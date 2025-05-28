Евро в Чехии в 2030 году. Партии TOP 09 и STAN подняли одну и ту же тему
28 мая 2025
10:30
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По мнению STAN и TOP 09, нас отделяют от введения евро последние несколько лет. Заместитель председателя партии «Мэры» и министр по европейским делам Мартин Дворжак верит, что чехи смогут расплачиваться евро в 2029 году, а TOP 09 ставит целью 2030 год. Обе партии своими словами нацелены на избирателей, которым близка идея Евросоюза. Однако для реализации своей программы им не хватает поддержки других политических партий.
«Моя первоначальная идея заключалась в том, чтобы в 2028 году мы вышли в финал чемпионата Европы по футболу и одновременно приняли евро. Но это уже точно не успеем. Самый оптимистичный сценарий — 2029 год, если следующее правительство начнет работать над этим сразу после выборов», — сказал Дворжак в интервью Novinky.
Мэры в своей программе заявляют, что «Чешская Республика введет евро в ближайший возможный срок с учетом обязательных процессов».
«В течение трех месяцев после выборов мы назначим правительственного уполномоченного по вступлению в ERM II и принятию евро», — заявил он. Как минимум двухлетнее членство в ERM II, или европейском механизме обменных курсов, является одним из критериев, выполнение которых является условием для принятия страны в еврозону.
Введение евро исторически было темой партии TOP 09. Однако после вступления в коалицию с ODS и KDU-ČSL партия была вынуждена отодвинуть этот вопрос на второй план. Гражданские демократы и народные демократы более осторожно относятся к единой европейской валюте.
«TOP 09 выступает за введение евро, и нынешнее правительство также сделало все, чтобы условия для введения евро были выполнены. Были консолидированы государственные финансы, мы выполнили маастрихтские критерии. Однако я должен реалистично отметить, что для введения евро необходимо еще одно условие — поддержка общественности. А ее в Чехии явно не хватает, в отличие от стран, которые недавно ввели евро или собираются ввести», — отметил заместитель председателя партии «TOP 09» и депутат Михал Кучера.
Бизнес — да, общественность — нет
Апрельский опрос PwC CEO Survey показал, что 70 процентов руководителей компаний хотят принятия единой европейской валюты. Они утверждают, что это положительно повлияет на их компании.
Однако в прошлогоднем опросе агентства Median выяснилось, что две трети чехов считают, что принятие евро не будет для них выгодным. О положительном влиянии евро была убеждена лишь пятая часть общества.
Правительство пока решило не устанавливать срок введения единой европейской валюты в Чехии, следуя рекомендациям Министерства финансов и Чешского национального банка.
«Наше правительство ввело возможность вести учет и выплачивать заработную плату в евро, и компании постепенно переходят на эту валюту. Так что мы все равно движемся в сторону евро, и наша цель, 2030 год, становится все более реальной», — добавил Кучера, по словам которого внутри KDU-ČSL и ODS идет дискуссия по этому вопросу.
В настоящее время единую европейскую валюту используют 20 из 27 стран-членов Евросоюза, последней ее ввела в 2023 году Хорватия. Чехия обязалась принять евро при вступлении в Европейский союз в 2004 году. Однако договор о вступлении не содержит никаких сроков. Из десяти стран, которые, как и Чехия, вступили в ЕС в 2004 году, евро приняли семь, вне еврозоны остаются также Польша и Венгрия.
«Я не предполагаю, что в следующем избирательном периоде мы включим в программу принятие евро. Для такого шага необходимо согласие большинства граждан, а его на данный момент явно нет. Я немного на стороне чешской кроны, но для меня это не является решающим вопросом», — сказал Novinky председатель депутатской фракции ODS Марэк Бенда.
Напротив, президент Петр Павел неоднократно призывал к принятию единой валюты. Он аргументирует это тем, что до тех пор, пока Чехия не примет евро, она будет оставаться за закрытыми дверями на переговорах стран еврозоны. По мнению президента, экономическое процветание Чехии настолько связано с Евросоюзом, что другого пути в будущем не предвидится.
В прошлом году Чехия выполнила четыре из пяти критериев для принятия евро, а именно: условие ценовой стабильности, уровень процентных ставок по государственным облигациям, уровень дефицита государственных финансов и уровень государственного долга.
Сначала одинаковые условия, а потом уже единая валюта, считает экономист
Однако экономист и проректор Высшей школы экономики Ладислав Мейзлик считает, что до принятия евро еще долгий путь. «Если у нас нет одинаковых налогов, страны в Евросоюзе неоднородны. А принять одну валюту для неоднородной территории — это фатальная экономическая ошибка», — сказал он Novinky.
