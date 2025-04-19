Комментарий: Словакия находится на пути в ад. Оправится ли оппозиция?

Оппозиционные партии должны осознать, что они тоже несут ответственность за политическое развитие Словакии. Они должны наконец начать серьезно относиться к угрозе, с которой столкнулась страна.

Словакия оказалась на опасном перепутье, где ей грозит реальная опасность двигаться в направлении, которое означает прекращение членства в Европейском союзе и НАТО и превращение в сателлита путинской России. В конце концов, заявления премьер-министра Роберта Фицо все больше напоминают пресс-секретаря Путина, а не премьер-министра суверенного государства — члена евроатлантических структур. Символом изменившейся ориентации Словакии на путинскую Россию стало празднование 80-й годовщины освобождения Братиславы в Славине, где похоронены 6 800 советских солдат, погибших на словацкой территории во время Второй мировой войны. Роберт Фицо, очевидно, выбрал эту годовщину, чтобы в окрестностях Славина дать понять, куда он и его правительство направляются и куда они намерены направить Словакию. Разумеется, не обошлось в Славине и без российского посла Игоря Братчикова и его белорусского коллеги Андрея Дапкюнаса. Посол Братчиков даже выступил с речью. А вот украинского посла не пригласили, хотя украинцы тоже принимали участие в освобождении Братиславы от немецких войск в составе Советской армии. Послы стран — членов Европейского союза бойкотировали памятные мероприятия и не пришли. Зато это событие не пропустил экстремист Даниэль Бомбич, сторонник правящего истеблишмента, особенно партии Směr, который часто и с удовольствием выкрикивал нацистские лозунги на различных видео. Свои взгляды на нацизм он не скрывал. О намерениях Фицо свидетельствовало и присутствие представителей пророссийской военизированной группировки «Брат за брата», которая поддерживает интенсивные контакты с российским посольством в Словакии. Ее представители еще в январе заявили, что пришло время для «современного партизанского движения в Словакии». Два месяца назад их глава даже с гордостью заявил по российскому государственному телевидению, что они начинают деятельность по пропаганде выхода Словакии из Европейского союза. Премьер-министр Фицо, который произнес свою речь после посла Братчикова, пожаловался присутствующим: «За то, что мы пригласили российского и белорусского послов, за то, что дали возможность российскому послу сказать две фразы, послы ЕС сказали нам, что они сюда не придут и их здесь нет». А затем он продолжил говорить о том, как он благодарен советской армии за освобождение. Но он забыл упомянуть, что из-за этого Словакия оказалась в другом несвободном тоталитарном режиме. Фицо даже не сказал о советской оккупации Чехословакии в августе 1968 года. И, конечно же, не было упомянуто о кровавой агрессии России против Украины, которая продолжается уже три года. Однако премьер-министр Фицо не забыл о сегодняшнем дне и смело взялся за его оценку. По его мнению, структуры безопасности НАТО распадаются. «В настоящее время мы наблюдаем дезинтеграцию существующих структур безопасности, таких как Североатлантический альянс, а также сдвиги, в которые несколько лет назад мы бы не поверили, что они могут произойти», — подчеркнул он. Он также сразу перешел к делу, заявив, что необходимо провести референдум о том, хочет ли Словакия оставаться в таком распадающемся сообществе. В этом контексте, по словам Фицо, возникает вопрос, нужно ли спрашивать граждан на референдуме, выступают ли они за вооружение за счет своего уровня жизни. «Да здравствует славная Красная армия», — заключил премьер-министр. Роберт Фицо уже готовит почву для выхода Словакии из евроатлантических структур. После его выступления в Славине эта угроза приобретает реальные очертания. И, похоже, жители Словакии начинают привыкать к тому, что армия Путина не является агрессором, который жестоко убивает украинцев и оккупирует Украину.Премьер-министр Словакии также довольно открыто высказался о путинской России, когда недавно дал интервью российской проправительственной газете «Известия». Фицо заявил российским журналистам, что хочет сохранить хорошие отношения с Россией, несмотря на сложную международную ситуацию. По словам Фицо, без дружественных отношений с Россией невозможно построить современный и спокойный мир. «Возможности для развития отношений между Россией и Словакией огромны», — подчеркнул он. Другой не менее опасной тенденцией нынешней правительственной коалиции является борьба с неправительственными организациями и гражданским обществом. Кабинет министров одобрил законопроект о НПО, который в значительной степени подрывает их деятельность. Фицо уже давно разделил НПО на общественные и политические организации, то есть те, которые, по его мнению, влияют на политическое развитие Словакии. Он полностью отвергает идею о том, что их деятельность направлена на развитие гражданского общества. Премьер-министр утверждает, что необходимо опубликовать имена всех спонсоров НПО, даже тех, кто не желает этого делать, чтобы было ясно, кто обогащается за счет этих пожертвований, а особенно кто борется против действующего правительства. Угроза того, что Словакия окажется вне трансатлантических структур, на данный момент очень реальна. Если такое развитие событий действительно произойдет, Словакия перестанет быть парламентской демократией и превратится в автократическое государство и вассала империи Путина.