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Президент Чехии: «Возможные территориальные уступки в Украине должны быть только временным решением»

Новости и статьи
24 апреля 2025
21:00
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Территориальные уступки в Украине должны быть временным решением, заявил президент Петр Павел во время своего визита в Градец-Кралове. Если Россия выйдет из войны более сильной и убежденной в правильности своих действий, подобные проблемы будут продолжаться, сказал он. Мир, достигнутый путем переговоров, должен быть максимально справедливым для Украины. В конце апреля Павел собирается на варшавский саммит «Инициативы трех морей», где он также встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
«Для достижения мира необходим компромисс. Но компромисс не должен быть выполнением ультиматума для Украины и вознаграждением для агрессора. Поэтому, когда Соединенные Штаты выступили с лозунгом „Мир через силу“, я рассматривал это как процедуру, которая может привести к цели», — сказал Павел сегодня журналистам. Но он видит гораздо большее давление со стороны Соединенных Штатов на Украину, чем на Россию. «То, что сейчас на столе, если информация верна, скорее указывает на то, что есть попытка заключить сделку, какой бы она ни была, чтобы Дональд Трамп мог объявить, что ему удалось заключить сделку, независимо от того, насколько выгодной она будет для Украины, что она принесет Европе».

Россия начала полномасштабную агрессию против Украины более трех лет назад. Соединенные Штаты пытаются договориться о прекращении огня, а затем и о прочном мире с тех пор, как президент Трамп занял Белый дом в январе. Киев ранее принял предложение США о безоговорочном прекращении огня. Россия же поставила возможное полное прекращение огня в зависимость от определенных требований.

«Мы, конечно, должны быть заинтересованы в том, как выглядит это мирное соглашение, потому что если Россия выйдет из войны и переговоров окрепшей и убежденной в том, что выбранный ею курс действий приносит плоды, мы, вполне вероятно, будем иметь дело с подобными проблемами в будущем. Я считаю, что мы должны безоговорочно выступать за мир, достигнутый путем переговоров, который будет максимально справедливым для Украины. И если какие-то уступки территориального характера должны быть приняты, то это должны быть временные решения, а не постоянное юридическое утверждение ситуации, когда оккупированные территории становятся легитимно российскими», — добавил Павел.
президент Чехия
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