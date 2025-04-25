Нападение на Киев — еще одно доказательство циничного подхода России к переговорам, говорит президент Чехии

По данным украинских ВВС, российские атаки в течение вчерашней ночи были направлены в основном на Киев, а также на другие города. В результате атак погибли по меньшей мере девять человек, еще десятки получили ранения, сообщают спасатели.



Ранее Киев принял предложение США о 30-дневном прекращении огня. Но Путин не согласился с требованием президента Дональда Трампа прекратить огонь как можно скорее. Он объявил лишь короткое пасхальное перемирие, впоследствии обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.



«Если Россия действительно заинтересована в мирных переговорах, самое простое, что можно сделать, — это согласиться на 30-дневное прекращение огня как на срок, на который вообще имеет смысл его устанавливать», — говорит Павел.



По словам президента, при таком прекращении огня можно проследить, какая из сторон серьезно настроена на остановку боевых действий, а также это относительно достаточный срок для продвижения мирных переговоров.



«Так называемое прекращение огня, о котором президент Путин объявил на часть пасхальных праздников, было скорее издевательством, потому что за это время, после более чем трех лет интенсивных боевых действий, невозможно даже эффективно прекратить огонь на таком большом участке фронта, и это невозможно должным образом проверить», — добавил Павел.



По словам главы государства, с российской стороны наблюдается минимум стремления, а конкретные действия свидетельствуют скорее о желании России затянуть ситуацию. «Создавать все новые и новые условия и давление, чтобы в конце концов реализовать все, что они ожидают от переговоров, в ущерб не только Украине, но и Европе», — добавил президент.