Единственный шанс для Словакии на данный момент — создать мощный оплот против такого развития событий. Оппозиционный блок — будь то оппозиционные политические партии или гражданские группы — который не допустит подобного развития событий. Этот барьер необходимо создать немедленно, но в настоящее время оппозиция хаотична и раздроблена. При этом оппозиционные партии не проявляют особого желания сотрудничать друг с другом. «Прогрессивная Словакия» (PS), которая является самой сильной оппозиционной группировкой, уверенно заявляет, что победит направление Фицо на следующих выборах. Она также занимает первое место в последнем опросе Focus, но Směr Фицо находится рядом с ней. Разница между прогрессистами и Směr действительно минимальна. Более того, нет никакой уверенности в том, что PS сможет сформировать парламентское большинство с другими оппозиционными партиями. И правящую коалицию. Единственная партия среди нынешних парламентских оппозиционных партий, которая пытается создать совместный блок, — это Партия свободы и солидарности (SaS). Однако это скорее бесполезная суета, чем честное сотрудничество. В прошлом SaS пыталась создать своего рода оппозиционные круглые столы для обсуждения текущих вопросов. Однако эта идея больше похожа на попытку завоевать популярность, чем на создание реальной платформы для поиска общих и наиболее эффективных решений по спасению Словакии. Сначала был созван круглый стол по вопросам обороны. «Круглый стол оппозиции по вопросам обороны — это только первая из нескольких содержательных дискуссий. В будущем SasS также созовет встречу всех оппозиционных партий по темам образования, правосудия, здравоохранения и финансов», — заявил накануне встречи председатель партии Бранислав Грёлинг. Круглый стол по обороне действительно состоялся, и оппозиционные партии направили на него своих представителей, но по остальным упомянутым темам дискуссии не было. При этом по опросам общественного мнения SaS едва преодолевает пятипроцентный порог, необходимый для прохождения в парламент. Более того, слабость SaS в том, что она больше всего использует негативизм. Она довольно точно определяет себя по отношению к тем, с кем не хочет сотрудничать, даже если у нее нет оснований утверждать подобное. Так было и после недавнего съезда партии, на котором ее руководство приняло резолюцию о том, что не будет сотрудничать с Republika и Hlas после следующих выборов. Ранее они уже заявляли, что о послевыборном сотрудничестве со Směr и SNS не может быть и речи. Правда, представители PS и консервативного KDH выступили на съезде в качестве гостей и заявили, что для них SaS — это та партия, с которой они хотят сотрудничать. Но это было все. Представители других оппозиционных партий не были приглашены. И SaS выглядела почти как слон в посудной лавке, когда заявила, что работает над программным заявлением для правительства. В феврале этого года она представила свои первые главы. Они касались таких областей, как финансы, правосудие, здравоохранение и образование. «Постепенно мы включим и другие области, чтобы дать видение всем министерствам, чтобы изложить видение Словакии в едином документе», — сказал председатель SaS Бранислав Грёлинг. Но трудно защищать что-то вроде программного заявления правительства, когда его автором является оппозиционная партия, которая борется за то, чтобы вообще попасть в парламент на следующих выборах. Поэтому неудивительно, что создание других разделов вообще не состоялось, и все было пущено на самотек. Очень жаль, что SaS в целом превращается в слона в посудной лавке, ведь отдельные его представители относятся к тем, кто неустанно защищает принципы фундаментальных демократических ценностей и парламентской демократии. Среди них, в частности, Мари Коликова, Юрай Крупа, Ондржей Достал и Мариан Вискупич. Они осознают угрозу, которая нависла над Словакией. Они очень серьезно и со всей ответственностью поднимают предупреждающий знак, они реалистично и открыто говорят о том, что Словакии грозит даже самый черный сценарий — отход от трансатлантических структур и Европейского союза и возвращение к автократии. Не хватает только финала — объединить свои позиции в попытке создать вышеупомянутую платформу для спасения Словакии. Еще одна парламентская оппозиционная партия — OĽaNO Игоря Матовича, которая победила на выборах 2020 года с таким отрывом, что получила конституционное большинство в парламенте. Однако правящая коалиция во главе с Матовичем совершила неожиданный ход, оказавшись в меньшинстве из-за постоянных и порой абсурдных волнений и ссор, во многом вызванных им самим, что в итоге привело к досрочным выборам в 2023 году. OĽaNO прошла в парламент, но менее чем через месяц после выборов сменила название на Словакию, чтобы открыть новую главу в своем существовании. Модус операнди Словакии остался таким же, как и во времена OĽaNO — она работает как антикоррупционная маркетинговая компания, а не как политическая группа. Люба Лесна — словацкая журналистка и писательница