключением Ханы Шимы, выступили за сохранение украинского флага, как и представители других партий, за исключением SPD. Некоторые напомнили, что украинский город Ужгород является городом-побратимом Йиглавы.