Фицо: Словацкое правительство готово возобновить переговоры с чешским кабинетом

Новости 420on 1 июня 2025 11:00 507

Словацкое правительство готово возобновить переговоры с чешским кабинетом, обе страны должны сосредоточиться на обсуждении мирного урегулирования войны в Украине, возобновлении сотрудничества в рамках центральноевропейского объединения стран Вышеградской четверки (V4) и отклонении возможного предложения об отмене единогласного согласия стран-членов Европейского союза по некоторым вопросам. Об этом сегодня заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на конференции в Братиславе, организованной чешским обществом «Сватоплук».