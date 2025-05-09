«Циник». Российскому посольству не понравилось, что президент Чехии сравнил РФ с нацистской Германией

Новости и статьи 9 мая 2025 21:00 675

Посольство России в Чехии выступило против сравнения России с нацистской Германией. По мнению посольства, заявления президента Петра Павела, сделанные в четверг в этом контексте, звучат цинично в период празднования 80-летия окончания Второй мировой войны.