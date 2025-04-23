Лавров: Россия готова к соглашению по Украине, необходимо доработать детали

Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что, по его мнению, Соединенные Штаты и Россия уже достигли соглашения о прекращении войны в Украине и осталось заключить соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским.



«Заявление президента (Трампа) упоминает соглашение, и мы готовы достичь соглашения, но все еще есть некоторые конкретные моменты, элементы этого соглашения, которые необходимо доработать», — сказал Лавров в программе Face the Nation, отрывок из которой CBS News опубликовала на своем сайте сегодня ночью, а полную версию покажет в воскресенье.



«Мы продолжаем контакты с американской стороной по ситуации на Украине, есть несколько сигналов, что мы движемся в правильном направлении. Прежде всего потому, что президент Трамп, вероятно, единственный лидер на Земле, который признал необходимость устранить коренные причины этой ситуации», — заявил Лавров.



Комментарии главы российской дипломатии прозвучали в тот же день, когда в результате массированного ракетного удара по Киеву погибли по меньшей мере 12 человек и еще 90 получили ранения. Москва назвала это ударом по военно-промышленному комплексу, а Лавров в интервью повторил утверждение, что Россия не нападает на гражданские объекты. «Мы нацелены только на военные объекты или гражданские объекты, используемые армией», — сказал Лавров, добавив, что президент России Владимир Путин говорил об этом «уже много раз, и в этот раз не было ничего нового».



Нападение на Киев, самое жесткое с начала года, подверглось критике со стороны европейских лидеров, а также Трампа, который заявил, что «не рад» этому, и в своем социальном сети Truth Social написал Путину: «Владимир, прекрати!» Позже Трамп заявил, что США оказывают сильное давление на Россию, чтобы она заключила соглашение о перемирии, но что в этом также должна быть заинтересована Украина. По словам Трампа, Москва уже пошла на «достаточно большую уступку», предложив отказаться от попыток установить контроль над всей территорией Украины.