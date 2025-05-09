Захарова прокомментировала слова главы МИД Чехии о памятнике Коневу

Новости 420on 9 мая 2025 08:00 1240

Слова главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что Россия якобы не имеет прав на демонтированный памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, являются «прекрасным примером раболепия перед подлостью». Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.