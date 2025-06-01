Фицо: Словацкое правительство готово возобновить переговоры с чешским кабинетом
1 июня 2025
11:00
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Словацкое правительство готово возобновить переговоры с чешским кабинетом, обе страны должны сосредоточиться на обсуждении мирного урегулирования войны в Украине, возобновлении сотрудничества в рамках центральноевропейского объединения стран Вышеградской четверки (V4) и отклонении возможного предложения об отмене единогласного согласия стран-членов Европейского союза по некоторым вопросам. Об этом сегодня заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на конференции в Братиславе, организованной чешским обществом «Сватоплук».
Глава небольшой словацкой партии «Голос социал-демократии» (Hlas-SD) Матуш Шутай Эшток на том же мероприятии раскритиковал высших чешских политиков за то, что, по его мнению, они встречаются, например, со словацкими оппозиционными политиками, а не со своими партнерами из Словакии.
Межправительственные консультации со Словакией были приостановлены в прошлом году правительством чешского премьера Петра Фиалы. Этот шаг был мотивирован различиями во взглядах на ключевые вопросы внешней политики. Они проявляются главным образом в отношении Украины, которая с февраля 2022 года защищается от российской военной инвазии.
Например, нынешнее правительство Фицо прекратило военную помощь Киеву из государственных запасов, а словацкий премьер-министр раскритиковал антироссийские санкции ЕС. «В любое время, в любом месте Словакии, по любому вопросу правительство Словацкой Республики готово вести переговоры с нашим партнерским чешским правительством, поскольку вопросов огромное количество, и мы должны их обсуждать»,
сказал Фицо в речи на конференции, в которой также приняли участие лидеры двух других словенских правящих партий, представители чешской оппозиции, два бывших президента Чехии и Словакии, но не представители чешского правительства.
По словам Фицо, Чехия и Словакия должны сосредоточить свое внимание, например, на теме мира. «Сегодня мы находимся на этапе, когда мы должны приложить усилия, чтобы прекратить убийства славян на Украине. Самой большой жертвой этой войны является Украина, поскольку она была использована в качестве инструмента. Запад думал, что сможет использовать Украину для ослабления Российской Федерации, но это не удалось», — заявил словацкий премьер.
По его мнению, необходимо стремиться к возобновлению сотрудничества в рамках V4, в которую, помимо Чехии и Словакии, входят также Венгрия и Польша. Он вновь заявил, что этот формат сотрудничества стран Центральной Европы был намеренно разрушен под давлением западных стран. В рамках V4 позиция Чехии и Польши по Украине отличается от позиции Венгрии и Словакии.
Фицо заявил, что Чехия и Словакия должны совместно отклонить возможное отмену права вето в ЕС, то есть необходимость единогласного согласия стран-членов европейского блока для принятия некоторых решений. Он вновь выступил против возможного прекращения поставок нефти, природного газа и ядерного топлива из России в ЕС.
Заместитель председателя движения ANO Радек Вондрачек, которое перед осенними выборами в чешскую Палату депутатов лидирует в рейтинге популярности политических формирований, дал понять на конференции, что в случае участия в следующем чешском правительстве ANO одним из первых шагов приступит к возобновлению межправительственных консультаций со Словакией. Председательница чешских коммунистов Катержина Конечна раскритиковала премьера Фиалу за прекращение переговоров со словацким кабинетом, а заместитель председателя движения SPD Радим Фиала говорил о якобы провале чешского правительства и подчинении интересам ЕС.
Глава Hlas-SD и министр внутренних дел Словакии Шутай Эшток назвал прекращение межправительственных консультаций между Чехией и Словакией серьезной ошибкой и раскритиковал высших чешских политиков. «Я считаю несчастным, что высшие чешские конституционные деятели выбирают в качестве своих партнеров политиков, с которыми они разделяют одинаковые взгляды, вместо демократически избранных представителей Словацкой Республики», — сказал он на конференции. В этой связи он сослался на дебаты президента Чехии Петра Павла с бывшим главой словацкого государства Зузаной Чапутовой, а также на встречу главы Палаты депутатов Маркеты Пекаровой-Адамовой со словацкими оппозиционными политиками и на прием лидера словацкой оппозиции чешским премьер-министром.