«Я за введение евро, но сначала необходимо экономически унифицировать среду. Условия для экономического однородности уже были описаны в статьях Роберта Мандела, который получил за это Нобелевскую премию», — добавил он.
Однако, по мнению Дворжака, преимущества евро перевешивают недостатки. «Если из-за США мы попадаем в ситуацию, когда Европа должна максимально интегрироваться и держаться вместе, то евро является одним из лучших инструментов, не только экономических, но и политических», — заключил он.
Мэры в своей программе заявляют, что «Чешская Республика введет евро в ближайший возможный срок с учетом обязательных процессов».
«В течение трех месяцев после выборов мы назначим правительственного уполномоченного по вступлению в ERM II и принятию евро», — заявил он. Как минимум двухлетнее членство в ERM II, или европейском механизме обменных курсов, является одним из критериев, выполнение которых является условием для принятия страны в еврозону.
Введение евро исторически было темой партии TOP 09. Однако после вступления в коалицию с ODS и KDU-ČSL партия была вынуждена отодвинуть этот вопрос на второй план. Гражданские демократы и народные демократы более осторожно относятся к единой европейской валюте.
«TOP 09 выступает за введение евро, и нынешнее правительство также сделало все, чтобы условия для введения евро были выполнены. Были консолидированы государственные финансы, мы выполнили маастрихтские критерии. Однако я должен реалистично отметить, что для введения евро необходимо еще одно условие — поддержка общественности. А ее в Чехии явно не хватает, в отличие от стран, которые недавно ввели евро или собираются ввести», — отметил заместитель председателя партии «TOP 09» и депутат Михал Кучера.
Бизнес — да, общественность — нет
Апрельский опрос PwC CEO Survey показал, что 70 процентов руководителей компаний хотят принятия единой европейской валюты. Они утверждают, что это положительно повлияет на их компании.
Однако в прошлогоднем опросе агентства Median выяснилось, что две трети чехов считают, что принятие евро не будет для них выгодным. О положительном влиянии евро была убеждена лишь пятая часть общества.
Правительство пока решило не устанавливать срок введения единой европейской валюты в Чехии, следуя рекомендациям Министерства финансов и Чешского национального банка.
«Наше правительство ввело возможность вести учет и выплачивать заработную плату в евро, и компании постепенно переходят на эту валюту. Так что мы все равно движемся в сторону евро, и наша цель, 2030 год, становится все более реальной», — добавил Кучера, по словам которого внутри KDU-ČSL и ODS идет дискуссия по этому вопросу.
В настоящее время единую европейскую валюту используют 20 из 27 стран-членов Евросоюза, последней ее ввела в 2023 году Хорватия. Чехия обязалась принять евро при вступлении в Европейский союз в 2004 году. Однако договор о вступлении не содержит никаких сроков. Из десяти стран, которые, как и Чехия, вступили в ЕС в 2004 году, евро приняли семь, вне еврозоны остаются также Польша и Венгрия.
«Я не предполагаю, что в следующем избирательном периоде мы включим в программу принятие евро. Для такого шага необходимо согласие большинства граждан, а его на данный момент явно нет. Я немного на стороне чешской кроны, но для меня это не является решающим вопросом», — сказал Novinky председатель депутатской фракции ODS Марэк Бенда.
Напротив, президент Петр Павел неоднократно призывал к принятию единой валюты. Он аргументирует это тем, что до тех пор, пока Чехия не примет евро, она будет оставаться за закрытыми дверями на переговорах стран еврозоны. По мнению президента, экономическое процветание Чехии настолько связано с Евросоюзом, что другого пути в будущем не предвидится.
В прошлом году Чехия выполнила четыре из пяти критериев для принятия евро, а именно: условие ценовой стабильности, уровень процентных ставок по государственным облигациям, уровень дефицита государственных финансов и уровень государственного долга.
Сначала одинаковые условия, а потом уже единая валюта, считает экономист
Однако экономист и проректор Высшей школы экономики Ладислав Мейзлик считает, что до принятия евро еще долгий путь. «Если у нас нет одинаковых налогов, страны в Евросоюзе неоднородны. А принять одну валюту для неоднородной территории — это фатальная экономическая ошибка», — сказал он Novinky.
«Я за введение евро, но сначала необходимо экономически унифицировать среду. Условия для экономического однородности уже были описаны в статьях Роберта Мандела, который получил за это Нобелевскую премию», — добавил он.
Однако, по мнению Дворжака, преимущества евро перевешивают недостатки. «Если из-за США мы попадаем в ситуацию, когда Европа должна максимально интегрироваться и держаться вместе, то евро является одним из лучших инструментов, не только экономических, но и политических», — заключил он.