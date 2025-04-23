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Лавров: Россия готова к соглашению по Украине, необходимо доработать детали

Новости 420on
25 апреля 2025
11:30
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Соединенные Штаты и Россия движутся в правильном направлении к прекращению войны на Украине, и Москва готова заключить соглашение, но некоторые его конкретные элементы еще предстоит согласовать. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS News.
Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что, по его мнению, Соединенные Штаты и Россия уже достигли соглашения о прекращении войны в Украине и осталось заключить соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Заявление президента (Трампа) упоминает соглашение, и мы готовы достичь соглашения, но все еще есть некоторые конкретные моменты, элементы этого соглашения, которые необходимо доработать», — сказал Лавров в программе Face the Nation, отрывок из которой CBS News опубликовала на своем сайте сегодня ночью, а полную версию покажет в воскресенье.

«Мы продолжаем контакты с американской стороной по ситуации на Украине, есть несколько сигналов, что мы движемся в правильном направлении. Прежде всего потому, что президент Трамп, вероятно, единственный лидер на Земле, который признал необходимость устранить коренные причины этой ситуации», — заявил Лавров.

Комментарии главы российской дипломатии прозвучали в тот же день, когда в результате массированного ракетного удара по Киеву погибли по меньшей мере 12 человек и еще 90 получили ранения. Москва назвала это ударом по военно-промышленному комплексу, а Лавров в интервью повторил утверждение, что Россия не нападает на гражданские объекты. «Мы нацелены только на военные объекты или гражданские объекты, используемые армией», — сказал Лавров, добавив, что президент России Владимир Путин говорил об этом «уже много раз, и в этот раз не было ничего нового».

Нападение на Киев, самое жесткое с начала года, подверглось критике со стороны европейских лидеров, а также Трампа, который заявил, что «не рад» этому, и в своем социальном сети Truth Social написал Путину: «Владимир, прекрати!» Позже Трамп заявил, что США оказывают сильное давление на Россию, чтобы она заключила соглашение о перемирии, но что в этом также должна быть заинтересована Украина. По словам Трампа, Москва уже пошла на «достаточно большую уступку», предложив отказаться от попыток установить контроль над всей территорией Украины.
Чехия Украина Россия США война
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