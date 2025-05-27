Канцлер Германии пригрозил Словакии, Фицо говорит о третьей мировой войне

Новости 420on 27 мая 2025 13:30 771

Германский канцлер Фридрих Мерц пригрозил ужесточить отношение к Словакии и Венгрии, если они будут и дальше блокировать решения Европейского союза. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал его слова абсолютно неприемлемыми, а «политику единого мнения» — столь же опасной для Европы, как третья мировая война.