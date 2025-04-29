Петр Павел: Европа испытывает давление со стороны Востока и Запада, она должна полагаться на себя

«Мы сталкиваемся с военным давлением со стороны Востока и политическим и экономическим давлением со стороны Запада», — сказал Павел в связи с российским вторжением в Украину и торговой политикой президента США Дональда Трампа.





«Это давление может наконец привести нас к тому, что мы не станем полагаться ни на кого и что у нас хватит собственного потенциала», — заявил чешский президент, отметив, что Европа обычно всегда лучше работает под давлением. Он предупредил, что если континент не будет действовать единодушно, он полностью утратит свое значение на мировой сцене.





«Триморье» возникло по инициативе Польши и Хорватии десять лет назад с целью улучшения инфраструктуры Центральной и Юго-Восточной Европы, пришедшей в упадок после десятилетий коммунистического господства. Среди проектов, на которых сосредоточена инициатива, — строительство автомагистрали Via Baltica и железнодорожной линии Rail Baltica, которая должна соединить Финляндию через Прибалтийские страны и Польшу с железнодорожной сетью Западной Европы. Создаются энергетические соединения и терминалы для сжиженного природного газа (СПГ). Чехия уделяет особое внимание высокоскоростной железнодорожной линии между Брно, Пршеровом, Остравой и польской границей, которая должна укрепить транспортное сообщение не только с Польшей, но и со странами Балтии.