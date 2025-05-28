Евро в Чехии в 2030 году. Партии TOP 09 и STAN подняли одну и ту же тему

Новости 420on 28 мая 2025 10:30 402

По мнению STAN и TOP 09, нас отделяют от введения евро последние несколько лет. Заместитель председателя партии «Мэры» и министр по европейским делам Мартин Дворжак верит, что чехи смогут расплачиваться евро в 2029 году, а TOP 09 ставит целью 2030 год. Обе партии своими словами нацелены на избирателей, которым близка идея Евросоюза. Однако для реализации своей программы им не хватает поддержки других политических партий.