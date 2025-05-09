«Циник». Российскому посольству не понравилось, что президент Чехии сравнил РФ с нацистской Германией
9 мая 2025
21:00
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Посольство России в Чехии выступило против сравнения России с нацистской Германией. По мнению посольства, заявления президента Петра Павела, сделанные в четверг в этом контексте, звучат цинично в период празднования 80-летия окончания Второй мировой войны.
Выступая в четверг вечером перед концертом по случаю годовщины окончания войны, президент отметил, что Россия в чем-то ведет себя так же, как нацистская Германия в прошлом.
Также во время памятной церемонии, состоявшейся в четверг утром в пражском Виткове, он напомнил собравшимся, что после войны бывшая Чехословакия на четыре десятилетия оказалась в подчинении Советского Союза и тоталитарного коммунистического режима.
«В то время как часть Европы, освобожденная союзниками во главе с США, Францией, Великобританией и другими странами, получила после войны возможность развиваться в свободных демократических условиях, часть, освобожденная от фашизма Советской армией, попала под влияние авторитарного режима иного рода», — сказал президент.
По его словам, все павшие, служившие как на Восточном и Западном фронтах, так и в рядах внутреннего сопротивления, заслуживают уважения и почтительности, поскольку внесли свой вклад в разгром фашизма.
«С другой стороны, полезно знать, что это не было полным освобождением и что в течение многих десятилетий мы сталкивались с давлением совершенно иного рода», — добавил Павел.
A hit dog will holler. https://t.co/tVZ0sHpWeW— Czech Ministry of Foreign Affairs (@CzechMFA) May 9, 2025
Также во время памятной церемонии, состоявшейся в четверг утром в пражском Виткове, он напомнил собравшимся, что после войны бывшая Чехословакия на четыре десятилетия оказалась в подчинении Советского Союза и тоталитарного коммунистического режима.
«В то время как часть Европы, освобожденная союзниками во главе с США, Францией, Великобританией и другими странами, получила после войны возможность развиваться в свободных демократических условиях, часть, освобожденная от фашизма Советской армией, попала под влияние авторитарного режима иного рода», — сказал президент.
По его словам, все павшие, служившие как на Восточном и Западном фронтах, так и в рядах внутреннего сопротивления, заслуживают уважения и почтительности, поскольку внесли свой вклад в разгром фашизма.
«С другой стороны, полезно знать, что это не было полным освобождением и что в течение многих десятилетий мы сталкивались с давлением совершенно иного рода», — добавил Павел.