Трамп не исключил приостановления переговоров о прекращении огня в Украине

Марко Рубио заявил в пятницу, что если станет ясно, что Украина и Россия не желают прийти к соглашению, Соединенным Штатам придется отказаться от своих усилий и «двигаться дальше», если нет уверенности, что остановить войну можно в течение нескольких дней.



Трамп похвалил своего госсекретаря, сказав, что это «правильный подход», но, как сообщает CNN, в своей речи он был несколько более откровенен. «У нас нет конкретного количества дней, но мы хотим сделать это быстро», — сказал Трамп.



Если по какой-то причине одна из сторон сделает это очень сложным, мы просто скажем: «Вы глупые, вы глупые! Вы ужасные люди», и тогда мы просто бросим это дело. Но я надеюсь, что нам не придется этого делать», — пояснил он.



Глава Белого дома, однако, сообщил, что не теряет оптимизма. «Я думаю, у нас очень хорошие шансы добиться своего. Сейчас дело идет к развязке», — сказал он.



В четверг Марко Рубио вместе со специальным посланником Стивом Виткоффом провел в Париже переговоры с европейскими и украинскими официальными лицами о прекращении трехлетнего конфликта. Елисейский дворец сообщил, что переговоры прошли отлично, позитивно и конструктивно. Переговоры продолжатся в том же формате на следующей неделе в Лондоне, но точная дата еще не назначена.

Киев согласился на прекращение огня, и его позиция заключается в том, что Москва также должна согласиться на это, прежде чем обсуждать другие вопросы, сказал другой источник.



Отвечая на вопрос агентства ТАСС о заявлении Трампа, что он ожидает ответа от России на этой неделе по вопросу прекращения огня в Украине, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что переговоры с американцами были «сложными, потому что эта тема точно не из легких».



Во время президентской кампании Трамп заявил, что сможет заставить президента России Владимира Путина и главу украинского государства Владимира Зеленского прекратить боевые действия в течение 24 часов после его вступления в Овальный кабинет. Позже США продлили этот срок на первые 100 дней пребывания Трампа в должности, которые завершатся 30 апреля.