Словацкая газета Sme написала о конференции как о встрече, которая объединяет националистов и коммунистов. Он добавил, что члены объединения «Сватоплук» часто говорят в конспирологических СМИ или на интернет-канале YouTube о том, что Запад скоро придет к концу, а также организуют летнюю школу, где распространяют пророссийские взгляды на войну в Украине. Объединение «Сватоплук» основали политолог Петр Друлак, экономист Илона Швихликова и публицист Михал Семин.
Межправительственные консультации со Словакией были приостановлены в прошлом году правительством чешского премьера Петра Фиалы. Этот шаг был мотивирован различиями во взглядах на ключевые вопросы внешней политики. Они проявляются главным образом в отношении Украины, которая с февраля 2022 года защищается от российской военной инвазии.
Например, нынешнее правительство Фицо прекратило военную помощь Киеву из государственных запасов, а словацкий премьер-министр раскритиковал антироссийские санкции ЕС. «В любое время, в любом месте Словакии, по любому вопросу правительство Словацкой Республики готово вести переговоры с нашим партнерским чешским правительством, поскольку вопросов огромное количество, и мы должны их обсуждать»,
сказал Фицо в речи на конференции, в которой также приняли участие лидеры двух других словенских правящих партий, представители чешской оппозиции, два бывших президента Чехии и Словакии, но не представители чешского правительства.
По словам Фицо, Чехия и Словакия должны сосредоточить свое внимание, например, на теме мира. «Сегодня мы находимся на этапе, когда мы должны приложить усилия, чтобы прекратить убийства славян на Украине. Самой большой жертвой этой войны является Украина, поскольку она была использована в качестве инструмента. Запад думал, что сможет использовать Украину для ослабления Российской Федерации, но это не удалось», — заявил словацкий премьер.
По его мнению, необходимо стремиться к возобновлению сотрудничества в рамках V4, в которую, помимо Чехии и Словакии, входят также Венгрия и Польша. Он вновь заявил, что этот формат сотрудничества стран Центральной Европы был намеренно разрушен под давлением западных стран. В рамках V4 позиция Чехии и Польши по Украине отличается от позиции Венгрии и Словакии.
Фицо заявил, что Чехия и Словакия должны совместно отклонить возможное отмену права вето в ЕС, то есть необходимость единогласного согласия стран-членов европейского блока для принятия некоторых решений. Он вновь выступил против возможного прекращения поставок нефти, природного газа и ядерного топлива из России в ЕС.
Заместитель председателя движения ANO Радек Вондрачек, которое перед осенними выборами в чешскую Палату депутатов лидирует в рейтинге популярности политических формирований, дал понять на конференции, что в случае участия в следующем чешском правительстве ANO одним из первых шагов приступит к возобновлению межправительственных консультаций со Словакией. Председательница чешских коммунистов Катержина Конечна раскритиковала премьера Фиалу за прекращение переговоров со словацким кабинетом, а заместитель председателя движения SPD Радим Фиала говорил о якобы провале чешского правительства и подчинении интересам ЕС.
Глава Hlas-SD и министр внутренних дел Словакии Шутай Эшток назвал прекращение межправительственных консультаций между Чехией и Словакией серьезной ошибкой и раскритиковал высших чешских политиков. «Я считаю несчастным, что высшие чешские конституционные деятели выбирают в качестве своих партнеров политиков, с которыми они разделяют одинаковые взгляды, вместо демократически избранных представителей Словацкой Республики», — сказал он на конференции. В этой связи он сослался на дебаты президента Чехии Петра Павла с бывшим главой словацкого государства Зузаной Чапутовой, а также на встречу главы Палаты депутатов Маркеты Пекаровой-Адамовой со словацкими оппозиционными политиками и на прием лидера словацкой оппозиции чешским премьер-министром.
Словацкая газета Sme написала о конференции как о встрече, которая объединяет националистов и коммунистов. Он добавил, что члены объединения «Сватоплук» часто говорят в конспирологических СМИ или на интернет-канале YouTube о том, что Запад скоро придет к концу, а также организуют летнюю школу, где распространяют пророссийские взгляды на войну в Украине. Объединение «Сватоплук» основали политолог Петр Друлак, экономист Илона Швихликова и публицист Михал Семин.