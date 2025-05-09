Захарова прокомментировала слова главы МИД Чехии о памятнике Коневу
9 мая 2025
08:00
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Слова главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что Россия якобы не имеет прав на демонтированный памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, являются «прекрасным примером раболепия перед подлостью». Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова также подчеркнула, что этим Липавский «предал всех, включая своих собственных сограждан».
Российская Федерация направила Чешской Республике дипломатическую ноту, в которой просит «о помощи в определении точного местонахождения и контроле за демонтированным памятником маршалу Советского Союза Ивану Коневу». Об этом сообщил в интервью посол России в Праге Александр Змеевский. Министр иностранных дел Ян Липавский сказал, что ответит на ноту, несмотря на то, что россияне могут легко самостоятельно узнать информацию о местонахождении монумента. Он также напомнил, что Конев участвовал в оккупации Чехословакии в 1968 году.
Змеевский упомянул, что в дипломатической ноте Россия просила Прагу помочь сотрудникам российского посольства определить точное местонахождение статуи.
«Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу является символом Победы, символом освобождения Чехословакии и ее столицы Праги от гитлеровской оккупации», — заявил Змеевский. Липавский, однако, возразил, что это было гораздо более поздним проявлением преклонения чешских большевиков.
Змеевский также сказал, что Россия уже в прошлом просила Чехию вернуть монумент Коневу, но положительного ответа так и не получила. «На наши предыдущие запросы мы не получили утвердительного ответа» — сказал он.
В конце Второй мировой войны Прага в значительной степени освободилась сама благодаря Пражскому восстанию, которое началось 5 мая 1945 года. Красная армия прибыла в Прагу утром 9 мая и сражалась с остатками нацистских солдат.
Российская Федерация направила Чешской Республике дипломатическую ноту, в которой просит «о помощи в определении точного местонахождения и контроле за демонтированным памятником маршалу Советского Союза Ивану Коневу». Об этом сообщил в интервью посол России в Праге Александр Змеевский. Министр иностранных дел Ян Липавский сказал, что ответит на ноту, несмотря на то, что россияне могут легко самостоятельно узнать информацию о местонахождении монумента. Он также напомнил, что Конев участвовал в оккупации Чехословакии в 1968 году.
Змеевский упомянул, что в дипломатической ноте Россия просила Прагу помочь сотрудникам российского посольства определить точное местонахождение статуи.
«Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу является символом Победы, символом освобождения Чехословакии и ее столицы Праги от гитлеровской оккупации», — заявил Змеевский. Липавский, однако, возразил, что это было гораздо более поздним проявлением преклонения чешских большевиков.
Змеевский также сказал, что Россия уже в прошлом просила Чехию вернуть монумент Коневу, но положительного ответа так и не получила. «На наши предыдущие запросы мы не получили утвердительного ответа» — сказал он.
В конце Второй мировой войны Прага в значительной степени освободилась сама благодаря Пражскому восстанию, которое началось 5 мая 1945 года. Красная армия прибыла в Прагу утром 9 мая и сражалась с остатками нацистских солдат.