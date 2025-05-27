Канцлер Германии пригрозил Словакии, Фицо говорит о третьей мировой войне
27 мая 2025
13:30
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Германский канцлер Фридрих Мерц пригрозил ужесточить отношение к Словакии и Венгрии, если они будут и дальше блокировать решения Европейского союза. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал его слова абсолютно неприемлемыми, а «политику единого мнения» — столь же опасной для Европы, как третья мировая война.
«Если будет продолжаться в том же духе, мы не сможем избежать конфликта с Венгрией и Словакией», — сказал Мерц. По его словам, оба государства являются небольшим меньшинством среди 27 государств — членов ЕС. «Мы не можем позволить, чтобы решения всего Европейского союза зависели от небольшого меньшинства», — добавил Мерц.
Германский канцлер подчеркнул, что у ЕС есть рычаги давления на оба правительства. Одним из вариантов, например, является процедура за нарушение принципов права ЕС. «Но всегда есть возможность лишить их европейских фондов», — сказал он. По его словам, он не желает конфликтов. «Но если это будет необходимо, мы пойдем на это», — добавил он.
Фицо говорит о политике единого мнения
Словацкий премьер-министр Фицо отреагировал на слова Мерца раздраженно во время своего визита в Армению. «Политика единого мнения опасна для Европы, как третья мировая война», — заявил словацкий премьер, который традиционно не чуждается сильных сравнений. Недавние антиправительственные демонстрации он без колебаний назвал попыткой государственного переворота.
Фицо отвергает даже возможность начала разбирательства по факту нарушения права ЕС. «Я не вижу в практической политике Словацкой Республики ничего, что кто-то мог бы назвать нарушением принципов правового государства», — отреагировал Фицо.
«Если кто-то хочет продвигать политику единого мнения, это конец демократии в Европе», — сказал Фицо. По мнению Фицо, если «большие мальчики» не поймут, что этот путь ведет в тупик, Европа окажется втянута в огромные конфликты.
Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном на протяжении длительного времени блокирует на уровне Европейского союза некоторые меры, направленные против России и ее агрессивной войны против Украины. Недавно к некоторым блокадам присоединилась и Словакия под руководством Фицо, который в начале месяца как единственный глава правительства страны — члена ЕС принял участие в праздновании окончания Второй мировой войны в Москве.
Например, в марте Словакия вместе с Венгрией заблокировала продление санкций против граждан и компаний России и Беларуси. Обе страны, по-видимому, изменили свою позицию только после изменения первоначального проекта.
Германский канцлер подчеркнул, что у ЕС есть рычаги давления на оба правительства. Одним из вариантов, например, является процедура за нарушение принципов права ЕС. «Но всегда есть возможность лишить их европейских фондов», — сказал он. По его словам, он не желает конфликтов. «Но если это будет необходимо, мы пойдем на это», — добавил он.
Фицо говорит о политике единого мнения
Словацкий премьер-министр Фицо отреагировал на слова Мерца раздраженно во время своего визита в Армению. «Политика единого мнения опасна для Европы, как третья мировая война», — заявил словацкий премьер, который традиционно не чуждается сильных сравнений. Недавние антиправительственные демонстрации он без колебаний назвал попыткой государственного переворота.
Фицо отвергает даже возможность начала разбирательства по факту нарушения права ЕС. «Я не вижу в практической политике Словацкой Республики ничего, что кто-то мог бы назвать нарушением принципов правового государства», — отреагировал Фицо.
«Если кто-то хочет продвигать политику единого мнения, это конец демократии в Европе», — сказал Фицо. По мнению Фицо, если «большие мальчики» не поймут, что этот путь ведет в тупик, Европа окажется втянута в огромные конфликты.
Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном на протяжении длительного времени блокирует на уровне Европейского союза некоторые меры, направленные против России и ее агрессивной войны против Украины. Недавно к некоторым блокадам присоединилась и Словакия под руководством Фицо, который в начале месяца как единственный глава правительства страны — члена ЕС принял участие в праздновании окончания Второй мировой войны в Москве.
Например, в марте Словакия вместе с Венгрией заблокировала продление санкций против граждан и компаний России и Беларуси. Обе страны, по-видимому, изменили свою позицию только после изменения первоначального проекта.